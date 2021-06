Un rapport sur les ovnis du Pentagone indique que les observations pourraient être des avions secrets de Chine ou de Russie

Le rapport sur les ovnis du Pentagone publié vendredi après-midi a déclaré que des observations aériennes inexpliquées pourraient être des avions secrets de Chine ou de Russie – ou un groupe terroriste « non gouvernemental ».

L’évaluation préliminaire : phénomènes aériens non identifiés, qui a été publiée par le bureau du directeur du renseignement national, a détaillé ce que le gouvernement comprend sur un certain nombre d’objets volants mystérieux qui ont été observés dans les espaces aériens militaires.

Le rapport sur les ovnis du Pentagone a déclaré que les observations aériennes inexpliquées pourraient être des avions secrets de Chine ou de Russie Crédit : AFP

Cette capture d’écran du département américain de la Défense montre une partie d’une vidéo non classifiée prise par des pilotes de la Marine montrant des «phénomènes aériens non identifiés» Crédit : AFP

Selon le rapport, des phénomènes aériens non identifiés (appelés PAN) documentés dans le rapport « démontrent un éventail de comportements aériens, renforçant la possibilité qu’il existe plusieurs types de PAN nécessitant des explications différentes ».

Au total, l’analyse des données explique que les incidents de PAN se répartissent en cinq catégories explicatives potentielles.

Les catégories énumérées sont les suivantes : « Embrayage aérien, phénomènes atmosphériques naturels, programmes de développement du gouvernement américain ou de l’industrie, systèmes d’adversaires étrangers et un « autre » bac fourre-tout. »

Les systèmes adverses étrangers, décrits dans le rapport de neuf pages, signifient que « certains UAP peuvent être des technologies déployées par la Chine, la Russie, un autre pays ou une entité non gouvernementale ».

« La Chine a des problèmes bien documentés avec les moteurs à réaction de base, elle s’appuie sur l’espionnage pour développer ses systèmes d’armes les plus avancés. Donc, je me bats contre le fait que la Chine ait développé cela », a déclaré Marik Von Rennenkampff, qui a servi au Pentagone, selon The Guardian. . « La Russie a un budget de défense qui ne représente qu’une fraction de celui des États-Unis, et une grande partie de son infrastructure militaire s’effondre, alors je me bats aussi avec cela. »

Ces dernières années, le gouvernement a adopté l’UAP comme terme préféré pour ce qui est autrement connu sous le nom d’« objets volants non identifiés ». Crédit : AFP

Von Rennenkampff a ajouté: « Donc, si c’est la Chine ou la Russie, alors c’est extraordinaire. Je ne sais pas comment ils ont fait, et ce serait un échec monumental de la collecte de renseignements de la part des États-Unis, des ordres de grandeur pires que 9/11. »

Le rapport, publié sur le site Web du Bureau du directeur du renseignement national, a examiné 144 rapports de rencontres avec ce que le gouvernement a qualifié de « phénomène aérien non identifié ».

Une seule de ces rencontres a pu être expliquée par les enquêteurs à la fin de l’étude. Cette affaire a été mise sur le compte d’« encombrement aérien ».

Les enquêteurs n’ont également trouvé aucune preuve suggérant que les observations représentaient soit une vie extraterrestre, soit une avancée technologique majeure d’un ennemi étranger, comme la Chine ou la Russie.

« Sur les 144 rapports que nous traitons ici, nous n’avons aucune indication claire qu’il y ait une explication non terrestre pour eux – mais nous irons là où les données nous mèneront », a déclaré un haut responsable américain.

« Nous n’avons aucune indication claire qu’aucun de ces phénomènes aériens non identifiés fasse partie d’un [intelligence] programme de collecte, et nous n’avons pas de données claires indiquant une avancée technologique majeure par un adversaire potentiel.

