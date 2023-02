Un rat attrape un collier de diamants dans une bijouterie

Les bijouteries exposant des bijoux coûteux doivent obligatoirement mettre en place une sécurité renforcée. Certes, ce magasin a dû prendre toutes les mesures nécessaires aussi, mais il a trouvé un voleur infiltrant toutes ces mesures pour s’emparer d’un collier de diamants. Le clip a été partagé sur Twitter par l’officier de l’IPS Rajesh Hingankar, où un petit rat peut être vu en train de ramper jusqu’à l’affichage du collier. Il s’attarde autour du bijou coûteux pendant un petit moment. Puis le saisissant dans sa bouche, le rat se précipite hors de la caméra. Le tweet disait: “Maintenant, pour qui ce rat aurait-il pris le collier de diamants?” Découvrez le clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé leur point de vue unique sur la situation. Beaucoup ont inventé une histoire pour expliquer pourquoi le vol aurait eu lieu. « Shaadi mein jaane ke lie choohe ki medam jid kar rahen hongi ki bijoux ki dukaan mein salut kaam karaté ho, ye nahin ki ek haar salut le aao. (Pour aller à un mariage, la femme du rat a dû insister pour que vous travailliez dans la bijouterie, ne pouvez-vous pas apporter un seul collier ?) », lit-on dans un commentaire.

शादी में जाने के लिए चूहे की मेडम जिद कर रहीं होंगी कि ज्वैलरी की दुकान में ही काम करते हो, ये नहीं कि एक हार ही ले आओ। करते हो, ये नहीं एक ह हार ही ले आओ। – Dr.Pravesh Singh Bhadoria (@bhadoriaPravesh) 29 janvier 2023

Un autre utilisateur a écrit : « Uski patni roj maangati hogi jabse mai aaee hoon kabhi mere liye naya sone ka haar nahin laye, jao aaj ke aaj aur abhi lekar aao jao, to bechaara aaya hoga (sa femme a dû insister sur le fait que depuis que je me suis marié toi, tu ne m’as jamais apporté de collier en or, elle a dû lui demander d’en apporter un aujourd’hui elle-même, donc les pauvres l’ont volé).

उसकी पत्नी रोज मांगती होगी जब मै आई हूँ कभी मेरे लिए नया सोने का हार नही लाए जाओ आज के आज और अभी लेकर आओ जाए, तो बेच ° 99) 29 janvier 2023

Un autre utilisateur a tweeté : « Monsieur ab est égal à aapako hi kaaryavaahee karani padegi bahut badamaash hai chooha isne pahale bhi 14 février ke pahale chori ki hogi ! (Monsieur, vous devrez enquêter sur cette affaire. Le rat est un scélérat, il a dû tenter un vol avant le 14 février) »

सर अब इस पर तो आपको ही कार्यवाही करनी पड़ेगी बहुत बदमाश है चूहा इसने पहले भी 14 फरवरी के पहले चोरी की होगी! 🤣🤣— Pandit Deepak Badgaiyan (Deepu) (@DeepakBadgaiya7) 29 janvier 2023

Les rats sont connus pour faire des bêtises et leurs vidéos font fureur sur Internet.

Une vidéo d’un rat grignotant sournoisement un morceau de gâteau servi lors d’une réunion était récemment devenue virale. Le clip montrait quelques fonctionnaires ayant une conversation sérieuse lors d’une réunion avant que la caméra ne se concentre sur un rat se régalant joyeusement d’un morceau de gâteau. Il ne pouvait pas se soucier moins des gens autour. En fait, il était parfaitement caché derrière les feuilles et fleurs décoratives sur la table.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient divisés sur le fait d’être amusés et dégoûtés par la vidéo.

