Un rassemblement festif dans un monde mouvementé

Pourtant, les guerres en cours en Ukraine et à Gaza et la montée des dictatures à travers la planète ont créé une atmosphère turbulente autour des Jeux de la XXXIIIe Olympiade.

“En ces temps difficiles que nous vivons, les gens du monde entier sont épuisés et fatigués de tout l’antagonisme, de l’hostilité et de la haine auxquels ils sont confrontés dans tous les domaines de leur vie”, a déclaré le président du Comité international olympique, Thomas Bach, dans son message du Nouvel An. .

Ce que la communauté aux cinq anneaux espère, c’est qu’une atmosphère festive dans la Ville Lumière célébrant le centenaire des Jeux de 1924 contribuera à rassembler un monde divisé.

« Au plus profond de notre cœur, nous aspirons tous à quelque chose d’unificateur », a déclaré Bach.

Les Jeux olympiques de Paris ne seront pas sans défis. Le vaste système de transport de la ville sera soumis à une pression sans précédent. La circulation sera encombrée. La sécurité, en particulier lors des cérémonies d’ouverture, où plus de 600 000 personnes sont attendues le long des berges du fleuve, constitue une tâche complexe à l’heure où le gouvernement considère la menace terroriste comme « très élevée ».

“Il y aura quelques perturbations”, dit Estanguet, “mais ce sera aussi un moment rare, magique”.

Le dilemme du CIO reste de savoir quoi faire à propos des Russes, dont l’équipe a été largement interdite, tout comme celle de leurs alliés biélorusses. Le comité a déclaré qu’il permettrait aux « athlètes neutres individuels » qui ne soutiennent pas la guerre de concourir.

Cette exemption est un anathème pour les responsables russes qui affirment que la participation obligerait les athlètes à désavouer leur pays, ce que le président de la République de Chine, Stanislav Pozdnyakov, a qualifié de « absolument inacceptable ».

Leurs athlètes, probablement peu nombreux, devraient concourir sans leur drapeau, leur hymne ou leurs couleurs nationales. Même cela est odieux aux Ukrainiens, qui veulent que les Russes soient complètement bannis.

“De toute évidence, tout drapeau neutre d’athlètes russes est taché de sang”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les principaux bénéficiaires de l’absence de la Russie seraient les États-Unis, qui occupent la première place du tableau des médailles depuis que l’Union soviétique (en compétition au sein de l’équipe unifiée) a fait sa dernière apparition en 1992.

Si la Russie avait été exclue des Jeux de Tokyo, où elle a remporté 71 médailles, les Américains auraient récolté cinq médailles d’or et cinq bronzes supplémentaires dans des sports comme la gymnastique, la natation et le tir.

Si l’on se base sur les résultats des Championnats du monde de l’année dernière, les Etats-Unis, qui ont récolté 113 médailles la dernière fois, pourraient dépasser les 130 à Paris. Près de 80 d’entre eux devraient provenir de l’athlétisme, de la natation et de la gymnastique, les machines à médailles habituelles des Américains.

La Chine, qui a terminé deuxième derrière les États-Unis lors des quatre derniers Jeux et remporté 89 médailles à Tokyo, sera une fois de plus le principal challenger. Le Chinois compte rafler des poignées de médailles en plongeon, gymnastique, tir, haltérophilie, tennis de table et badminton.

Mais ce qui maintient les États-Unis en tête de la course au podium, c’est leur ampleur exceptionnelle dans l’ensemble du spectre compétitif, avec des médailles susceptibles de provenir d’au moins deux douzaines de sports allant de l’escrime au surf en passant par le breakdance.

Les Yankees sont bien placés dans les sports d’équipe, remportant déjà des places chez les hommes et les femmes au basket-ball, au football, au volley-ball, au water-polo et au rugby à sept, ainsi qu’un billet pour le hockey sur gazon féminin.

Les intrigues étoilées ne manquent pas. Les équipes masculines et féminines de basket-ball tenteront de réaliser un cinquième doublé consécutif. Katie Ledecky sera la favorite pour remporter les deux médailles d’or sur distance en natation et porter son total individuel à huit à ses quatrièmes Jeux.

Sur la piste, Noah Lyles cherche à devenir le premier sprinteur américain à remporter les 100 et 200 m depuis Carl Lewis en 1984 et a une chance de remporter quelques médailles d’or en relais. Sha’Carri Richardson, retenue du Japon après avoir été testée positive à la marijuana, pourrait être la première Américaine à remporter le 100 depuis Gail Devers en 1996.

Simone Biles, qui s’est retirée de toutes les épreuves de gymnastique à Tokyo sauf une en raison de problèmes de santé mentale, pourrait doubler sa carrière de médailles d’or à huit après en avoir remporté quatre lors de la compétition mondiale de l’année dernière. Et l’équipe féminine de football cherchera à se racheter après sa sortie historiquement précoce de la Coupe du monde.

Les essais de sélection pour les sports phares auront lieu dans la seconde quinzaine de juin, avec la natation à Indianapolis dans l’immense stade Lucas Oil, l’athlétisme à Eugene, Oregon, et la gymnastique à Minneapolis où trois champions olympiques (Biles, Sunisa Lee et Gabby Douglas) pourraient se battre pour des places.

Les athlètes locaux seront également à l’honneur. Gabby Thomas (Florence, Massachusetts), qui a remporté deux médailles de sprint à Tokyo, pourrait récidiver. Eli Dershwitz (Sherborn), le champion du monde de sabre, s’attaquera à la médaille qui lui a échappé la dernière fois.

Fred Richard (Stoughton), médaillé de bronze mondial, tentera de devenir le premier gymnaste américain à monter sur le podium du concours multiple olympique depuis 2012. Et le huit féminin, avec Mary Mazzio-Manson (Wellesley), Regina Salmons (Methuen) , et Margaret Hedeman (Concord), devraient être de retour sur le podium des médailles en aviron après avoir raté la dernière fois.

Fred Richard, de Stoughton, a remporté le bronze aux Championnats du monde de cette année.

La route vers Paris a été plus courte d’un an qu’elle n’aurait dû l’être, et jusqu’à présent elle a été remarquable à la fois par son péril et par sa promesse pour les Jeux et pour la France.

“2024, une année de détermination, de choix, de redressement, de fierté”, a observé le président français Emmanuel Macron, qui a lancé lundi le compte à rebours de 200 jours. “En fait, une année d’espoir.”

