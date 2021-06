Un rapport sur les ovnis du Pentagone soulève des questions sur les extraterrestres : ce que disent les scientifiques

Il y a plus de 60 ans, le scientifique Enrico Fermi déjeunait à Los Alamos avec un groupe de physiciens riant des récents rapports de soucoupes volantes et discutant des chances d’une vie extraterrestre intelligente lorsqu’il a posé une question désormais célèbre.

« Mais où est tout le monde ? il a demandé à trois autres physiciens nucléaires, selon les récits du déjeuner.

Au milieu d’un regain d’intérêt autour du sujet en prévision d’un rapport du renseignement américain sur les « phénomènes aériens non identifiés », de nombreuses personnes se posent la même question – et se demandent s’ils sont déjà là.

Cette semaine, des responsables anonymes qui ont été informés du contenu du rapport ont déclaré au New York Times et à CNN que le gouvernement n’avait pas trouvé de preuves que les « objets volants non identifiés » étaient des vaisseaux spatiaux extraterrestres, mais il n’est pas parvenu à une conclusion définitive sur ce que ces « OVNIS » sont.

Les experts qui ont parlé à USA TODAY conviennent qu’il est peu probable que les phénomènes aériens soient des extraterrestres, mais beaucoup pensent qu’une vie extraterrestre intelligente existe.

« La plupart des astronomes pensent qu’elle (la vie intelligente) existe quelque part dans l’univers », a déclaré Christopher Conselice, astrophysicien de l’Université de Nottingham. « Et si elle existe, à quel point la vie intelligente est-elle courante ? Ou la vie super intelligente ? »

Voici ce que pensent les experts et comment ils recherchent une vie intelligente.

Des extraterrestres « extrêmement improbables » visitent la Terre

Plusieurs pilotes de l’US Navy ont signalé avoir vu des phénomènes aériens non identifiés dans l’espace aérien américain ces dernières années, et les hauts responsables du renseignement et de l’armée devraient publier ce mois-ci un rapport du Congrès sur le sujet.

Alors que les rapports sont souvent liés dans la culture pop à une longue histoire d’observations présumées d’OVNI et d’enlèvements extraterrestres, plusieurs astrophysiciens ont déclaré qu’ils étaient sceptiques quant au fait que les phénomènes aient quelque chose à voir avec la vie extraterrestre.

« Le rapport sur les phénomènes aériens non identifiés est vraiment important parce que ce sont certainement des choses que les gens ont vues », a déclaré Conselice. « Il est extrêmement peu probable, je pense, que ce soient des extraterrestres qui visitent la Terre, bien que ce soit la théorie la plus excitante bien sûr. »

Conselice a déclaré qu’il soupçonnait que les rapports constituaient des « réflexions étranges » ou des « phénomènes atmosphériques ».

Selon le Times, des responsables ont déclaré que le rapport de renseignement ne pouvait pas lier la plupart des plus de 120 incidents de ce type au cours des deux dernières décennies à l’armée américaine ou à d’autres technologies gouvernementales avancées. CNN a rapporté que les découvertes laissent ouverte la possibilité que ces objets volants aient été créés par d’autres pays, comme la Chine ou la Russie.

Juste parce que ces objets ne sont pas identifiés, c’est « un saut injustifié » de penser que des extraterrestres sont impliqués, a déclaré Adam Frank, professeur de physique et d’astronomie à l’Université de Rochester.

« Il ne se passe rien dans ces vidéos (d’ovnis) du point de vue d’un scientifique qui soit époustouflant », a déclaré Frank.

Jack Singal, astrophysicien et professeur agrégé de physique à l’Université de Richmond, a averti les scientifiques de maintenir « un niveau approprié de scepticisme ».

« Maintenant, plus que jamais, les vidéos et les photographies peuvent être modifiées de manière trompeuse, et la désinformation peut se propager sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre », a déclaré Singal. « Aussi juste parce que quelque chose dans le ciel est étrange, cela ne veut pas dire qu’il vient nécessairement d’une autre planète. »

Mais cela ne signifie pas que les chercheurs ne cherchent pas.

« Le moment le plus excitant de l’histoire de la recherche d’une vie intelligente »

Pendant des décennies, les chercheurs du Search for Extraterrestrial Intelligence, ou SETI, ont utilisé des radiotélescopes pour rechercher des signaux provenant de l’espace. Mais au cours des cinq dernières années, une vague de découvertes d’exoplanètes – des planètes situées au-delà de notre propre système solaire – a revitalisé le domaine.

