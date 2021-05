Un rapport sur la faiblesse des emplois montre le besoin d’emplois massifs et de factures familiales, dit Biden

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré vendredi que la croissance de l’emploi plus faible que prévu en avril révélait que l’économie américaine avait encore du mal à se remettre de la pandémie de Covid-19 et que ses énormes factures d’infrastructure et de soutien à la famille étaient plus que jamais nécessaires.

« Les chiffres de l’emploi de ce mois montrent que nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Biden. « Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Mon objectif laser est de faire croître l’économie du pays et de créer des emplois. Mon objectif laser est de vacciner, et mon objectif laser se concentre sur une dernière chose: faire en sorte que les gens qui travaillent dur dans ce pays ne sont plus laissés pour compte. «

L’embauche a ralenti de façon spectaculaire en avril, la masse salariale non agricole augmentant beaucoup moins que prévu de 266 000 et le taux de chômage est passé à 6,1% dans un contexte de pénurie croissante de travailleurs disponibles.

Les estimations de Dow Jones avaient été pour 1 million de nouveaux emplois et un taux de chômage de 5,8%.

De nombreux économistes s’attendaient à un nombre d’emplois encore plus élevé au milieu des signes que l’économie américaine revenait à la vie.

La croissance de l’emploi plus faible que prévu pourrait renforcer l’argument de l’administration Biden au Congrès selon lequel les plans d’emplois et de familles de 4 billions de dollars du président sont nécessaires pour aider l’économie américaine à se remettre complètement de la pandémie.

La facture d’infrastructure de Biden, surnommée le plan américain pour l’emploi, dépenserait 2,3 billions de dollars pour reconstruire l’infrastructure de transport du pays et créerait des millions d’emplois pour les travailleurs sans diplôme universitaire.

Le deuxième élément de son programme national, l’American Families Plan, consacrerait 1,8 billion de dollars supplémentaires au financement de la prématernelle universelle, offrant un collège communautaire gratuit à tous les Américains et subventionnant la garde d’enfants, entre autres propositions.

Biden a l’intention de financer ses programmes de relance économique en augmentant le taux d’imposition des sociétés, en augmentant les impôts des très riches, en supprimant les échappatoires et en augmentant l’application de l’IRS.

Et tandis que le président espère gagner un soutien bipartite pour les projets de loi, les républicains du Congrès ont déjà déclaré que l’augmentation des impôts était une ligne rouge qu’ils refusaient de franchir.

Les négociations sont en cours, cependant, et un groupe de sénateurs républicains devrait se rendre à la Maison Blanche dans les prochains jours pour rencontrer le président sur les domaines potentiels de compromis.

Le débat sur la pénurie de main-d’œuvre

La faible reprise de l’emploi reflète également ce que de nombreux économistes qualifient de pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs.

« Je pense qu’il s’agit tout autant d’une pénurie de main-d’œuvre que d’une pénurie de la demande de main-d’œuvre », a déclaré Jason Furman, économiste à l’Université de Harvard et ancien conseiller de l’administration Obama, à CNBC. « Si vous regardez le mois d’avril, il semble qu’il y avait environ 1,1 chômeurs pour chaque offre d’emploi. Donc, il y a beaucoup d’emplois là-bas, il n’y a tout simplement pas beaucoup de main-d’œuvre. »

Les républicains et certains employeurs ont blâmé la pénurie de main-d’œuvre sur ce qu’ils disent être des prestations de chômage trop généreuses qui ont été approuvées par le Congrès dans le cadre du vaste programme de secours en cas de pandémie.

Plus précisément, ils indiquent une prime de chômage fédérale de 300 $ par semaine au-dessus et au-delà de ce que les États fournissent, qui devrait expirer en septembre.

« Je vous ai dit il y a des semaines qu’en Floride, j’entends tous les jours des petites entreprises dire qu’elles ne peuvent pas embaucher de personnes parce que le gouvernement les paie pour qu’elles ne retournent pas au travail », a tweeté vendredi le sénateur républicain Marco Rubio.

Biden a rejeté cet argument. « Le rapport d’aujourd’hui est une réfutation des propos lâches selon lesquels les Américains ne veulent tout simplement pas travailler », a-t-il déclaré.

« Ce que ce rapport montre, c’est qu’il y a un problème beaucoup plus important: c’est que notre économie a encore 8 millions d’emplois de moins qu’au moment où cette pandémie a commencé. »

Le président a également déclaré que l’impact des prestations d’assurance-chômage sur les marchés du travail n’était «rien de mesurable».

Les données du recensement prises ces dernières semaines suggèrent que les fermetures en cours de garderies et d’écoles ont forcé des millions d’Américains à rester à la maison et à s’occuper des enfants ou à superviser l’apprentissage en ligne.

Selon une impulsion des ménages du recensement sondages effectués fin mars, 6,3 millions de personnes ont déclaré ne pas travailler parce qu’elles devaient s’occuper d’un enfant qui ne fréquentait ni l’école ni la garderie. Un autre 2,1 millions s’occupaient d’une personne âgée.

4,1 millions d’Américains supplémentaires ont déclaré qu’ils ne travaillaient pas en raison de préoccupations concernant l’obtention ou la propagation de Covid-19.

— Jeff Cox de CNBC a contribué à ce rapport.

Ceci est une histoire en développement, veuillez revenir pour les mises à jour.