Un rapport révèle un manque d’investissement dans le nord de l’Angleterre par rapport au reste du monde

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le nord de l’Angleterre reçoit l’un des niveaux d’investissement les plus bas parmi les économies avancées, a déclaré un groupe de réflexion.

Si la région était un pays, la Grèce serait le seul pays de l’OCDE à voir moins d’investissements publics et privés, selon le rapport de l’IPPR North sur l’état du Nord.

Les chercheurs ont constaté que le Royaume-Uni dans son ensemble se classe au 35e rang des 38 pays de l’OCDE en termes de réception du moins d’investissements.

Des États comme la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie bénéficient tous de plus d’investissements que le Royaume-Uni.

Si la moyenne de l’OCDE était appliquée au Royaume-Uni pour 2017-2020, quelque 397 milliards de livres supplémentaires auraient été investis.





De toutes les économies avancées du monde, la nôtre est la plus divisée régionalement et s’aggrave Marcus Johns, IPPR Nord

Le Royaume-Uni et le Nord sont freinés par de «vastes inégalités» et un «sous-investissement systématique» dans la recherche et le développement, les infrastructures sociales et les transports, a déclaré IPPR North.

Le rapport met en évidence l’ampleur des disparités régionales, notamment le fait que la productivité est inférieure d’environ 7 £ par heure travaillée dans le Nord à la moyenne anglaise et que le salaire horaire est inférieur de 1,60 £ à celui du reste de l’Angleterre.

L’auteur du rapport et chercheur à l’IPPR North, Marcus Johns, a déclaré : « De toutes les économies avancées du monde, la nôtre est la plus divisée régionalement et s’aggrave – le Nord se trouve à l’extrémité de ces divisions et c’est un obstacle à la prospérité.

« Mais ce qui est encore plus inacceptable, c’est que notre pays est divisé à dessein. C’est le résultat de décisions.

« Les forces du Nord sont des forces nationales. La prospérité du Nord peut être la prospérité nationale. Il appartient au gouvernement de libérer ce potentiel, en reconnaissant qu’il doit changer et en permettant à une administration locale dotée de ressources suffisantes de coordonner et de mettre en œuvre des visions locales à long terme pour le changement.

Le rapport indique d’autres endroits du monde en difficulté qui ont redressé leur économie, comme Leipzig en Allemagne, qui est devenue la ville à la croissance la plus rapide d’Europe grâce à l’industrie et aux investissements.

La directrice d’IPPR North, Zoe Billingham, a déclaré : « Les preuves internationales sont claires : les gouvernements qui abandonnent le pouvoir et collaborent positivement avec les lieux locaux peuvent réussir à se mettre à niveau…

« Les dirigeants politiques doivent ‘faire un zoom arrière’ et tirer les leçons de nos voisins internationaux pour parvenir à une croissance régionale et réduire nos divisions douloureuses. Nous savons que l’investissement privé suit l’investissement public.

La semaine dernière, le gouvernement a été accusé de favoriser les sièges relativement aisés du Sud-Est dans l’attribution de la dernière série de financements de nivellement au détriment des régions défavorisées du Nord.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Ce rapport déforme fondamentalement les mesures claires que nous prenons pour niveler la région et nous nous engageons à diffuser les opportunités dans tout le Royaume-Uni, y compris le nord de l’Angleterre.

«Cela comprend l’investissement de 3,19 milliards de livres sterling grâce à nos fonds de nivellement pour des projets de régénération, de transport et culturels et 3 milliards de livres sterling pour transformer les réseaux de transport locaux. Le gouvernement a également aidé à sécuriser les investissements étrangers, tels que Credera à Manchester, Nissan à Sunderland et Equinor dans le port de Tyne, créant des milliers d’emplois hautement qualifiés.

“Nous avons également lancé Freeports à Teeside, Liverpool City et le Humber pour stimuler les investissements et signé de nouveaux accords de décentralisation à York et North Yorkshire et dans le Nord-Est, donnant plus de pouvoirs aux dirigeants locaux.”