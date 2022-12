Un rapport révèle que Rishi Sunak a tort de “nettoyer l’ardoise” sur la violation par Braverman des règles des normes

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le retour de Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur six jours seulement après sa démission pour fuite de documents secrets a créé un “précédent dangereux” qui sape la confiance dans l’intégrité du gouvernement, selon un rapport parlementaire multipartite.

Rishi Sunak n’aurait pas dû être en mesure de “faire table rase” d’une violation des normes ministérielles qui méritait une période “significative” d’absence, a déclaré le Comité de l’administration publique et des affaires constitutionnelles des Communes (PACAC).

Le comité a déclaré que le nouveau conseiller en éthique que le Premier ministre a promis de nommer ne devrait pas être empêché d’enquêter sur les actions de Mme Braverman et de recommander de nouvelles sanctions.

Il a dénoncé comme “insatisfaisante” la position de M. Sunak selon laquelle le nouveau conseiller ne peut pas enquêter sur les manquements historiques qui se sont produits sous les premiers ministres précédents.

La décision porterait atteinte à l’indépendance du conseiller, remettant en cause le pouvoir d’ouvrir des enquêtes accordé à Lord Geidt comme condition pour qu’il prenne le poste sous Boris Johnson, a déclaré le comité.

Et cela signifierait qu’il serait impossible de terminer l’enquête sur les propos racistes présumés envers le ministre Nus Ghani, qui a été suspendue après que Lord Geidt soit devenu le deuxième des conseillers en éthique de Johnson à démissionner en juin.

En l’absence de remplaçant pour Geidt nommé près de six mois après sa démission, le comité a appelé à une législation obligeant le Premier ministre à nommer un conseiller en éthique et à confirmer l’indépendance du fonctionnaire pour lancer des enquêtes, y compris sur des allégations historiques.

Et ils ont appelé à la création de sanctions juridiques contre les ministres et les hauts fonctionnaires qui enfreignent les règles en exploitant la «porte tournante» de Whitehall vers des emplois lucratifs dans le secteur privé.

Le rapport a également demandé plus de clarté de la part du gouvernement sur les sanctions auxquelles les ministres peuvent s’attendre pour différentes violations du code de conduite ministériel, après que M. Johnson a mis fin de manière controversée à la convention selon laquelle toutes les transgressions devraient entraîner la démission.

“Si l’introduction de sanctions graduées dans le code ministériel doit être efficace, elle ne peut pas être utilisée comme un moyen d’éviter des sanctions importantes pour les manquements graves”, a déclaré le comité.

Sans une explication claire de la sévérité avec laquelle les différentes infractions seraient punies, “le soupçon est que le seul déterminant du niveau de sanction sera l’opportunisme politique”, ont-ils déclaré.

Et ils ont averti : « Le renouvellement du mandat du ministre de l’Intérieur crée un dangereux précédent.

«La fuite de matériel restreint mérite une sanction importante dans le cadre du nouveau régime de sanctions graduées introduit en mai, y compris la démission et une longue période d’absence.

“Un changement ultérieur de Premier ministre ne devrait pas effacer l’ardoise et permettre une réhabilitation et un retour au bureau ministériel dans un délai plus court.

“Permettre que cela se produise n’inspire pas confiance dans l’intégrité du gouvernement et n’offre pas beaucoup d’incitation à une bonne conduite à l’avenir.”

Le rapport a été motivé par des inquiétudes concernant les normes à la suite de l’implication de David Cameron dans la société de services financiers en faillite Greensill, de la gestion de Partygate par M. Johnson et de la démission de deux conseillers en éthique.

Le président conservateur du PACAC, William Wragg, a déclaré: «Il incombe au gouvernement de veiller à la mise en place d’un système solide et efficace pour faire respecter les normes dans la vie publique, avec des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent les règles.

“Notre enquête a révélé que, bien que nous ayons un paysage sophistiqué de chiens de garde de l’éthique au Royaume-Uni pour protéger les normes dans la vie publique, ils n’ont pas le pouvoir de faire respecter les règles.

“Le Premier ministre est à juste titre l’arbitre ultime des règles de notre système. Nous l’exhortons à faire preuve de leadership et à donner un statut juridique à tous les chiens de garde de l’éthique. Cela fournira un meilleur moyen de dissuasion pour ceux qui pourraient être tentés d’agir de manière inappropriée et protégera davantage l’intégrité de notre vie publique.

La dirigeante adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré: «La responsabilité revient au Premier ministre, mais malgré toutes les promesses d’intégrité, Rishi Sunak n’a clairement aucun plan pour rétablir les normes de la vie publique après des années de sottises et de scandales.

“Au lieu de nommer un chien de garde de l’éthique véritablement indépendant avec de vraies dents, il montre tous les signes de chercher à préserver le régime d’éthique pourri de ses prédécesseurs en disgrâce.”