Un raton laveur euthanasié après qu’une femme l’a apporté à une animalerie et que d’autres clients l’ont embrassé

AUBURN, Maine (AP) – Un raton laveur du Maine a été euthanasié et testé pour la rage après qu’une femme l’a amené dans une animalerie pour une coupe d’ongles et que certains clients l’ont embrassé, ont déclaré les autorités de la faune de l’État.

Le raton laveur a été testé négatif pour la maladie et il n’y a aucun risque de rage pour le public, a déclaré dimanche le porte-parole du département des pêches intérieures et de la faune du Maine, Mark Latti. Cependant, les ratons laveurs sont l’un des vecteurs les plus courants de la rage dans l’État, et amener l’animal sauvage dans une animalerie constituait un risque inutile pour la santé publique, a déclaré Latti.

La femme, qui n’a pas été identifiée par les autorités, a amené le raton laveur dans une animalerie d’Auburn mardi, a indiqué le département de la faune. Elle cherchait à faire couper les ongles de l’animal, un service que le magasin ne fournit pas aux ratons laveurs, a indiqué le département.

Plusieurs personnes différentes ont manipulé l’animal et certaines l’ont embrassé, a indiqué le département de la faune. Le gérant du magasin a alors demandé à la femme de partir et a contacté le Maine Center for Disease Control and Prevention, a indiqué le département.

Le raton laveur a ensuite été testé pour la maladie, qui est revenu négatif, mais a nécessité son euthanasie, a déclaré Latti. Il n’y a pas de test non létal pour la rage chez les animaux, a-t-il déclaré.

La rage est presque toujours mortelle chez l’homme une fois que les symptômes apparaissent, et les personnes potentiellement atteintes doivent se faire soigner immédiatement. Il vaut mieux laisser la faune tranquille, bien que les autorités de contrôle des animaux puissent également être informées si les animaux semblent être en détresse, a déclaré Latti.

« Quand ils perdent leur peur des gens, ils sont plus susceptibles de devenir une nuisance ou d’être renversés par un véhicule », a déclaré Latti.

Le département de la faune a déclaré que les clients du magasin qui ont touché l’animal doivent toujours contacter leur fournisseur de soins de santé par mesure de précaution. Les ratons laveurs sont capables de transmettre d’autres maladies aux humains et aux autres animaux.

L’animalerie, un emplacement de la chaîne nationale Petco, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire dimanche. Un représentant du magasin local a transmis une demande au siège social de la société à San Diego.

Patrick Whittle, l’Associated Press