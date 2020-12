Un nouveau rapport sur la fusillade de la mosquée de Christchurch en 2019 dans laquelle 51 fidèles musulmans ont été tués a révélé que les agences étaient trop concentrées sur la menace posée par l’extrémisme islamiste au détriment d’autres menaces.

Le rapport de la Commission royale d’enquête de 800 pages indique que le service de renseignement intérieur de la Nouvelle-Zélande a ignoré le danger du terrorisme d’extrême droite et a concentré ses ressources de lutte contre le terrorisme sur des groupes comme l’État islamique.

Les membres de la communauté musulmane de Nouvelle-Zélande ont accueilli favorablement le rapport, mais ont déclaré qu’il devait conduire au changement.

« Nous ne voulons pas qu’une communauté ait jamais à subir le traumatisme, la douleur que nous avons », a déclaré le porte-parole de l’Association musulmane de Canterbury Abdigani Ali aux journalistes à Christchurch.

« Nous avons 800 pages de mots et nous avons maintenant besoin de les traduire en actions puissantes. C’est une question de sécurité nationale. »

Rashid Omar, qui a perdu son fils dans la fusillade, a déclaré que les victimes et leurs familles doivent continuer à être soutenues par la communauté afin de pouvoir servir la Nouvelle-Zélande en tant que «véritables ambassadeurs de la coexistence, de la tolérance et de l’harmonie».

Le rapport conclut également qu’il n’y avait aucun signe clair que l’attaque était imminente. Le tireur, Brenton Tarrant, a fait profil bas et n’a parlé à personne de ses plans.

Le seul signe était un manifeste que Tarrant a envoyé huit minutes seulement avant de commencer le tournage, ce qui est arrivé trop tard pour que les agences répondent.

Malgré les lacunes de diverses agences, conclut le rapport, il n’y avait aucun moyen plausible de détecter les plans de Tarrant « sauf par hasard ».

Parmi 44 recommandations, le rapport indique que le gouvernement devrait créer une nouvelle agence nationale de renseignement.

La Nouvelle-Zélande a actuellement une agence de renseignement qui se concentre sur les menaces nationales et une autre qui se concentre sur les menaces internationales.

Souvent, ces agences se concentrent sur des événements immédiats comme assurer la sécurité des dignitaires en visite. Le rapport recommande la création d’une nouvelle agence bien financée, de nature plus stratégique et pouvant se concentrer sur l’élaboration d’une stratégie antiterroriste.

Le Premier ministre libéral néo-zélandais, Jacinda Ardern, a déclaré que le gouvernement avait accepté de mettre en œuvre toutes les recommandations et s’est excusé pour les lacunes de l’agence. Immédiatement après les attaques, Ardern a contribué à faire adopter de nouvelles lois interdisant les types d’armes semi-automatiques les plus meurtrières.

Mais la chef de l’opposition conservatrice Judith Collins a déclaré que les recommandations du rapport doivent être examinées et que la nation doit faire preuve de prudence pour sauvegarder les droits et les libertés.

Abdigani Ali, un porte-parole de l’Association musulmane de Canterbury, a déclaré aux journalistes à Christchurch que sa communauté aurait dû être protégée.

«Le rapport montre que les préjugés institutionnels et les préjugés inconscients existent dans les agences gouvernementales et doivent changer», a-t-il déclaré.

Tarrant, 30 ans, australien, a été condamné en août à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après avoir plaidé coupable à 92 chefs d’accusation de terrorisme, de meurtre et de tentative de meurtre.

Le rapport détaille ses nombreux voyages dans le monde, mais montre également qu’il n’a eu presque aucune interaction significative avec les gens en Nouvelle-Zélande parce qu’il était introverti et ne travaillait pas.

Enfant, Tarrant avait un accès non supervisé à Internet et s’est intéressé aux jeux vidéo dès l’âge de six ou sept ans, indique le rapport. Il a commencé à exprimer des idées racistes dès son plus jeune âge et a dit à sa mère qu’il avait commencé à utiliser le forum Internet 4chan à partir de 14 ans.

Il a pris beaucoup de poids à l’adolescence avant de commencer à faire de l’exercice de façon compulsive dans les gymnases et de suivre un régime, perdant environ 50 kilogrammes. Son père Rodney a reçu un diagnostic de cancer du poumon causé par une exposition à l’amiante et s’est suicidé en 2010 à la maison, laissant un héritage de 457 000 dollars australiens (279 727 €) à Tarrant.

Le tireur a travaillé pendant environ trois ans en tant qu’entraîneur personnel dans un gymnase de la ville australienne de Grafton, mais a cessé de travailler après une blessure et a ensuite utilisé son héritage pour vivre et voyager. Il a visité des dizaines de pays à travers le monde, dont l’Inde, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et de nombreux pays d’Afrique et d’Europe.

Il a déménagé en Nouvelle-Zélande en 2017 et s’est concentré sur la planification de son attaque. Le rapport indique qu’il n’a eu que des interactions superficielles avec les gens d’un gymnase et du club de tir à la carabine où il pratiquait le tir rapide. Pourtant, en cas de besoin, Tarrant pouvait se présenter aux autres d’une manière qui n’éveillait pas les soupçons.

Tarrant a déclaré aux enquêteurs que, bien qu’il fréquentait les forums de discussion d’extrême droite sur des sites Web comme 4chan et 8chan, il trouvait que YouTube était une source d’informations et d’inspiration beaucoup plus importante.

Ardern a déclaré qu’elle prévoyait de parler aux dirigeants de YouTube «directement» de la façon dont le tireur s’était inspiré des vidéos sur le site.

En 2018, Tarrant a été soigné à l’hôpital de Dunedin pour des blessures à l’œil droit et à la cuisse après avoir dit aux médecins qu’il avait accidentellement tiré une arme à feu alors qu’il le nettoyait dans son appartement, indique le rapport.

Il a obtenu une indemnisation du gouvernement pour sa blessure, qui n’a pas été signalée à la police. Le registraire de l’hôpital a déclaré que l’accident semblait imprudent et «un peu inhabituel», mais n’a pas déclenché l’alarme par ailleurs.

Les autorités sanitaires ont également écrit que Tarrant prenait des stéroïdes illicites et s’injectait de la testostérone après avoir été traité pour des douleurs abdominales, mais elles ne l’ont pas non plus signalé à la police.

Dans le cadre du processus d’obtention d’un permis d’arme à feu, Tarrant devait fournir à la police les noms de deux arbitres qui pouvaient parler de sa bonne moralité. Il leur a donné le nom d’un ami qu’il connaissait principalement en ligne en jouant ensemble, avec le père de cet ami. Les agents de contrôle ont interrogé Tarrant et les arbitres et ont recommandé qu’il reçoive sa licence.

Le commissaire de police Andrew Coster a déclaré qu’en décidant si Tarrant était «apte et convenable» à détenir un permis d’arme à feu, «nous aurions pu faire plus pour déterminer si les deux arbitres connaissaient suffisamment l’individu pour servir d’arbitres.»