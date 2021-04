« De notre interaction avec les entreprises, nous avons le sentiment qu’elles ne voudraient pas perdre de temps (dans la cotation) », a déclaré Yang dans une interview en mandarin, traduite par CNBC. Elle a souligné les incertitudes telles que celles provoquées par la pandémie et un resserrement probable de la politique monétaire à plus long terme qui réduirait la disponibilité des capitaux.

Malgré la pandémie de coronavirus et les tensions entre les États-Unis et la Chine, la moitié des 36 listes publiques étrangères aux États-Unis pendant cette période provenaient d’entreprises basées dans la Grande Chine, a déclaré EY.

Il suffit de prendre la célèbre société chinoise d’eau gazeuse Genki Forest, qui au début du mois aurait obtenu une autre injection de capital – de 500 millions de dollars – portant sa valorisation à 6 milliards de dollars. En revanche, l’une des plus grandes levées de fonds en yuans cette semaine a été une injection beaucoup plus petite de 600 millions de yuans (92,3 millions de dollars) de série B dans Abogen Biosciences, selon Crunchbase.

Signe que certaines valorisations peuvent être trop élevées, de nombreuses actions chinoises cotées aux États-Unis et à Hong Kong se sont effondrées après leur introduction en bourse cette année.

Par exemple, en février, l’application de vidéo courte chinoise Kuaishou a grimpé de 160% à 300 $ par action dans le plus grande introduction en bourse de la société Internet depuis Uber, et le plus grand début à Hong Kong depuis la pandémie. Mais son action a eu du mal à s’appuyer sur ces gains et a clôturé à 274 $ l’action mardi.

« La tendance des prix après l’introduction en bourse n’est pas aussi bonne que l’an dernier », a déclaré Ringo Choi, leader de l’introduction en bourse en Asie-Pacifique chez EY. Il s’attend à un ralentissement des offres publiques à partir du troisième trimestre de cette année, surtout si l’environnement macroéconomique se détériore.

Pour l’instant, quelques-unes des plus grandes start-ups chinoises sont toujours en phase d’introduction en bourse, bien que le moment ne soit pas clair. ByteDance, basée à Pékin, propriétaire de la populaire application de courtes vidéos TikTok, est la plus grande licorne du monde, tandis que la société chinoise Didi Chuxing se classe quatrième, selon CB Insights.

Les investisseurs «soutiennent, mais plus sélectivement», les entreprises chinoises qui pourraient être en mesure de maintenir des valorisations élevées, a déclaré Yang, citant des conversations avec divers fonds d’investissement.

Elle a déclaré que parmi les entreprises basées en Chine inscrites aux États-Unis cette année, le premier domaine d’intérêt est une catégorie connue sous le nom de technologie, de médias et de télécommunications. Cela est suivi par les marques de consommation et les services aux entreprises, a déclaré Yang.