« Nous continuons à consacrer beaucoup d’efforts et d’énergie au suivi de ces types de développements, et nous les surveillons très attentivement. Rien dans cet ensemble de données ne nous oriente clairement dans cette direction », a poursuivi le responsable.

Un «phénomène aérien non identifié» est repéré dans un endroit non divulgué Crédit : EPA

Au total, l’analyse des données explique que les incidents UAP entrent dans cinq catégories explicatives potentielles Crédit : Getty

Les enquêteurs étaient cependant convaincus que la majorité du « phénomène aérien non identifié » étaient des objets physiques, a déclaré le responsable.

« Nous pensons absolument que ce que nous voyons ne sont pas simplement des artefacts de capteurs. Ce sont des choses qui existent physiquement », ont-ils déclaré, ajoutant que 80% des incidents comprenaient des données provenant de plus d’un capteur.

Onze des cas impliquaient un « accident évité de justesse » avec du personnel américain, ont déclaré les enquêteurs.

Un deuxième haut responsable a déclaré que 21 des rapports montraient des PAN « qui semblent avoir une sorte de propulsion ou de technologie avancée ».

Ces dernières années, le gouvernement a adopté l’UAP comme terme préféré pour ce qui est autrement connu sous le nom d' »objets volants non identifiés », ou ovnis, qui sont depuis longtemps associés à la notion de vaisseau spatial extraterrestre.

De plus, le rapport du Pentagone a également révélé un avion mystérieux « regroupé autour des bases militaires et des terrains d’essai des États-Unis ».

Selon le rapport d’OVNI, qui a été pressenti pour révéler la « vérité sur les extraterrestres » et les observations militaires américaines, certains modèles potentiels ont émergé.

« Bien qu’il y ait eu une grande variabilité dans les rapports et que l’ensemble de données soit actuellement trop limité pour permettre une analyse détaillée des tendances ou des modèles, il y avait un certain regroupement d’observations UAP (phénomènes aériens non identifiés) concernant la forme, la taille et, en particulier, la propulsion », états du rapport.

« Les observations d’UAP avaient également tendance à se regrouper autour des terrains d’entraînement et d’essai américains, mais nous estimons que cela peut résulter d’un biais de collecte en conséquence

d’attention ciblée, un plus grand nombre de capteurs de dernière génération fonctionnant dans ces zones, les attentes des unités et des conseils pour signaler les anomalies. »

Selon le rapport d’OVNI, qui a été pressenti pour révéler la « vérité sur les extraterrestres » et les observations militaires américaines, certains modèles potentiels ont émergé Crédit : Getty – Contributeur

En plus des modèles, un certain nombre d’UAP semblaient montrer une technologie de pointe.

« Dans 18 incidents, décrits dans 21 rapports, les observateurs ont signalé des schémas de mouvement ou des caractéristiques de vol inhabituels d’UAP », poursuit le rapport.

« Certains PAN semblaient rester stationnaires dans des vents en altitude, se déplacer contre le vent, manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable, sans moyen de propulsion discernable. »

Et dans un certain nombre de cas seulement, le rapport indique que « les systèmes d’aéronefs militaires ont traité l’énergie radiofréquence (RF) associée aux observations d’UAP ».

Dave Partridge de UAP Media UK a déclaré : « Le gouvernement américain a reconnu que les caractéristiques affichées par les phénomènes aériens non identifiés nécessitent une amélioration des ressources de collecte de données afin de comprendre et d’identifier toute menace potentielle pour leur souveraineté nationale.

« L’UAPTF recommande que des fonds soient mis à disposition pour la formation et le progrès technologique afin que lorsque le personnel militaire américain rencontre l’UAP, il soit suffisamment formé pour fournir des données de haute qualité et cohérentes pour l’analyse scientifique et stratégique.

« Nous espérons qu’avec la publication de ce rapport de l’ODNI des États-Unis, les rangs supérieurs des forces armées britanniques seront enclins à fournir une évaluation similaire au gouvernement de Sa Majesté. »