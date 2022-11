Un rat qui sauve ses bébés de la pluie battante fait fondre les cœurs sur Internet

Les mères peuvent tout faire pour sauver leurs enfants. Chaque fois que leur enfant fait face à des problèmes, les mères sont celles qui interviennent et sauvent leur progéniture du mal, sans réfléchir à leur propre vie. Et la règle est universelle pour les humains et les animaux. Le fait que les mères puissent faire n’importe quoi pour leurs enfants est prouvé par cette vidéo particulière, qui montre un rat sauvant ses bébés d’une averse torrentielle au milieu de toutes les chances.

La vidéo touchante a été téléchargée sur Twitter par un compte nommé Fascinating. “Un rat sauve ses bébés d’une pluie torrentielle”, lit-on dans le tweet.

Un rat sauve ses bébés d’une pluie torrentielle.pic.twitter.com/oi5yurw6Xw — Fascinant (@fasc1nate) 7 novembre 2022

La vidéo de 2 minutes 20 secondes révèle un rat sortant d’un plan d’eau submergé causé par de fortes pluies. Le nid du rat se trouve probablement quelque part sous terre. A cause des pluies torrentielles, on peut voir le nid complètement débordant. Dans une tentative de sauver ses bébés, le rat plonge sous la piscine d’eau inondée.

Après un certain temps, la maman rat émerge à nouveau, portant son bébé dans sa bouche. Montant rapidement les escaliers d’une maison, il place rapidement son bébé dans un endroit sûr dans un coin, à l’abri de la pluie catastrophique. Il s’élance alors pour sauter dans la flaque d’eau inondée, dans son nid et en sort un à un ses autres bébés.

L’immense effort de la mère rat pour sauver ses bébés de la noyade a reçu de nombreux éloges de la part des utilisateurs des médias sociaux. “Cela me rend triste”, a noté un utilisateur. « L’amour d’une mère n’a pas de limites. Wow », a salué un autre. “Intéressant comme les mères s’en soucient”, a souligné un troisième utilisateur de Twitter.

Cela me rend triste – Mag9000series (@mag9000_series) 7 novembre 2022

L’amour d’une mère n’a pas de limites. Ouah — ♛𝖍𝖆𝖗𝖒𝔃 𝖙𝖔𝖔𝖗 ❄️🧜🏽‍♀️⚔️ (@HarmzMajestic8) 7 novembre 2022

Intéressant comment les mères se soucient ♥️♥️❤️ — Chef Sasakosa O Igbinosa JP🙏🏿 (@SasakosaChief) 7 novembre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo désormais virale a recueilli plus de 2 millions de vues et reçu plus de 32,2 000 likes sur Twitter.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici