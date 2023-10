Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à New York pour montrer leur soutien aux Palestiniens dans le cadre de la guerre menée par Israël contre les terroristes du Hamas à Gaza.

La manifestation de Brooklyn marquait trois semaines depuis que les combattants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël à l’occasion de la fête juive de Simchat Torah, alors que 1 400 Israéliens ont été assassinés le 7 octobre. Le ministère de la Santé du Hamas estime qu’environ 7 300 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre.

Des manifestants de Brooklyn ont été vus brandissant des pancartes indiquant « Par tous les moyens nécessaires » et « New York se tient aux côtés de Gaza » tout en agitant des drapeaux palestiniens.

« Israël (États-Unis) a assassiné 7 028 civils, 2 913 enfants, [and] 1 709 femmes”, pouvait-on lire sur une pancarte. “Bon travail à tous.”

Une foule de juifs hassidiques ont également défilé pour la Palestine, brandissant des pancartes antisionistes sur lesquelles on pouvait lire “Le judaïsme condamne l’État d’Israël et ses atrocités” et “La Torah exige que toute la Palestine revienne à la souveraineté palestinienne”.

Selon le service de gestion des urgences de la ville de New York, le pont de Brooklyn a été complètement fermé en raison des manifestations.

“Activité de protestation : toutes les voies du pont de Brooklyn sont fermées dans les deux sens”, lit-on dans le message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. “Envisagez des itinéraires alternatifs.”

La manifestation était l’un des nombreux rassemblements pro-palestiniens organisés ce mois-ci dans la Big Apple. L’une qui a eu lieu à Times Square le 9 octobre a imputé à Israël les attaques terroristes du Hamas contre ses citoyens, tandis qu’une autre a vu des manifestants fermer temporairement le Grand Central Terminal de Midtown Manhattan vendredi.

“Nous allons libérer la Palestine”, avait alors déclaré un manifestant à une foule pro-israélienne. “Nous en avons déjà libéré certaines parties. Alors préparez-vous à vous faire griller.”

Les dernières manifestations ont eu lieu alors que la guerre entre Israël et le Hamas continue de s’intensifier. Samedi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que les Forces de défense israéliennes (FDI) étendraient leurs opérations terrestres à Gaza.

“C’est notre deuxième guerre d’indépendance”, a déclaré le dirigeant israélien lors d’une conférence de presse. “Nous combattrons sur terre, dans les airs et depuis la mer. Nous combattrons sur terre et sous terre. Dans cette guerre, nous sommes unis – c’est le combat de notre vie.”

