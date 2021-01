La foule qui a assiégé le Capitole américain à Washington DC le 6 janvier était aussi déterminée que variée.

Parmi les partisans de Trump arrêtés après l’incident se trouvaient des chefs d’entreprise, des retraités, des meneurs d’extrême droite, des milices paramilitaires, des policiers, des pompiers, des éducateurs, des théoriciens du complot et même un nageur olympique médaillé.

Les procureurs américains estiment que certains assaillants cherchaient à «capturer et assassiner des élus», selon des documents judiciaires. Et de nouvelles menaces de violence ont été lancées lors de l’investiture du président élu Joe Biden.

Mais la fureur qui anime apparemment les émeutiers, galvanisée par les discours du président sortant, n’est pas un accident. Ce n’était pas non plus uniquement le résultat de la radicalisation en ligne ou via l’écosystème des médias conservateurs qui a fait circuler pendant des mois des accusations sans fondement de fraude électorale.

Le phénomène des milices antigouvernementales, des groupes d’extrême droite radicale et des adeptes des théories du complot se rapprochant des manifestants pro-Trump a commencé en raison de la pandémie COVID-19 et s’est accéléré tout au long de 2020, selon des experts.

Au printemps, ces groupes s’étaient joints aux manifestations anti-lockdown qui avaient eu lieu dans des endroits comme le Michigan, le Texas, la Californie et le Massachusetts. Ils se sont impliqués pour plusieurs raisons dont une visibilité accrue et un recrutement plus facile.

« Je pense qu’il est certain que les manifestations de l’année dernière ont cimenté un mouvement social qui comprend maintenant tout, des suprémacistes blancs aux milices en passant par les conspirateurs tels que les gens de QAnon ainsi que les partisans de base de Trump, en particulier ceux qui ont été agacés par les propos de Trump. une élection volée et sont largement organisées sous l’idée «Stop the Steal» », a déclaré à Euronews le Dr Heidi Beirich, cofondatrice et directrice de la stratégie mondiale du projet contre la haine et l’extrémisme.

« Ce sont des groupes qui dans le passé n’auraient probablement pas travaillé ensemble, mais Trump les a tous réunis sous sa propre bannière ».

C’est cette «coalition», a-t-elle noté, que nous avons vu se rassembler pour prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier.

Dans les jours qui ont suivi l’élection présidentielle de novembre, ces groupes se sont retrouvés à des manifestations pro-Trump organisées par le mouvement Stop The Steal, accusant – sans preuve – le président élu Joe Biden de fraude électorale.

« Il y a eu de plus en plus de factions alarmantes de MAGA qui se sont réunies pour ces événements plus importants de Stop The Steal à travers le pays », a expliqué le Dr Joan Donovan est le directeur de recherche du Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy à la Harvard Kennedy School.

« Certains s’étaient réunis à Charlottesville en 2017, tandis que d’autres se sont rencontrés pour la première fois lors des manifestations de Reopen et des rassemblements Trump ».

Consolidation de la base de Trump

Alors que Donovan estime que les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans la planification et la coordination des événements à Washington DC le 6 janvier, il convient également de prendre en compte le fait que les groupes qui « utilisent la répétition des protestations prennent de l’ampleur avec le temps en revenant à la tactique. et construire l’échelle au fil du temps « .

Cela pourrait être dit de participants comme Jacob Anthony Chansley, connu sous le nom de QAnon Shaman, qui a déjà participé aux événements Stop The Steal en Arizona en novembre où il portait également du maquillage et des cornes de buffle.

En travaillant ensemble aux manifestations anti-BLM et aux manifestations anti-lockdown, ces différents mouvements se sont réunis pour s’opposer à ce qui se passait ici aux États-Unis « , a ajouté Beirich. » Et alors que Trump agissait pour saper l’élection, ces différents courants de sa base s’est consolidée derrière lui, puis a pris sa direction pour se diriger vers le Capitole le 6 janvier « .

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire récente des États-Unis qu’un bâtiment d’assemblée est visé par la violence et les groupes armés. Au printemps 2020, de nombreuses manifestations ont eu lieu devant les capitales des États à travers le pays. En avril, des manifestants, certains armés, sont même entrés dans le Statehouse du Michigan.

En mai, des miliciens participant à un rassemblement anti-confinement ont lynché une effigie d’Andy Beshear, gouverneur démocrate du Kentucky, dans le jardin de sa résidence officielle. Pire encore, des miliciens ont également été arrêtés après avoir projeté de kidnapper Gretchen Whitmer, le gouverneur démocrate du Michigan, à qui ils ont reproché les restrictions de verrouillage pour enrayer la pandémie.

Pour Jared Holt, chercheur invité au Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, il n’y a pas de lien direct entre ces événements ou leurs participants, mais «mais les similitudes sont frappantes».

« Les extrémistes se sont réunis derrière une seule cause commune de manifestations après les élections de 2020 de la même manière qu’ils l’ont fait en protestant contre les restrictions du COVID-19 sur les entreprises et les rassemblements publics, mais à une échelle beaucoup plus grande », a-t-il déclaré.

Fervent observateur de la droite radicale américaine, Holt note que «la fausse réalité qui a motivé les insurgés sur le terrain [in Washington DC] a été amplifiée et légitimée par les plus hauts niveaux du pouvoir républicain du pays, y compris les membres du Congrès et le président Trump « .

« L’attaque du Capitole américain sert d’avertissement sombre quant aux conséquences potentielles de la propagation de la désinformation et de l’extrémisme », a-t-il ajouté, « et l’action radicale qu’elle peut souvent inspirer ».