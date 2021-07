Un réacteur nucléaire arrêté manuellement en Belgique suite à une possible fuite d’hydrogène

Les employés d’Engie Electrabel – un exploitant local de centrale nucléaire et une filiale du géant français de l’énergie Engie – ont remarqué une consommation d’hydrogène inhabituellement élevée dans le réacteur de la centrale, a indiqué jeudi l’AFCN/FANK dans un communiqué. Le développement a indiqué une fuite potentielle.

L’exploitant et le chien de garde nucléaire ont décidé d’arrêter le réacteur de façon préventive pour « réduire immédiatement et drastiquement les risques possibles ». Jeudi, l’AFCN/FANK a déclaré que la situation était « sous contrôle, » mais a ajouté que la cause de la fuite fait toujours l’objet d’une enquête.

L’hydrogène est utilisé pour refroidir le générateur de la centrale et l’opérateur doit prendre des mesures « très rapidement » en cas de dysfonctionnement pour atténuer le risque, a déclaré le chien de garde nucléaire, ajoutant que le réacteur ne peut pas être redémarré tant que le problème n’est pas résolu.

Doel 2 est l’un des sept réacteurs nucléaires de Belgique, et l’un des plus petits : sa capacité maximale s’élève à 445 mégawatts. Auparavant, le réacteur avait été temporairement arrêté, en avril 2018, après la découverte de fuites dans le circuit de refroidissement d’un autre réacteur du site de la centrale nucléaire de Doel.

Le réacteur de Doel 2 a été autorisé à redémarrer le 4 février 2019 après « préventif » les travaux étaient terminés. AFCN/FANK a approuvé le redémarrage depuis « toutes les questions… concernant Doel 2 ont été clarifiées » à ce moment.

Les réacteurs nucléaires belges produisent ensemble environ la moitié de l’électricité du pays. Jeudi, Engie Electrabel a également mis en alerte une autre de ses centrales nucléaires – à Tihange – à titre préventif, en raison du risque potentiel d’inondation après les précipitations record qui ont déjà entraîné des inondations meurtrières dans l’Allemagne voisine. Il y a « pas de danger immédiat » à la centrale, l’opérateur a déclaré dans un Twitter Publier, mais.

