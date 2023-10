Un rare déclassement d’Apple – et l’évolution des prix qui s’ensuit – est la raison pour laquelle nous ne commercialisons pas le temps

La rare dégradation de la note d’Apple (AAPL) à Wall Street cette semaine est l’exemple parfait de la raison pour laquelle nous n’essayons pas de chronométrer le marché boursier. Dans une note adressée mardi soir à ses clients, KeyBanc a abaissé sa note sur les actions du géant de la technologie afin de les empêcher d’acheter. Si nous avions vendu des Apple à l’ouverture mercredi à 171 $ par crainte d’une liquidation, nous aurions été désolés. Non seulement Apple a clôturé en hausse mercredi, mais il a ajouté à ces gains jeudi et vendredi. Nous aurions raté un gain de 3,8% sur trois jours de bourse. Essayer de vendre une action à la hausse avec l’intention de la racheter à la baisse est un jeu difficile. Vous pourriez avoir de la chance de temps en temps. Mais pour la plupart des investisseurs, la récompense potentielle ne vaut pas le risque. Ce n’est pas parce que vous pensez qu’une action va baisser à court terme que vous devez nécessairement agir. Après tout, combien de fois avons-nous vu une action paraître chère sur les estimations pour se révéler beaucoup moins chère une fois les résultats réels connus – Nvidia (NVDA), ça vous dit ? En mai dernier, nous avions expliqué comment le titre des puces avait bondi de 25 %, mais était devenu moins cher en termes de valorisation. Certes, nous négocions autour de positions principales pour de nombreuses raisons. Nous enregistrons des bénéfices après de gros volumes, redimensionnons les positions qui deviennent trop importantes et les réduisons pour lever des liquidités. Nous vendons également lorsque les perspectives d’un titre changent, remettant en question notre thèse d’investissement. Cependant, ce n’est pas notre style de réduire ou d’échanger un titre en pensant simplement que nous pouvons racheter les actions quelques points de pourcentage de moins. Pour mieux illustrer cette réflexion, nous avons analysé quelques scénarios autour d’une position de 1 000 actions Apple avec un prix de vente hypothétique de 171 $ par action et un prix de rachat de 161 $. Nous avons utilisé notre objectif de cours réel du Club de 205 $ par action sur Apple. Le scénario « Ride it Out » générerait un bénéfice papier de 34 000 dollars en passant de 171 dollars en actions Apple à 205 dollars sur la base de la possession de 1 000 actions au total. Il s’agit de notre stratégie « possédez-le, ne l’échangez pas ». Le scénario « Vendre et ne jamais revenir » suppose une vente de 100 actions à 171 $ et aucun rachat. Votre bénéfice sur 900 actions serait de 30 600 $ à un cours de 205 $. C’est le pire des cas car vous avez vendu et n’êtes jamais revenu pour le rallye. Vous avez bloqué 17 100 $ en espèces, mais vous avez laissé une hausse sur la table, car ces 100 actions à 205 $ valent 20 500 $. Le scénario « Vendre et racheter 100 actions de moins de 10 $ » suppose une vente de 171 $ et un rachat de 100 actions à 161 $. Votre bénéfice serait de 35 000 $ sur la base de 1 000 actions à 205 $, plus 1 000 $ en espèces. Mais considérez que vous avez risqué 3 400 $ – la différence entre le scénario 1 et le scénario 2 – pour réaliser seulement 1 000 $ de profit de plus que le scénario 1. Même si les chances de réussir la transaction étaient généreuses de 50/50, risquer 3 400 $ pour gagner 1 000 $ n’est pas le cas. une bonne affaire. Vous ne parieriez pas sur un outsider sportif avec de telles cotes, n’est-ce pas ? De la même manière, nous ne dirions jamais vous mettre la tête dans le sable lorsque la volatilité frappe. Si vous pensez que le recul d’un titre pourrait être supérieur à 20 % ou plus, une réduction pourrait être judicieuse. Mais dans une tentative banale de timing de marché lors d’un événement comme une dégradation – en essayant de vendre à un prix élevé et de racheter à un prix bas – il est préférable de résister aux fluctuations à court terme. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS TERMES ET CONDITIONS ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Une personne pose tenant l’iPhone d’origine et le nouvel iPhone 15 à l’extérieur de l’Apple Store de la Cinquième Avenue avant le lancement du nouvel iPhone 15 d’Apple le 22 septembre 2022 à New York. Alexi Rosenfeld | Getty Images