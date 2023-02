Un rapport sur la défense de la Corée du Sud ravive l’étiquette “ennemie” du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Sud a qualifié la Corée du Nord de «notre ennemi» dans son document de défense biennal publié jeudi, ravivant l’étiquette de son rival pour la première fois en six ans, alors que les tensions s’aggravent entre les deux.

La Corée du Nord a effectué un nombre sans précédent d’essais de missiles en 2022, y compris des simulations d’attaques nucléaires contre la Corée du Sud. En réponse, le gouvernement conservateur sud-coréen dirigé par le président Yoon Suk Yeol cherche à renforcer l’engagement américain en matière de sécurité et à renforcer ses propres capacités militaires.

Les descriptions de la Corée du Nord dans les livres blancs sur la défense de la Corée du Sud reflètent les liens difficiles entre les deux Corées. D’anciens documents sud-coréens appelaient la Corée du Nord son « ennemi principal », « ennemi actuel » ou « ennemi » en période d’animosité avec le Nord. Mais ils évitaient de telles références lorsque les relations s’amélioraient.

“(La Corée du Nord) n’abandonne pas ses armes nucléaires et nous pose constamment des menaces militaires, de sorte que le gouvernement et l’armée nord-coréens … sont nos ennemis”, lit-on dans le livre blanc sur la défense sud-coréenne de 2022.

Le document note également le fait qu’en décembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a qualifié la Corée du Sud de “notre ennemi incontesté” dans un discours prononcé lors d’une réunion clé du parti au pouvoir. Il a également cité la législation nord-coréenne d’une nouvelle loi qui autorise son utilisation préventive des armes nucléaires dans un large éventail de scénarios.

Le document indique que les programmes nucléaires nord-coréens et les provocations « menacent sérieusement notre sécurité ». Il a déclaré que les principaux objectifs de la politique de défense sud-coréenne étaient notamment de se préparer aux menaces et à une éventuelle invasion par la Corée du Nord, de dissuader une guerre dans la péninsule coréenne et de contribuer à une future unification pacifique de la Corée.

La Corée du Nord n’a pas immédiatement répondu à la terminologie ennemie ravivée dans le livre blanc sur la défense sud-coréen, bien qu’elle ait fustigé les anciennes étiquettes ennemies, les qualifiant de provocations qui démontraient l’hostilité sud-coréenne.

La Corée du Sud a qualifié pour la première fois la Corée du Nord de « principal ennemi » en 1995, un an après que la Corée du Nord a menacé de transformer Séoul en « mer de feu » – une rhétorique que le Nord a depuis utilisée à plusieurs reprises lorsque les affrontements ont éclaté avec le Sud.

Au cours d’une précédente ère de détente intercoréenne dans les années 2000, la Corée du Sud a cessé d’utiliser de telles terminologies ennemies, mais les a ressuscitées après que 50 marins de la marine sud-coréenne ont été tués dans une attaque à la torpille imputée à la Corée du Nord en 2010.

La Corée du Sud a de nouveau évité d’utiliser des étiquettes ennemies lorsqu’elle était gouvernée par le prédécesseur libéral de Yoon, Moon Jae-in, qui a épousé une plus grande réconciliation avec la Corée du Nord. Les documents de défense publiés pendant le règne de Moon de 2017 à 2022 ne mentionnaient pas la Corée du Nord par son nom lorsqu’ils disaient que l’armée sud-coréenne “considére toute force qui menace et viole la souveraineté, le territoire, le peuple et les propriétés de la République de Corée comme un ennemi”. ”

Yoon, qui a pris ses fonctions en mai, a promis une réponse sévère à la provocation nord-coréenne.

