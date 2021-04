Des flash-bangs et des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser la foule rassemblée devant le Brooklyn Center, département de police du Minnesota, en violation du couvre-feu déclaré pour arrêter les émeutes suite à la mort de Daunte Wright.

Une heure et 45 minutes après l’entrée en vigueur du couvre-feu de 19 h, la police a prononcé un « Rassemblement illégal » armes d’avertissement et de contrôle des foules déployées.

Certains des militants à l’extérieur – portant des boucliers et des parapluies et portant des casques – ont répondu en lançant des feux d’artifice et en étouffant les bonbonnes de gaz avec des cônes de signalisation.

Un «mur» composé de barrières en béton et d’une clôture grillagée a été érigé autour du poste de police plus tôt dans la journée et semble avoir été efficace pour éloigner les manifestants.

La police a commencé à procéder à des arrestations peu après 21 heures, heure locale, en commençant par un militant pâle et torse nu agenouillé devant la clôture en criant «Black Lives Matter». Une file d’officiers en tenue anti-émeute a poussé physiquement les manifestants à environ un pâté de maisons de l’enceinte.

Tandis que des militants scandaient et affrontaient la police, un groupe de pillards a saccagé le magasin Dollar Tree voisin.

Au cours des manifestations de l’année dernière contre la mort de George Floyd dans la ville voisine de Minneapolis, des militants ont violé le troisième arrondissement de Minneapolis PD et l’ont incendié.





Aussi sur rt.com

La garde nationale et le couvre-feu dans le Minnesota après que des images de la caméra corporelle de la fusillade « accidentelle » de Daunte Wright aient déclenché plus d’indignation







Des manifestations ont éclaté pour la première fois à Brooklyn Center, une communauté au nord-ouest de Minneapolis, dimanche après qu’un policier a tiré et tué Daunte Wright, un homme afro-américain de 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation.

Une femme officier « Déchargée accidentellement » son arme à feu contre Wright lorsqu’il s’est échappé de son partenaire et a tenté de s’échapper dans sa voiture, a déclaré la police après avoir publié des images de la caméra corporelle de l’incident. Elle donnait un «Taser» avertissement et aurait plutôt utilisé son pistolet paralysant. Wright avait un mandat en instance pour violation d’une arme à feu.

Le ministère de la Sécurité publique du Minnesota a identifié l’officier comme étant Kim Potter, un vétéran de 26 ans du Brooklyn Center PD, comme l’officier qui a tué Wright.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!