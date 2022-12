Un rapport suggère que les audits fiscaux des ennemis de Trump étaient aléatoires, mais laisse des questions

Le rapport indique que les personnes dans les tranches d’imposition les plus élevées sont plus susceptibles d’être choisies. Il n’a pas précisé dans quelle tranche d’imposition M. Comey était tombé – mais si M. Comey était dans la tranche d’imposition la plus élevée, il aurait eu une chance sur 138 d’être sélectionné. S’il était dans la strate intermédiaire, il aurait eu une chance sur 4 828 d’être choisi.

Pour 2019, l’année pour laquelle M. McCabe a été audité, l’agence a effectué environ 4 000 audits de contribuables sur les 154 millions de déclarations qui ont été déposées. Si M. McCabe était dans la tranche d’imposition la plus élevée, il aurait eu une chance sur 202 et une chance sur 4 410 s’il était dans la strate intermédiaire.

Tout au long de sa présidence, M. Trump a expliqué publiquement et en privé comment il souhaitait utiliser les pouvoirs du gouvernement fédéral – en particulier le ministère de la Justice – pour enquêter sur M. Comey et M. McCabe. Il a fait pression en privé sur les responsables du département pour qu’ils les poursuivent et a éclaté de colère lorsqu’ils n’ont pas donné suite à ce qu’il voulait.

Dans l’interview accordée au Times le mois dernier, M. Kelly a déclaré que lorsqu’il travaillait comme chef de cabinet de la Maison Blanche du milieu de 2017 à la fin de 2018, M. Trump a répété à plusieurs reprises à huis clos que parmi ceux “nous devrions enquêter » et « allumez l’IRS » étaient M. Comey et M. McCabe.

M. Kelly a déclaré que lorsqu’il travaillait pour M. Trump, il était capable de l’empêcher d’essayer d’utiliser les pouvoirs du gouvernement fédéral pour punir ses rivaux politiques.

Après avoir licencié M. Comey en 2017, M. Trump, furieux de ce qu’il considérait comme le manque de loyauté de l’ancien directeur et sa poursuite de l’enquête sur la Russie, a continué de s’en prendre à lui. M. Trump l’a accusé de trahison, a appelé à ses poursuites et s’est publiquement plaint de l’argent que M. Comey a reçu pour un livre.

M. McCabe a ensuite été démis de ses fonctions par le ministère de la Justice de Trump après que son chien de garde l’ait accusé d’avoir induit en erreur les enquêteurs internes du FBI. Comme M. Comey, il en était venu à être perçu comme un ennemi par M. Trump, qui l’a agressé, l’a accusé de trahison et a soulevé des questions sur ses finances longtemps après avoir poussé à son renvoi et à ses poursuites, une tendance qui s’est poursuivie même après que M. Trump a perdu les élections de 2020 et a commencé à essayer d’annuler les résultats.