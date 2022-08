Un rapport sur la mort d’un étudiant de l’UNLV en boxe suscite la colère, pas l’action

LAS VEGAS (AP) – Les régulateurs de la boxe du Nevada ont qualifié mardi de tragédie la mort d’un étudiant de l’Université du Nevada à Las Vegas après avoir combattu lors d’un match de boxe caritatif de la fraternité en novembre dernier et qualifié l’événement de “combat illégal”.

Mais ils ont dit qu’ils n’avaient pas le pouvoir alors ou maintenant d’engager des poursuites pénales dans cette affaire.

“Il est clair maintenant que les règlements et les statuts ont été violés et qu’un homme est décédé”, a déclaré Anthony Marnell III, membre de la Nevada Athletic Commission, alors que le panel de cinq membres recevait un rapport de 158 pages du procureur général de l’État sur le décès de l’étudiant de l’UNLV Nathan Valencia. .

Le rapport conclut qu’une déclaration du département de police en décembre dernier selon laquelle aucun crime n’avait été commis était trop définitive et “prématurée”.

“Cette déclaration a complètement exclu la possibilité de poursuites futures, quelles que soient les conclusions d’enquête supplémentaires”, a-t-il déclaré.

“C’était un combat souterrain … un combat illégal, et quelqu’un est mort”, a déclaré Marnell après avoir fait référence à des règles strictes concernant la sécurité, la formation, l’équipement, les soins médicaux, les assurances et les exigences en matière d’arbitrage qui auraient dû être suivies si la commission était en charge. . “Cela ne peut plus se reproduire.”

Une lacune majeure dans la loi de l’État exempte des concours de surveillance de la commission impliquant «exclusivement» des étudiants et organisés par des écoles, des collèges, des universités et des organisations associées.

Le président de la Commission Le président de la Commission, Stephen J. Cloobeck, a invoqué en décembre dernier le pouvoir de combler cette lacune et d’exiger une autorisation écrite de la commission pour les futurs concours ou expositions caritatifs.

Valence est décédée dans un hôpital quatre jours après le match parrainé par la fraternité sanctionnée par l’école Kappa Sigma. Le coroner du comté de Clark a jugé sa mort comme un homicide – une conclusion qui ne l’appelait pas un acte criminel.

Avec des membres de la famille de Valence dans le public, Cloobeck a réprimandé et accusé mardi la police de Las Vegas, les procureurs du comté de Clark et les représentants des lieux d’événements d’inaction. Il a également lancé un commentaire explétif sur la division politique.

“C’est la mort d’un jeune homme qui n’aurait pas dû arriver”, a déclaré Cloobeck, pleurant le bilan émotionnel que la mort de Valence a eu sur sa famille, la communauté et les autres personnes impliquées dans la “Fight Night” annuelle de la fraternité Kappa Sigma dans un hors campus. arène.

Pourtant, la commission n’a pris aucune mesure officielle car elle a accepté le rapport. Le document proposait trois «conclusions clés» sur les limites de l’implication de la police et concluait que ni la Commission sportive ni aucun organisme de réglementation n’avaient le pouvoir de poursuivre les infractions pénales.

La police de Las Vegas n’a été appelée au sujet des blessures de Valence que quatre jours après l’événement caritatif, a déclaré le chef adjoint James LaRochelle à la commission.

Le département a enquêté pour savoir si le lieu disposait des permis appropriés, mais n’a pas ouvert d’enquête pour meurtre. Il a conclu que la mort de Valence n’était “pas criminelle et qu’aucune accusation ne sera déposée”.

“Nous n’avons pas eu d’accusations criminelles”, a déclaré LaRochelle mardi, ajoutant que le département “contestait le contenu” du rapport du procureur général.

Christopher Lalli, un administrateur supérieur du bureau du procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, a déclaré aux commissaires que les procureurs n’entamaient pas d’enquêtes mais évalueraient les preuves de la mort de Valence si elles étaient présentées.

“Pour le moment, rien n’a été soumis”, a-t-il déclaré.

Cloobeck a fait référence à des photos montrant l’arbitre au bord du ring avec une boisson en canette à la main, a suggéré que les gens avaient bu de l’alcool et consommé de la cocaïne pendant l’événement, et a demandé pourquoi la police n’avait jamais récupéré les gants de boxe de l’adversaire de Valence, Emmanuel Aleman.

L’avocat Jordan Logan, représentant Aleman et sa famille, a déclaré à la commission qu’il n’avait été contacté par les enquêteurs du bureau du procureur général qu’en avril et qu’il n’avait pas été invité à remettre l’équipement de boxe d’Aleman pour examen.

“Il n’y a jamais eu de tentative de notre part d’empêcher ou d’entraver cette enquête”, a déclaré Logan à la commission. “On ne nous a tout simplement jamais demandé.”

La famille de Valence a un procès pour mort injustifiée en cours contre l’université, la fraternité, l’arbitre amateur qui a officié et le lieu qui a accueilli le combat. Aleman n’est pas défendeur dans cette affaire.

Les avocats représentant la famille n’ont pas immédiatement répondu mardi aux messages.

Le propriétaire du Sahara Event Center, Daniel Corsatea, et son avocat, Stephen Reid, ont assisté à la réunion de la commission mais ont refusé de commenter, citant le procès civil en cours.

Ken Ritter, l’Associated Press