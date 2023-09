Un rapport sur le racisme contre les Roms et les Sintis en Allemagne révèle une discrimination généralisée

BERLIN (AP) — Le principal groupe rom et sinti d’Allemagne a enregistré des centaines d’incidents de discrimination et de racisme contre la communauté minoritaire au cours de l’année écoulée, a indiqué lundi un rapport, avertissant que la montée du nationalisme et de l’extrémisme de droite contribue à la violence contre les minorités allemandes.

Le Conseil central des Sintis et Roms allemands a déclaré que sur les 621 incidents enregistrés, la plupart étaient des cas de discrimination et de « stéréotypes verbaux ». Mais il y a également eu 11 cas de menaces, 17 agressions et un cas de « violence extrême », a indiqué le groupe, ajoutant que le racisme contre les Roms et les Sintis est probablement beaucoup plus élevé car de nombreux cas ne sont pas signalés.

Les Roms et les Sintis sont des minorités reconnues en Allemagne. Environ 60 000 Sintis et 10 000 Roms vivent en Allemagne, selon l’Agence fédérale allemande pour l’éducation civile.

Le rapport « montre clairement les dangers d’une montée du nationalisme et de l’extrémisme de droite, qui conduisent à nouveau à des agressions et à des violences contre les Sintis, les Roms et d’autres minorités », a déclaré le chef du groupe, Romani Rose, aux journalistes à Berlin.

Un cas de « violence extrême » s’est produit plus tôt cette année dans le Land de la Sarre, dans l’ouest de l’Allemagne, lorsque des personnes à bord de deux voitures ont insulté des membres de la communauté « de manière anti-tsigane » et leur ont ensuite tiré dessus avec une arme à air comprimé. Plusieurs personnes ont été blessées, selon les rapports de l’Office for Antiziganism qui ont compilé les résultats pour 2022.

Les Roms qui ont fui la guerre en Ukraine ont été touchés de manière disproportionnée par la discrimination, indique le rapport.

Le rapport souligne également qu’environ la moitié des cas de discrimination enregistrés ont eu lieu « au niveau institutionnel », ce qui signifie que les Roms et les Sintis ont été discriminés par des employés d’institutions publiques telles que la police, les bureaux de protection de la jeunesse, les agences pour l’emploi ou les municipalités. administrations chargées de l’hébergement des réfugiés.

« L’État doit enfin assumer ses responsabilités et garantir la protection des Sinti et des Roms contre la violence, l’exclusion et la discrimination », a déclaré Mehmet Daimagueler, commissaire du gouvernement allemand contre l’antiziganisme.

Pendant le Troisième Reich, les nazis ont persécuté et assassiné entre 220 000 et 500 000 Sintis et Roms européens.

The Associated Press