Un rapport sur un intrus armé a entraîné le confinement d’une école primaire de New Britain

Un appel téléphonique signalant un intrus armé dans une école primaire de New Britain a provoqué le verrouillage du bâtiment pendant une longue période lundi.

Le confinement a été mis en place à l’école élémentaire Vance après que le personnel du bureau principal a reçu un appel téléphonique menaçant, selon Tony Gasper, surintendant de l’école. District scolaire consolidé de New Britain.

Gasper a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse dans l’après-midi que le bâtiment avait été immédiatement mis en quarantaine lorsque la police de New Britain a été informée de l’appel. Les agents sont intervenus rapidement et ont procédé à une fouille minutieuse du bâtiment alors que les étudiants et le personnel restaient confinés. La fouille n’a révélé aucun intrus, aucune arme ni aucune menace, selon Gasper, qui n’a pas précisé combien de temps le confinement était en place mais l’a décrit comme une « longue période de temps ».

« Cela semble être similaire aux incidents de swatting qui ont été observés à l’échelle nationale et qui ont eu un impact sur de nombreuses écoles à travers notre pays », a déclaré Gasper.

Gasper a déclaré que la police enquêtait toujours sur l’auteur de l’appel téléphonique menaçant et sur les motifs qui auraient pu le motiver, mais il a déclaré que sa première impression était qu’il « semble s’agir du type d’incident qui a eu un impact sur d’autres écoles à travers le pays ».

« Comme vous l’avez vu aujourd’hui, des incidents comme celui-ci sont choquants et bouleversants et effraient n’importe quel parent », a-t-il déclaré.

Gasper a déclaré que les responsables de l’école avaient choisi de ne pas fermer les classes plus tôt, car ils n’étaient pas certains qu’avec un préavis aussi court, chaque enfant aurait quelqu’un à la maison pour le surveiller. L’école élémentaire Vance est une école primaire et secondaire.

Certains parents ont choisi de venir chercher leurs enfants plus tôt, a déclaré Gasper, estimant qu’entre 200 et 250 élèves sont partis plus tôt.

« Bien sûr, cela suscite des inquiétudes pour les enfants », a déclaré Gasper. « Cela suscite des inquiétudes pour le personnel qui a été confiné pendant une longue période. Et bien sûr, cela suscite des inquiétudes pour les gens de la communauté environnante. »

Gasper a déclaré qu’il s’attend à ce que Vance et d’autres écoles du district fonctionnent normalement mardi.

« Nous pensons que toutes nos écoles peuvent ouvrir en toute sécurité (mardi) », a déclaré Gasper.

« Ce qui m’inquiète, c’est que l’école est censée être un lieu d’apprentissage, un lieu où les enfants sont heureux, un lieu où les adultes aiment interagir avec les enfants dont ils ont la charge », a déclaré Gasper. « Et des choses comme celles-ci aujourd’hui vont évidemment mettre à mal cette relation, vont nuire à cette relation pendant longtemps, car les enfants auront une mémoire différente de ce que l’école pourrait signifier. »

« J’ai une confiance absolue en mon personnel, ils feront de leur mieux pour que les enfants ici se sentent aussi à l’aise que possible », a déclaré Gasper. « Mais il est naturel que les gens aient une certaine appréhension face à une situation comme celle-ci aujourd’hui. »

L’école élémentaire Vance ne dispose pas habituellement d’agents de ressources scolaires permanents, mais Gasper a déclaré qu’il prévoyait qu’ils en auraient mardi et dans un avenir proche. Il a également déclaré qu’une présence policière supplémentaire serait assurée dans les autres écoles de la ville mardi.