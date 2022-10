Un rapport révèle que les Syriens sanctionnés bénéficient des contrats de l’ONU

BEYROUTH (AP) – Les Nations Unies ont obtenu des dizaines de millions de dollars de contrats avec des entreprises liées à des individus soutenus par le gouvernement syrien et sanctionnés pour violations des droits de l’homme, a révélé un rapport publié mardi.

Le soulèvement syrien qui s’est transformé en guerre civile qui a commencé en 2011 a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays, qui s’élevait à 23 millions. Plus de 80 % des Syriens vivent désormais dans la pauvreté, laissant une grande partie de la population dépendante de l’aide humanitaire.

Le président syrien Bashar Assad, avec le soutien militaire de la Russie, de l’Iran et du groupe militant libanais Hezbollah, a depuis été en mesure de récupérer une grande partie du pays. Mais la Syrie continue de sortir d’une crise économique paralysante et d’une récente épidémie de choléra qui a infecté quelque 20 000 personnes.

Un rapport analysant les 100 principaux fournisseurs de l’ONU en Syrie en 2019 et 2020 par l’Observatoire des réseaux politiques et économiques à but non lucratif et l’organisation non gouvernementale Programme de développement juridique syrien a révélé que près de la moitié des contrats passés ces deux années l’ont été avec des fournisseurs qui ont été impliqués dans des violations des droits de l’homme ou peuvent en avoir profité.

Près d’un quart des contrats passés par l’ONU au cours de ces deux années sont allés à des entreprises détenues ou détenues en partie par des individus sanctionnés par les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Union européenne pour violation des droits de l’homme, pour une valeur totale d’environ 68 millions de dollars. Parmi eux, Fadi Saqr, proche d’Assad et chef des Forces de défense nationale à Damas, une milice pro-gouvernementale qui a notamment exécuté des dizaines de prisonniers aux yeux bandés en 2013 et les a enterrés dans une fosse commune près de la capitale syrienne.

“Les processus des agences des Nations Unies ne font pas preuve d’une diligence raisonnable totale”, a déclaré Eyad Hamid, chercheur principal au SLDP, à l’Associated Press. “Ils s’appuient également sur la vérification croisée de la propriété légale d’une entreprise au lieu de la propriété bénéficiaire ultime de l’entreprise.”

Des groupes de défense ont accusé le gouvernement syrien et ses affiliés de retenir ou de détourner l’aide des familles dans les zones tenues par l’opposition ou de manipuler les taux de change pour renflouer les caisses de l’État.

« Nous comprenons que l’aide ne peut pas être acheminée gratuitement en Syrie. … La question pour moi est de savoir comment nous pouvons minimiser ce coût », a déclaré à l’AP Karam Shaar, responsable du programme Syrie à l’Observatoire des réseaux politiques et économiques. “Je pense qu’il est maintenant bien établi que le coût des affaires par l’intermédiaire de l’ONU dans la Syrie contrôlée par le régime est de loin le plus élevé par rapport à l’aide fournie par d’autres organisations dans d’autres zones contrôlées.”

Shaar dit que si l’aide dans certains cas ne peut être acheminée que par les agences des Nations Unies, les États donateurs devraient détourner les fonds vers les ONG internationales qui respectent les sanctions unilatérales, notamment par les États-Unis et le Royaume-Uni.

“Alors que l’ONU dit qu’elle ne respecte pas les sanctions unilatérales, les ONG sont responsables devant les pays dans lesquels elles sont basées”, a expliqué Shaar.

L’AP a publié la semaine dernière les résultats d’une enquête montrant que le représentant syrien de l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies à Damas a mal géré des millions de dollars et a offert aux responsables gouvernementaux des cadeaux, notamment des ordinateurs, des pièces d’or et des voitures.

Kareem Chehayeb, Associated Press