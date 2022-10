Un rapport révèle que les Syriens sanctionnés bénéficient des contrats de l’ONU

Le soulèvement en Syrie qui s’est transformé en guerre civile qui a commencé en 2011 a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions. Plus de 80 % des Syriens vivent désormais dans la pauvreté, laissant une grande partie de la population dépendante de l’aide humanitaire.

Le président syrien Bashar Assad, avec le soutien militaire de la Russie, de l’Iran et du groupe militant libanais Hezbollah, a depuis été en mesure de récupérer une grande partie du pays. Mais la Syrie continue de sortir d’une crise économique paralysante et d’un récent épidémie de choléra qui a infecté quelque 20 000 personnes.

Un rapport analysant les 100 principaux fournisseurs de l’ONU en Syrie en 2019 et 2020 par l’Observatoire des réseaux politiques et économiques à but non lucratif et l’organisation non gouvernementale Programme de développement juridique syrien a révélé que près de la moitié des contrats passés ces deux années l’ont été avec des fournisseurs qui ont été impliqués dans des violations des droits de l’homme ou peuvent en avoir profité.