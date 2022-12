Un rare lionceau blanc se promène avec sa famille, un officier de l’IFS partage une vidéo

Travailler à travers une journée morne? Nous avons quelque chose qui vous rendra heureux. Une adorable vidéo d’une lionne marchant avec ses adorables petits et d’un lionceau blanc dans une forêt est devenue virale sur Internet. La vidéo a été partagée par l’officier de l’IFS Susanta Nanda sur Twitter et elle est vraiment incontournable. Dans le clip, on voit la lionne marcher devant avec ses petits courir et la suivre. On peut aussi apercevoir le petit blanc suivant la lionne. Vers la fin de la vidéo, la lionne regarde en arrière pour vérifier où se trouvent les autres petits et les attend patiemment avant d’avancer. Il n’y aurait que trois lions blancs errant dans la nature. “Voici un lionceau blanc pour vous… On pense que seuls trois lions blancs dans le monde vivent librement dans la nature”, a écrit l’officier de l’IFS dans les légendes.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Voici un lionceau blanc pour vous… On pense que seuls trois lions blancs dans le monde vivent librement dans la nature.VC : Dans le clip pic.twitter.com/cNtouLsjLT – Susanta Nanda IFS (@ susantananda3) 15 décembre 2022

Réagissant au clip, l’un des utilisateurs a écrit: “Charmant et c’est incroyable pour l’Inde, nous sommes fiers d’officiers comme vous dans le département des forêts grâce à vous pour prendre soin de ces oursons”.

Charmant et c’est incroyable pour l’Inde, nous sommes fiers d’officiers comme vous dans le département des forêts grâce à vous pour prendre soin de ces petits – Sudhakar Rao (@Sudhaka67713653) 15 décembre 2022

Un utilisateur concerné ajouté. « Merveilleux à voir ! J’espère qu’ils resteront en sécurité et heureux. S’il vous plaît ne divulguez pas l’emplacement si c’est en Inde! +1, j’espère que tous ces clips quotidiens ne fourniront pas d’indices aux braconniers, mais nos forêts sont sans aucun doute entre de bonnes mains.

Merveilleux à voir! J’espère qu’ils resteront en sécurité et heureux. S’il vous plaît, ne divulguez pas l’emplacement s’il se trouve en Inde ! – Smile😊🌻 (@anjutalwar) 15 décembre 2022

Un autre utilisateur a remercié l’officier de l’IFS d’avoir partagé le clip et a écrit : « Super monsieur ».

Auparavant, une vidéo similaire d’un lion se promenant dans un espace ouvert dans une forêt avec ses adorables jeunes oursons est devenue virale. La vidéo, publiée par l’utilisateur de Twitter Tansu Yegen, montre de jeunes oursons imitant leur père. Tentant de suivre le rythme du lion, les oursons trébuchant trébuchent sur eux-mêmes. Avec la vidéo, la légende disait : “La journée de papa avec les enfants”.

La vidéo a cumulé plus de 2 millions de vues à ce jour.

