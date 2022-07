Un rapport sur la fusillade d’Uvalde révèle des “échecs systémiques” dans la réponse de la police

Mais le rapport a servi à clarifier et à consolider ce qui avait été un compte rendu officiel des événements à l’école qui changeait fréquemment. La façon dont ces événements se sont déroulés n’était pas claire même pour de nombreux participants, selon le rapport.

Par exemple, l’un des premiers agents de l’école, un policier d’Uvalde armé d’un fusil de type AR, est arrivé au bruit des coups de feu et a vu une personne vêtue de noir. L’agent s’est mis à couvert, croyant que la personne était le tireur, et a ensuite dit aux autres agents qui ont répondu et aux enquêteurs qu’il n’avait pas tenté de tirer sur la personne à cause des enfants à proximité.

Mais la personne n’était pas le tireur, selon le rapport, mais plutôt un entraîneur scolaire bousculant les enfants en lieu sûr.

Le comité est parvenu à une conclusion plus large sur la nature des échecs que celle proposée par le directeur de la police d’État, Steven McCraw, qui a carrément blâmé dans ses déclarations publiques le chef de la police de l’école, Pete Arredondo.

Le rapport a révélé que la “mauvaise prise de décision flagrante” allait au-delà de M. Arredondo et incluait les dizaines d’officiers bien armés de la propre agence de M. McCraw, le ministère de la Sécurité publique, ainsi que les scores de la US Border Patrol.

Alors que de nombreux officiers interrogés par le comité ont déclaré qu’ils considéraient M. Arredondo comme le commandant de l’incident, d’autres ont déclaré qu’ils ne savaient pas qui était en charge, selon le rapport, créant un vide chaotique de leadership que l’État et le gouvernement fédéral. les agences auraient pu déménager pour remplir mais ne l’ont pas fait.