Un raton laveur attaque une fille dans le Connecticut, sa mère la sauve d’un acte sauvage

Des vidéos de sauvetage apparaissent souvent sur Internet et incitent les gens à prendre de telles mesures dans une situation qui menace leur sécurité. Une mère est toujours à notre secours, quel que soit le cas, et un cas similaire fonde la réclamation. Dans une vidéo virale, une mère a sauvé sa fille d’une attaque féroce de raton laveur qui lui a attrapé le pied alors qu’elle attendait ses parents sur le pas de la porte. Le courage de la mère a été salué par les internautes qui l’ont surnommée “Mère de l’année”.

Dans le clip, l’écolière Rylee MacNamara a été vue debout devant sa maison à Canterbury, Connecticut, États-Unis, alors qu’elle attendait soi-disant que ses parents la déposent à l’école vendredi. Cependant, un raton laveur l’a attaquée et a enfoncé ses griffes dans le pied de Rylee, ce qui l’a fait crier et balancer sa jambe d’avant en arrière dans une tentative désespérée de se sauver. Sa mère, Kelsey, s’est précipitée dehors après avoir entendu les cris de sa fille alors que l’animal sauvage l’attaquait violemment.

Kelsey a attrapé sa fille et a essayé de libérer ses pieds des griffes du raton laveur. Elle a ensuite poussé Rylee à l’intérieur de la maison avant de pouvoir en finir avec le mammifère. Lors de sa première tentative pour jeter l’animal, le raton laveur a semblé attaquer Kelsey alors qu’elle criait après l’acte sauvage. Cependant, elle n’a pas abandonné et l’a finalement jeté dans la cour. Le raton laveur, étourdi par la chute soudaine, s’est levé et s’est éloigné après avoir entendu un chien aboyer.

“Mère de l’année”, a lu la légende qui accompagnait la vidéo virale. Depuis qu’elle a été partagée sur Internet, la vidéo a amassé plus de 15 millions de vues au moment de la rédaction de l’article.

La présence d’esprit est payante. Bon travail maman. Votre jeune fille a suspendu à vos côtés un raton laveur dans une main et a ouvert la porte de l’autre pour que votre fille puisse se mettre à l’abri. Tu étais tellement cool tout au long de l’épisode. Lancer le Racoon au lieu de se cogner la tête était cool.— Brian Mcpherson (@ BrianMc53551335) 3 décembre 2022

C’est ce qui rend la maternité si géniale. Dans la vie, une mère est une femme faible. Lorsque les familles sont en danger, les mères protégeront leurs familles malgré le danger. Même lorsqu’ils sont eux-mêmes en danger. S’il vous plaît, applaudissez cette mère 👏👏— ✨Linda 🚀 (@Linda_0510_) 3 décembre 2022

“La présence d’esprit est payante…” a écrit un utilisateur de Twitter tandis qu’un autre a fait l’éloge de toutes les mères et a déclaré : “C’est ce qui rend la maternité si formidable…”

