Un audit commandé par le Parti démocratique de l’Iowa a révélé que «l’intervention» du Parti démocratique national dans le processus avait conduit à des résultats retardés et remis en question au tout début de l’élection présidentielle de 2020.

Les caucus de l’Iowa auraient dû lancer un favori dans la course à l’investiture présidentielle du parti. Deux des candidats – South Bend, le maire de l’Indiana Pete Buttigieg et le sénateur du Vermont Bernie Sanders – affirmaient qu’ils gagnaient le concours dans un état clé qui définit souvent le vainqueur éventuel. Cependant, les incohérences dans la communication des résultats ont conduit beaucoup à les remettre en question, par exemple l’Associated Press a annoncé qu’elle n’avait pas suffisamment confiance dans le processus pour déclarer un gagnant à l’époque.

À l’époque, le candidat éventuel, Joe Biden, n’avait pas reçu suffisamment de soutien dans l’Iowa pour même figurer parmi les trois meilleurs candidats de l’État, derrière la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren. Cependant, Buttigieg a remis plus tard tous les délégués qu’il avait gagnés dans l’Iowa à l’ancien vice-président, lui donnant un avantage bien nécessaire sur Bernie Sanders dans la lutte nationale pour la nomination.

Aussi sur rt.com « Ce n’est pas fini », déclare Trump un jour avant les votes du collège électoral, affirmant que les États-Unis ressemblent à un « pays du tiers monde »

Le rapport, publié samedi, a révélé que la DNC était responsable du retard d’une nouvelle application destinée à rapporter les résultats plus rapidement, et que leur demande de technologie de dernière minute à implémenter dans le processus a finalement conduit à un événement chaotique.

«Sans l’intervention de la DNC dans ce processus, le PDI peut avoir rapporté les résultats en temps réel comme il l’avait prévu», dit le rapport, qui rejette également le blâme sur l’État partie pour ne pas avoir créé un plan de secours pour rendre compte des résultats.

«Le vendredi précédant les caucus, le PDI savait qu’il n’y avait qu’environ 400 présidents de circonscription temporaires (sur plus de 1 700) qui avaient téléchargé et accédé avec succès à l’application», dit le rapport. «Le PDI aurait dû prendre des mesures énergiques pour étendre son système de notification de secours téléphonique à ce moment-là.»

La préparation des caucus a été parsemée de confusion entre les représentants de l’État partie et le DNC. Le nouveau rapport affirme que le développement d’une application par Shadow Inc. devait commencer en juillet et se terminer en novembre, laissant deux mois pour la formation et la mise en œuvre. Le DNC, cependant, a exprimé des préoccupations en matière de sécurité avec l’État partie, interrompant les négociations pendant des mois, ce qui a conduit à un processus de développement précipité. L’application a finalement été déployée quelques semaines seulement avant le début des caucus.

Aussi sur rt.com L’écrasante majorité des partisans de Trump ne considère pas Biden comme légitime, mais la plupart des électeurs disent que les élections sont « terminées et réglées » – sondage

Shadow Inc. avait précédemment reçu des milliers de dollars de la campagne Buttigieg pour le développement d’une application distincte. Il a également été contracté par la campagne de Joe Biden dans le passé.

Le soir des élections, l’État partie s’est trouvé mal préparé à prendre les résultats par téléphone, car de nombreux volontaires ont choisi de ne pas travailler avec l’application buggy. Le DNC a également exigé de dernière minute que Shadow leur fournisse des résultats en temps réel afin qu’ils puissent vérifier les numéros d’état, ce pour quoi le rapport affirme que la société n’était pas préparée et a conduit à un arrêt de la publication des résultats au public en tant que divergences dans des chiffres ont été trouvés et la demande de dernière minute a semé la confusion.

« Tenter de greffer un élément logiciel entièrement nouveau sur le système de reporting back-end à la onzième heure proverbiale va probablement toujours être problématique, et cela a finalement été la cause d’un problème majeur le soir du caucus, » dit le rapport.

Le rapport a révélé que les votes pouvaient finalement être confirmés via un système papier manuel et que les résultats déclarés soumis via l’application étaient finalement « Rapporté avec précision. »

Les responsables du DNC ont mis le blâme du chaos sur les représentants des États parties dans les semaines qui ont suivi le caucus.

Aussi sur rt.com NBC News rapporte des preuves de la corruption présumée de Hunter Biden et est inondée d’excuses pour lesquelles ce n’est pas d’actualité

Les critiques ont répondu aux longues conclusions du rapport en le soumettant au DNC essayant de contrôler ou même « Tricher » Les resultats.

«En 2016, les 5 plus hauts responsables de la DNC ont été contraints de démissionner lorsque WikiLeaks a publié la preuve qu’ils ont systématiquement triché pour empêcher Bernie de battre Hillary,» Le journaliste Glenn Greenwald a tweeté dimanche, faisant référence à des courriels de 2016 montrant des responsables du parti national en faveur d’une victoire de Clinton sur Sanders, ce qui a finalement conduit à de multiples démissions.

«Dans le premier caucus de 2020 (Iowa), ils ont de nouveau triché, avec le même objectif. Ils ont blâmé l’État partie, mais c’était le DNC » Greenwald a ajouté.

En 2016, les 5 plus hauts responsables de la DNC ont été contraints de démissionner lorsque WikiLeaks a publié la preuve qu’ils ont systématiquement triché pour empêcher Bernie de battre Hillary. Dans le premier caucus de 2020 (Iowa), ils ont de nouveau triché, avec le même objectif. Ils ont blâmé l’État partie mais c’était le DNC: https://t.co/wHbQ1busKT – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 13 décembre 2020

"Le DNC s’est mêlé du caucus de l’Iowa" pic.twitter.com/vXmMYXvh9v – Aria Blooms 🌹🏳️‍🌈 (@An_Aria_Blooms) 12 décembre 2020

Wow, nous savions que c’était le cas et maintenant c’est confirmé. le @DNC RIGGED LE CAUCUS IOWA. Retweetez et faites passer le mot https://t.co/TFzw0iUhWu – Samy Amkieh (@Ummkie) 13 décembre 2020

COMBIEN DE FOIS DEVEZ-VOUS APPRENDRE QUE LE DNC EST CORROMPU AVANT DE CROIRE LA RÉALITÉ? https://t.co/gbxJHTpdhp – Ryan Knight 🌹 (@ProudSocialist) 13 décembre 2020

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!