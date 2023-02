Un rapport soutenu par les États-Unis indique que la Russie a détenu au moins 6 000 enfants ukrainiens pour “rééducation”

YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images

Selon un rapport soutenu par les États-Unis, des chercheurs ont identifié au moins 43 camps où des enfants ukrainiens ont été détenus.

Les camps sont exploités par la Russie depuis son invasion de l’Ukraine en février 2022.

L’un des chercheurs a déclaré que le but principal des installations du camp semble être la rééducation politique.

La Russie a détenu au moins 6 000 enfants ukrainiens – probablement beaucoup plus – dans des sites en Crimée et en Russie sous contrôle russe dont le but principal semble être la rééducation politique, selon un rapport soutenu par les États-Unis publié mardi.

Le rapport indique que des chercheurs de l’Université de Yale ont identifié au moins 43 camps et autres installations où des enfants ukrainiens ont été détenus qui faisaient partie d’un “réseau systématique à grande échelle” exploité par Moscou depuis son invasion de l’Ukraine en février 2022.

Les enfants comprenaient ceux qui avaient des parents ou une tutelle familiale claire, ceux que la Russie considérait comme orphelins, d’autres qui étaient sous la garde des institutions de l’État ukrainien avant l’invasion et ceux dont la garde n’était pas claire ou incertaine en raison de la guerre, a-t-il déclaré.

L’un des chercheurs, Nathaniel Raymond, a déclaré :

L’objectif principal des installations du camp que nous avons identifié semble être la rééducation politique.

Certains des enfants ont été déplacés dans le système et adoptés par des familles russes, ou placés dans des familles d’accueil en Russie, selon le rapport.

Le plus jeune enfant identifié dans le programme russe n’avait que quatre mois, et certains camps donnaient une formation militaire à des enfants aussi jeunes que 14 ans, a déclaré Raymond, ajoutant que les chercheurs n’avaient trouvé aucune preuve que ces enfants avaient ensuite été déployés au combat.

L’ambassade de Russie à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le rapport.

Moscou a nié avoir ciblé intentionnellement des civils dans ce qu’il appelle une “opération militaire spéciale” en Ukraine, et a repoussé les allégations précédentes selon lesquelles il avait déplacé de force des Ukrainiens.

Le rapport était le dernier produit par le laboratoire de recherche humanitaire de l’école de santé publique de l’Université de Yale dans le cadre d’un projet soutenu par le département d’État qui a examiné les violations des droits de l’homme et les crimes de guerre qui auraient été commis par la Russie.

“Ce qui est documenté dans ce rapport est une violation flagrante de la 4e Convention de Genève”, l’accord qui protège les civils en temps de guerre, a déclaré Raymond. Il a déclaré que cela pourrait également être la preuve que la Russie a commis un génocide pendant sa guerre en Ukraine, puisque le transfert d’enfants à des fins de changement, d’altération ou d’élimination de l’identité nationale peut constituer un acte constitutif du crime de génocide.

Les procureurs ukrainiens ont déclaré qu’ils examinaient les allégations d’expulsion forcée d’enfants dans le cadre des efforts visant à établir un acte d’accusation de génocide contre la Russie.

“Ce réseau s’étend d’un bout à l’autre de la Russie”, a déclaré Raymond, ajoutant que les chercheurs pensaient que le nombre d’établissements dans lesquels des enfants ukrainiens ont été détenus dépassait 43.