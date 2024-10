Un rapport suggère une diminution de l’utilisation du préservatif chez les jeunes Canadiens et un manque d’éducation sexuelle sécuritaire

Presse canadienne Un nouveau rapport qui examine la vie sexuelle des jeunes Canadiens suggère qu’il faut faire davantage pour encourager les rapports sexuels protégés, notamment en inversant la baisse de l’utilisation du préservatif. Dans une enquête menée par Angus Reid pour l’association caritative LetsStopAIDS, 24 pour cent des participants ont déclaré utiliser des préservatifs « tout le temps ». Cela se compare aux 53 % qui ont déclaré avoir toujours utilisé des préservatifs en 2020. Une personne sur cinq a déclaré n’avoir jamais utilisé de préservatif. LetsStopAIDS a publié mardi les résultats de son enquête nationale annuelle menée auprès de plus de 1 100 Canadiens âgés de 18 à 24 ans. Six pour cent des répondants au sondage ont déclaré avoir reçu un diagnostic d’infection sexuellement transmissible ou du VIH au cours des six mois précédents, soit une hausse de 2 pour cent par rapport à 2023. Et sept sur dix sexuellement…

Ce contenu est destiné à l’abonnement annuel, à l’abonnement annuel – Entreprise, à l’abonnement imprimé uniquement et aux membres Canada Print et en ligne uniquement.

Registre

Ajoutez votre voix

Y a-t-il autre chose à dire dans cette histoire ? Nous aimerions avoir votre avis sur cette histoire ou sur toute autre histoire que vous pensez que nous devrions connaître. Donnez votre voix sur notre page de contribution.