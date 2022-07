Un rapport sur les pêches apporte de l’espoir aux communautés autochtones

OTTAWA –

Une avocate Mi’kmaw de la communauté au centre d’une violente réaction contre sa pêche au homard autogérée dit qu’elle est “très optimiste” au sujet d’un nouveau rapport du Sénat qui appelle à la pleine mise en œuvre des droits de pêche autochtones.

« Pour être honnête, j’ai été agréablement surprise », a déclaré Rosalie Francis, membre de la Première nation Sipekne’katik en Nouvelle-Écosse.

Mais ailleurs en province, la surprise a été nettement moins agréable. On craint que le rapport intitulé “La paix sur l’eau” n’attise plutôt la colère dans les communautés où le homard est un moyen de subsistance.

Sipekne’katik a lancé une pêche autoréglementée en 2020 dans les eaux de la baie St. Mary’s. Il fait partie de la zone de pêche au homard 34 – ou ZPH 34 – une tranche de littoral qui abrite l’une des pêcheries les plus lucratives du pays, où environ un cinquième de tout le homard canadien est transporté chaque année.

Mais cette prospérité n’a pas toujours inclus les peuples autochtones.

Lorsque Sipekne’katik a posé des pièges avec ses propres étiquettes des mois avant le début de la saison de pêche 2020, il y a parfois eu de violentes réactions de la part de la communauté locale. Une fourrière à homard a été délibérément incendiée et les manifestants ont formé une foule en colère.

En réponse, Pêches et Océans Canada a renforcé l’application de la loi sur l’eau et sur les quais.

Francis a dit que cela laissait les gens “aller sur l’eau et exercer leur droit en tant que criminels”.

La question se résume à l’interprétation du gouvernement fédéral de la décision Marshall de 1999 de la Cour suprême du Canada, selon laquelle les traités de 1760-1761 garantissent que les Mi’kmaq, les Wolastoqiyik et les Peskotomuhkati ont le droit de pêcher pour ce qu’ils appellent un moyen de subsistance modéré.

Le Canada a interprété cela comme signifiant que les peuples autochtones devraient avoir une partie de la pêche commerciale et a négocié cet accès. Il a donné 550 millions de dollars aux communautés autochtones au cours des années qui ont suivi pour accroître la participation, et Pêches et Océans rapporte que les débarquements autochtones en 2018 étaient évalués à 140 millions de dollars.

Mais les experts juridiques ne sont pas d’accord avec l’idée que le tribunal voulait uniquement autoriser l’entrée dans une pêcherie réglementée unilatéralement. Constance MacIntosh, professeure de droit à l’Université Dalhousie, a déclaré que la décision reconnaît plus qu’un droit de pêche protégé par traité.

“D’autres jurisprudences de la Cour suprême du Canada ont conclu que lorsque les peuples autochtones ont ces droits, ceux-ci s’accompagnent de droits de gouvernance”, a-t-elle déclaré. “Donc, le pouvoir de décider comment ce droit va être exercé par leur propre peuple.”

Dan Christmas siège au comité sénatorial des pêches et a été le premier Mi’kmaw nommé à la Chambre haute. La solution permanente est de codifier la décision Marshall dans le droit canadien, a-t-il dit.

“Ce serait un outil spécifique qui permettrait à la pêche basée sur les droits d’être mise en œuvre seule, non intégrée à la structure de pêche commerciale existante, car ils ne sont pas compatibles.”

Certaines communautés, comme la Première Nation de Listuguj en Gaspésie, ont signé des ententes de droits et de réconciliation établissant la gestion de la pêche. Pour le chef Darcy Gray de Listuguj, la prochaine étape consiste pour le Canada à reconnaître ce droit à l’autonomie gouvernementale.

“Il ne s’agit pas nécessairement de pouvoir sortir (pêcher) quand nous le voulons et comme nous le voulons”, a déclaré Gray. “Cela fait partie de cette conversation.”

Des représentants de l’industrie de la pêche commerciale se disent frustrés de ne pas avoir été invités à prendre la parole devant le Sénat lors de la rédaction du rapport sur les droits des Autochtones.

C’est “jeter de l’huile sur un feu” dans une zone où les tensions sont restées élevées depuis 2020, a déclaré Colin Sproul, président de l’Alliance unifiée pour la conservation des pêches, qui compte environ 1 900 membres.

Sproul souhaite voir la création d’une “pêche par traité” exclusivement réservée aux peuples autochtones et également réglementée “de manière stricte”.

“Je ne vois pas de pire mesure que le gouvernement fédéral pourrait prendre que de suivre les recommandations clairement insensées des sénateurs pour exproprier l’accès à la pêche des Canadiens de l’Atlantique”, a-t-il déclaré.

“Cela est basé sur un sens déformé de la réalité selon lequel les communautés de pêcheurs du Canada atlantique sont responsables des horreurs du colonialisme.”

Gray a déclaré que la réconciliation nécessite un ajustement de la part de tout le monde.

“Il faut regarder le contexte historique où nous avons fait cela pour survivre pendant des milliers d’années, puis nous avons été systématiquement exclus”, a-t-il déclaré. “Il est devenu illégal pour nous de prendre soin de nous-mêmes, et c’est mal.”

La ministre des Pêches, Joyce Murray, n’a pas été mise à disposition pour une entrevue. Dans un communiqué, son bureau a déclaré qu’elle examinait le rapport.

“Nous ne sommes pas naïfs à ce sujet”, a déclaré Christmas. “Nous savons que c’est un sujet controversé, et nous savons que certains ne voudront aucun changement.”

Le Sénat demande aux Pêches de se retirer et aux Relations Couronne-Autochtones de mener les négociations.

«J’aime à penser que la température a beaucoup baissé au cours des deux dernières années», a déclaré Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Bien qu’il pense que le rapport pourrait “faire des progrès dans la bonne direction”, Battiste a déclaré qu’il ne parle plus uniquement du point de vue d’un député mi’kmaq pour évaluer l’action de son propre gouvernement.

“Avons-nous fait assez? Pouvons-nous faire plus? C’est une bonne question”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous avançons au rythme de nos parties prenantes.”

Francis a dit qu’elle espérait que le gouvernement fédéral agirait rapidement. “Pour le Canada, ignorer cela, c’est s’ignorer lui-même.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 juillet 2022.