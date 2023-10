Un rassemblement pro-palestinien à New York divise les démocrates sur Israël

Le rassemblement – ​​auquel ont participé plus de 1 000 partisans pro-palestiniens, qui ont scandé « La résistance est justifiée lorsque les gens sont occupés » – a mis en évidence les différences sur la manière dont les membres progressistes ont répondu aux attaques.

Les démocrates traditionnels n’ont pas tardé à crier autre chose qu’un soutien sans équivoque à Israël.

« Le NYC-DSA se révèle pour ce qu’il est réellement : une tache antisémite sur l’âme de la plus grande ville d’Amérique », a déclaré le représentant du Bronx, Ritchie Torres. écrit le X. « Il y a une place spéciale en enfer pour ceux qui glorifient le meurtre de sang-froid de civils et d’enfants. »

Les membres de « The Squad », qui comprend des membres des socialistes démocrates et qui soutiennent depuis longtemps les Palestiniens, ont été critiqués par les républicains et certains membres de leur parti pour ne pas avoir pris en compte le droit d’Israël à se défendre contre les attaques.

« .@AOC êtes-vous d’accord avec ces fous ? Représentant du GOP de la vallée de l’Hudson. Mike Lawlerqui compte une importante population juive dans son quartier, écrit le X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « L’attaque terroriste d’hier perpétrée par le Hamas et parrainée par l’Iran est-elle la faute d’Israël ? Vous devriez le dénoncer si vous n’êtes pas d’accord avec cela.»

Le rassemblement exerce une pression supplémentaire sur Ocasio-Cortez, Bowman et d’autres socialistes démocrates de New York au conseil municipal et à l’Assemblée législative de l’État, qui représentent une région qui abrite la plus grande population de Juifs en dehors d’Israël.

Les Socialistes Démocratiques d’Amérique de New York sont la section la plus importante de l’organisation nationale, mais ils ne semblent pas avoir organisé le rassemblement. Aucun membre dirigeant du DSA n’a été vu présent.

Des partisans pro-israéliens se sont rassemblés près du consulat israélien à Manhattan le dimanche 8 octobre 2023. | Jason Beeferman/POLITIQUE

Le parti a dit le rassemblement visait à montrer « solidarité avec le peuple palestinien et son droit de résister à 75 ans d’occupation et d’apartheid ».

Mais d’autres démocrates de la Chambre ont rejeté leur message.

« Les terroristes du Hamas ont massacré des centaines de civils israéliens, dont des femmes et des enfants. Ils ont pris des dizaines d’autres otages, dont des survivants de l’Holocauste et des citoyens américains », a déclaré le représentant démocrate de Hudson Valley. Pat Ryan écrit le X.

« Savoir tout cela et choisir d’organiser une manifestation à New York, qui abrite la plus grande population juive des États-Unis, relève d’un antisémitisme flagrant. »

Un rassemblement pro-israélien a eu lieu plus tard, à proximité de celui de soutien aux Palestiniens.

Certains membres du DSA au Congrès ont cherché à tracer une ligne ténue entre frapper le Hamas et maintenir leur position contre l’agression israélienne.

Bowman a condamné la violence, mais n’a pas appelé à un cessez-le-feu et a souligné la protestation des Palestiniens contre l’emprise israélienne sur Gaza depuis 16 ans.

« Nous avons besoin d’un moyen de mettre fin à cette violence meurtrière qui tue et traumatise des générations d’Israéliens et de Palestiniens – y compris le blocus de Gaza. » il a dit dans un communiqué.

« Je suis allé à la frontière de Gaza et je sais que les Israéliens et les Palestiniens vivent constamment dans la peur. Nous devons travailler plus dur pour assurer la paix dans la région.

La représentante Cori Bush, (démocrate du Missouri), socialiste démocrate, s’est montrée plus critique à l’égard d’Israël que certains de ses collègues.

« Dans le cadre de la réalisation d’une paix juste et durable, nous devons faire notre part pour mettre fin à cette violence et à ces traumatismes en mettant fin au soutien du gouvernement américain à l’occupation militaire israélienne et à l’apartheid. » dit-elle dans un rapport.

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, a déclaré que la police de New York surveillerait les rassemblements.

« On a le droit de protester, même si je suis fortement en désaccord avec toute forme de célébration d’un incident aussi horrible comme celui-ci », a déclaré Adams, un démocrate, sur « Face the Nation » de CBS.

« Mais nous allons surveiller pour nous assurer que les gens le font de manière pacifique. Ils seront, j’en suis sûr, également des organisateurs pro-israéliens, et nous allons veiller à ce que les gens respectent la loi. »

La manifestation de Times Square a été organisée par la coalition ANSWER, le Mouvement de la jeunesse palestinienne et d’autres groupes.

Le groupe a commencé à Times Square où il a été accueilli par des dizaines de manifestants pro-israéliens, puis a marché vers l’est en direction du consulat général d’Israël, où se déroulait simultanément un rassemblement de soutien à Israël.

Plus de 100 agents du NYPD et membres du personnel de New York étaient sur place pour coordonner la marche et dresser des barricades.

La police de New York a barricadé les lieux, à environ un pâté de maisons du consulat, empêchant les deux groupes de s’affronter.

Environ deux douzaines de manifestants israéliens se sont rassemblés dans la rue, brandissant des drapeaux israéliens et accusant le groupe de terrorisme.

À un moment donné, une femme s’est précipitée du côté palestinien, mais a été retenue par la police de New York.

Eugene Puryear, qui a aidé à organiser l’événement au nom de la coalition ANSWER, a déclaré que l’absence des politiciens du NY-DSA à l’événement était révélatrice.

« Je pense qu’en fin de compte, la seule raison pour laquelle vous ne seriez pas ici est que vous voulez vous tenir du côté opposé de la justice », a déclaré Puryear. « Quiconque voudrait être ici serait quelqu’un qui voudrait défendre la justice. »

Plus de 600 personnes ont été tuées en Israël, alors que les responsables à Gaza dit 313 morts sur le territoire. Le gouvernement israélien a officiellement déclaré la guerre dimanche, et le pays Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré les « jours les plus difficiles de la nation nous attendent ».