Un rassemblement de femmes violemment dispersé à Kaboul – médias — RT World News

Des militants talibans ont tiré en l’air pour faire fuir les manifestants qui réclamaient “du pain, du travail et la liberté”

Les talibans ont violemment dispersé samedi un rassemblement de femmes dans la capitale afghane, quelques jours avant le premier anniversaire du retour au pouvoir du groupe islamiste, a rapporté l’agence de presse AFP.

Une quarantaine de femmes scandaient «pain, travail et liberté» alors qu’ils s’adressaient au ministère de l’éducation à Kaboul, selon l’agence. Une vidéo, apparemment enregistrée à Kaboul et publiée sur les réseaux sociaux, montre des militants talibans tirant en l’air pour disperser une foule féminine qui approche.

Après la dispersion de la manifestation, certaines femmes ont tenté de se réfugier dans des magasins voisins mais auraient été poursuivies et battues par des combattants talibans à l’aide de la crosse de leurs armes.

Selon l’AFP, les manifestants portaient une banderole indiquant “Le 15 août est un jour noir,» une référence apparente à la date de la prise de pouvoir des talibans il y a un an. Les manifestants auraient également revendiqué le droit de travailler et de participer à la vie politique.

⚡️En Afghanistan, les talibans ont dispersé un rassemblement de femmes en tirant en l’air. Il y a des victimes, rapporte l’AFP. Les habitants de Kaboul ont dénoncé la discrimination à laquelle ils sont confrontés sous le nouveau régime du pays. pic.twitter.com/jcZ7HozFSj – Flash (@Flash43191300) 13 août 2022

Plusieurs journalistes couvrant le rassemblement ont été agressés par des talibans, a indiqué l’agence de presse. Les médias locaux ont également rapporté que les militants avaient détenu plus de 10 journalistes et travailleurs des médias.















En août 2021, les militants talibans sont revenus au pouvoir à la suite du retrait des troupes américaines d’Afghanistan. Après avoir pris Kaboul, ils ont promis de respecter les droits des femmes et les ont encouragées à reprendre le travail.

En décembre 2021, cependant, les talibans ont publié un «décret sur les droits des femmes» qui a passé sous silence leur accès à l’éducation ou au travail, tandis qu’un certain nombre d’experts ont immédiatement critiqué les militants pour avoir repris les pratiques qu’ils avaient adoptées pendant leur première période de règne qui s’est étendue de 1996 à 2001.

Un rapport d’Amnesty International publié fin juillet affirme que «la répression des talibans» en Afghanistan dévaste la vie des femmes et des filles, qui sont privées de leurs droits à l’éducation, au travail et à la libre circulation. L’organisme de surveillance des droits de l’homme a également signalé que ceux qui protestaient pacifiquement contre les nouvelles règles, « ont été menacés, arrêtés, détenus, torturés et ont fait l’objet d’une disparition forcée.”