Au cours des 25 dernières années, les chercheurs ont découvert plus de 4 000 exoplanètes, y compris des planètes semblables à la Terre qui pourraient avoir le potentiel d’abriter la vie.

En 2019, des chercheurs utilisant des données obtenues par le télescope spatial Hubble ont détecté de la vapeur d’eau dans l’atmosphère d’une autre planète avec des températures qui pourraient soutenir la vie.

« Il se passe beaucoup de choses dans la recherche de planètes semblables à la Terre, et les gens commencent à trouver ces choses », a déclaré Conselice. « Mais même si vous trouvez une planète semblable à la Terre, cela ne signifie pas qu’il y a de la vie sur la planète, ou une vie intelligente. »

C’est là qu’interviennent les « technosignatures ».

Les technosignatures sont la preuve de technologies extraterrestres avancées, telles que la pollution industrielle des atmosphères, des satellites, des lumières de la ville, des panneaux solaires et plus encore. L’année dernière, pour la première fois depuis plus de trois décennies, des chercheurs ont reçu des subventions de la NASA pour rechercher une vie intelligente via ces technosignatures.

« Notre travail consiste à dire ‘cette bande de longueur d’onde est l’endroit où vous pouvez voir certains types de polluants, cette bande de longueur d’onde est l’endroit où vous verriez la lumière du soleil se refléter sur les panneaux solaires' », a déclaré Frank à l’époque. « De cette façon, les astronomes observant une exoplanète lointaine sauront où et quoi chercher s’ils recherchent des technosignatures. »

Les chercheurs pensent que bien que la vie apparaisse sous de nombreuses formes, les principes scientifiques – tels que l’évolution et la nécessité de l’eau – restent les mêmes, et les technosignatures sur Terre seront également identifiables d’une manière ou d’une autre en dehors du système solaire, selon un communiqué de l’année dernière. de l’un des récipiendaires de la subvention, le Center for Astrophysics, une collaboration entre le Smithsonian Astrophysical Observatory et le Harvard College Observatory.

« Nous vivons le moment le plus excitant de l’histoire de la recherche d’une vie intelligente », a déclaré Frank. « Maintenant, nous savons où et comment le chercher. »

L’année dernière, Conselice a co-écrit une étude publiée dans l’Astrophysical Journal à comité de lecture, estimant qu’il pourrait y avoir 36 civilisations intelligentes dans notre galaxie de la Voie lactée, en supposant qu’il faut 5 milliards d’années pour que la vie intelligente se forme sur d’autres planètes, comme sur Terre.

Ces civilisations, cependant, se trouveraient à environ 17 000 années-lumière en moyenne, ce qui rendrait pratiquement impossible de les trouver et de parler avec elles avec la technologie d’aujourd’hui, selon Conselice. Une année-lumière correspond à environ 6 000 milliards de milles.

« Lorsque vous avez la technologie pour émettre ce type de signal dans l’espace, vous avez également la technologie pour vous détruire », a déclaré Conselice.

Les recherches de Conselice suggèrent que la recherche de civilisations extraterrestres intelligentes révèle non seulement comment la vie se forme, mais nous donne également des indices sur la durée de vie de notre propre civilisation.

L’étude a déclaré que le nombre de civilisations dépend de la durée pendant laquelle elles envoient des signaux de leur existence dans l’espace, tels que les transmissions radio des satellites et de la télévision. Si d’autres civilisations technologiques durent aussi longtemps que la nôtre, qui a 100 ans, alors il y aurait jusqu’à 36 civilisations techniques intelligentes dans toute la galaxie.

Alors que certains scientifiques pensent que nous n’avons pas encore détecté de vie intelligente parce qu’elle est plus rare que nous le supposons ou que nos méthodes sont défectueuses, Conselice n’est pas si optimiste.

« Je pense que vous pouvez exclure que des extraterrestres nous rendent visite, c’est que cela signifierait certainement que la durée de vie moyenne d’une civilisation dans la galaxie serait très longue, ce qui signifie qu’il y en aurait beaucoup plus, et plus qui auraient visité nous maintenant », a-t-il déclaré. « La solution du paradoxe de Fermi est que vous ne survivez pas très longtemps en tant qu’espèce. Mais « très long » pourrait être un million d’années. Ce n’est qu’un éclair de temps. «

