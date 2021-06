Une espèce rare de serpent venimeux a été découverte récemment dans la réserve faunique Benog de Mussoorie. le serpent, qui serait un serpent corail à ventre noir (Sinomicrurus nigriventer), a été vu par des scientifiques du Wildlife Institute of India (WWI).

Le serpent a été trouvé à une altitude de 6 233 pieds. Il est généralement vu à des hauteurs comprises entre 2 500 et 6 000 pieds tandis que l’on se rend au temple Bhadraj à Barlow Gunj, Mussorie. Les biologistes disent qu’il n’y a que 107 espèces de ce reptile dans le monde et jusqu’à présent, seulement 7 ont été observées en Inde. De plus, c’est la première fois qu’un serpent de cette espèce est vu vivant dans l’Uttarakhand. La dernière fois, un serpent corail à ventre noir mort a été repéré à Nainital en 2019.

Abhijit Das, un scientifique de la Première Guerre mondiale, a déclaré au Times of India qu’en raison de la richesse de la flore et de la faune de la région indienne de l’Himalaya, il y a beaucoup à découvrir sur ces reptiles. Das a déclaré que les espèces trouvées à Nainital et Mussoorie soulignent que les forêts subtropicales et tempérées n’ont pas encore été correctement explorées.

Das a déclaré avoir enregistré le reptile car il s’agit d’un serpent important sur le plan médical.

S’adressant à l’agence de presse ANI, il a déclaré : « Le serpent a six générations en Inde, qui se trouvent principalement dans la région himalayenne, au nord-est et un groupe au sud. Compte tenu de sa caractéristique venimeuse, ce record est important pour l’Uttarakhand car c’est le premier serpent du genre découvert ici. »

Un «serpent corail à ventre noir», une espèce rare de serpent découverte dans l’Uttarakhand, ce qui en fait le premier de l’État. « Ce serpent venimeux est le 1er de l’Uttarakhand. Nous l’avons enregistré car il s’agit d’un serpent important sur le plan médical », déclare le scientifique Abhijeet Das, Wildlife Institute of India, Dehradun pic.twitter.com/uEmG86KaWe– ANI (@ANI) 29 juin 2021

L’année dernière, lors d’une rare découverte, un serpent de corail rouge Kukri a été sauvé d’une maison d’habitation du district de Nainital dans l’Uttarakhand. L’incident a eu lieu près de la région de Bindukhatta à Nainital et lorsque les responsables forestiers ont visité l’endroit où le serpent se cachait, les villageois avaient déjà attrapé le reptile et l’avaient mis dans un sac en plastique. « le plus rare des serpents les plus rares », appelé le serpent rouge Cora Kukri. Il a rapidement été relâché dans la forêt.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici