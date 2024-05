un raton laveur provoque des perturbations au country club

Le département de santé du comté d’Essex signale son cinquième cas de rage depuis le début de l’année. Mardi, le ministère de la Santé a rapporté qu’un raton laveur trouvé au Moriah Country Club à Port Henry avait été testé positif à la rage. L’animal a d’abord été retrouvé mort près d’un sentier du parcours vendredi dernier. Le spécimen de raton laveur a été soumis lundi au laboratoire Wadsworth par l’hôpital vétérinaire Adirondack. Le personnel du cabinet vétérinaire a déclaré que des piquants de porc-épic étaient incrustés dans le visage du raton laveur. « Dans ce cas, nous n’avons pas une image complète des expositions humaines potentielles au raton laveur », a déclaré Jessica Darney Buehler, directrice de la promotion et de la planification de la santé au département de santé du comté d’Essex. « Parce que l’animal a été trouvé dans un endroit fréquenté par de nombreux membres du public et parce que l’animal a été déplacé de son emplacement initial vers une poubelle, nous demandons à toute personne potentiellement entrée en contact avec l’animal de contacter notre département dès que possible pour discuter des risques d’exposition », a déclaré Buehler. Le département de santé du comté d’Essex a informé le superviseur de la ville de Moriah et le Moriah Country Club. Le président du country club a également déclaré que des équipes surveillaient actuellement les terrains. Le service de santé recommande aux résidents d’éviter les interactions avec la faune et d’appeler la mairie s’ils rencontrent un animal suspect. Il s’agit du cinquième animal testé positif à la rage dans le comté d’Essex jusqu’à présent en 2024. Deux mouffettes à Westport, une marmotte à Port Henry et un autre raton laveur en Nouvelle-Russie ont été testés positifs pour le virus. Quatre autres soumissions récentes, dont trois provenant de la région de Moriah (un raton laveur, un renard gris et une marmotte) et une de Westport (une chauve-souris), ont été testées négatives pour la rage. Le calendrier des cliniques contre la rage 2024 est disponible ici.

