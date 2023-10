Les manifestants se sont rassemblés sur la place des écrivains, dans le centre-ville, et ont marché le long de l’avenue Royale jusqu’à l’hôtel de ville.

Cela fait suite à la recrudescence du conflit entre le Hamas et Israël au Moyen-Orient au cours des trois dernières semaines.

Un certain nombre de manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes ont eu lieu à Belfast depuis le début des violences.

Des rassemblements ont également lieu dans d’autres régions du Royaume-Uni, notamment à Londres, Manchester et Glasgow.

Parmi les intervenants figuraient un certain nombre de politiciens, le révérend Bill Shaw et le Dr Hani Mandhi, qui a de la famille à Gaza.

Le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et prenant plus de 220 otages.