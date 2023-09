Un ravageur qui dévaste les cultures de maïs découvert dans des fermes de North Okanagan et de Shuswap

Un insecte qui a dévasté les cultures de maïs aux États-Unis pour un montant d’un milliard de dollars a été découvert dans des fermes du nord de l’Okanagan et de Shuswap.

La chrysomèle occidentale des racines du maïs s’est propagée dans les fermes de Salmon Arm, Armstrong et Enderby et présente un risque important pour les cultures de la région, a déclaré vendredi Susanna Acheampong, entomologiste basée à Kelowna au ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique.

La présence du ravageur est connue dans la vallée du Fraser depuis 2016, et des efforts de prospection ont permis de le trouver de Delta à la région de Hope, les populations les plus élevées étant situées à Abbotsford et à Chilliwack.

Acheampong affirme que le ministère a détecté le ravageur sur la côte de la Colombie-Britannique en 2015.

« J’espérais que nous ne verrions pas cela à l’intérieur », a-t-elle déclaré. «C’est la première année que nous le voyons dans le nord de l’Okanagan.»

La chrysomèle des racines est un problème dans le Midwest américain depuis 50 ans et est également présente en Ontario et au Québec. On estime que la chrysomèle des racines cause chaque année plus d’un milliard de dollars de pertes de récoltes de maïs aux États-Unis. Le ministère de l’Agriculture souligne que ce ravageur est « le plus grand contributeur aux pertes économiques… dans les régions productrices de maïs d’Amérique du Nord ».

Les chrysomèles des racines sont les plus dommageables pour les cultures lorsqu’elles sont au stade larvaire. En se nourrissant des racines du maïs, ils entravent la croissance des plantes et provoquent une instabilité, ce qui entraîne le basculement des plantes sous l’effet du vent et de mauvais rendements.

L’insecte évolue d’un ver à un coléoptère, et les coléoptères adultes peuvent également causer des dommages aux cultures en se régalant de la tête de la plante.

« (Le coléoptère adulte) a un impact sur la pollinisation et les cultures ne se développent pas bien », a déclaré Acheampong.

Entre les larves de vers attaquant les racines des cultures et les coléoptères adultes mangeant le maïs et les feuilles, « c’est un double coup dur », a déclaré Acheampong.

Acheampong a noté que même si la chrysomèle des racines se nourrit principalement de maïs, elle affectera également les cultures comme les melons et les citrouilles, car elle se nourrit de pollen et peut endommager les fleurs de ces autres cultures.

Le coléoptère mesure environ un quart de pouce de longueur et est de couleur jaune et noire. Les femelles ont trois bandes noires tandis que les rayures des mâles fusionnent et ressemblent davantage à une tache noire.

Il est conseillé aux agriculteurs de la région de vérifier leurs cultures pour détecter la chrysomèle des racines, car ils peuvent prendre des mesures pour éviter les impacts sur leurs cultures les années suivantes.

« Normalement, la meilleure stratégie est la rotation des cultures », Acheampong, expliquant qu’au lieu de cultiver du maïs en cycles de cultures consécutifs, les agriculteurs peuvent cultiver une culture différente, comme la luzerne, pour couper l’approvisionnement alimentaire des ravageurs.

Elle a déclaré que certaines cultures de maïs hybrides sont plus résistantes à la chrysomèle des racines et pourraient constituer une option, et que les agriculteurs devraient parler à leurs fournisseurs de semences pour déterminer quelles cultures alternatives ils pourraient planter l’année prochaine.

Acheampong a exhorté les agriculteurs qui trouvent la chrysomèle des racines sur leurs cultures à lui envoyer un courriel à [email protected], car le ministère examinera l’étendue de l’organisme nuisible dans la région l’année prochaine.

