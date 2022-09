Un rapport révèle que Facebook a violé les libertés des utilisateurs palestiniens

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les actions de Facebook et de sa société mère Meta pendant la guerre de Gaza de l’année dernière ont violé les droits des utilisateurs palestiniens à la liberté d’expression, à la liberté de réunion, à la participation politique et à la non-discrimination, a révélé un rapport commandé par la société de médias sociaux.

Le rapport de jeudi du cabinet de conseil indépendant Business for Social Responsibility a confirmé les critiques de longue date des politiques de Meta et leur application inégale en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien : il a constaté que la société surappliquait les règles en matière de contenu arabe et sous- contenu imposé en hébreu.

Cependant, il n’a pas trouvé de parti pris intentionnel chez Meta, que ce soit par l’entreprise dans son ensemble ou parmi les employés individuels. Les auteurs du rapport ont déclaré n’avoir trouvé “aucune preuve d’animosité raciale, ethnique, nationale ou religieuse dans les équipes dirigeantes” et ont noté que Meta avait “des employés représentant différents points de vue, nationalités, races, ethnies et religions pertinentes pour ce conflit”.

ISRAËL ET LES MILITANTS DE GAZA ÉCHANGENT DES FEU ET SE RAPPROCHENT DE LA GUERRE

Au contraire, il a trouvé de nombreux cas de préjugés involontaires qui portaient atteinte aux droits des utilisateurs palestiniens et arabophones.

En réponse, Meta a déclaré qu’il prévoyait de mettre en œuvre certaines des recommandations du rapport, notamment l’amélioration de ses “classificateurs” en hébreu, qui aident à supprimer automatiquement les messages en infraction à l’aide de l’intelligence artificielle.

“Il n’y a pas de solution rapide et rapide à bon nombre de ces recommandations, comme le précise BSR”, a déclaré jeudi la société basée à Menlo Park, en Californie, dans un article de blog. “Bien que nous ayons déjà apporté des changements importants à la suite de cet exercice, ce processus prendra du temps, y compris du temps pour comprendre comment certaines de ces recommandations peuvent être mieux traitées et si elles sont techniquement réalisables.”

Meta, a confirmé le rapport, a également commis de graves erreurs d’application. Par exemple, alors que la guerre de Gaza faisait rage en mai dernier, Instagram a brièvement interdit le hashtag #AlAqsa, une référence à la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem, un point chaud du conflit.

Meta, propriétaire d’Instagram, s’est par la suite excusé, expliquant que ses algorithmes avaient confondu le troisième site le plus sacré de l’Islam avec le groupe militant Al-Aqsa Martyrs Brigade, une ramification armée du parti laïc Fatah.

Le rapport fait écho aux problèmes soulevés dans les documents internes de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen l’automne dernier, montrant que les problèmes de l’entreprise sont systémiques et connus depuis longtemps au sein de Meta.

L’un des principaux défauts est le manque de modérateurs dans des langues autres que l’anglais, y compris l’arabe, parmi les langues les plus courantes sur les plateformes de Meta.

UN BATEAU DE MIGRANTS LIBANAIS COULE DANS LES EAUX SYRIENNES, LE NOMBRE DE MORTS ATTEINT 73 MORTS

Pour les utilisateurs de Gaza, de Syrie et d’autres régions du Moyen-Orient en proie à des conflits, les problèmes soulevés dans le rapport ne sont pas nouveaux.

Les agences de sécurité et les organismes de surveillance israéliens, par exemple, ont surveillé Facebook et l’ont bombardé de milliers d’ordres pour supprimer les comptes et les messages palestiniens alors qu’ils tentaient de réprimer l’incitation.

“Ils inondent notre système, le submergeant complètement”, a déclaré Ashraf Zeitoon, ancien responsable de la politique de Facebook pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, parti en 2017, à l’Associated Press l’année dernière. “Cela oblige le système à faire des erreurs en faveur d’Israël.”

Israël a connu une intense vague de violence en mai 2021 – avec des semaines de tensions à Jérusalem-Est qui se sont transformées en une guerre de 11 jours avec les militants du Hamas dans la bande de Gaza. La violence s’est propagée en Israël même, le pays connaissant la pire violence communautaire entre citoyens juifs et arabes depuis des années.

ISRAËL, LES MILITANTS ÉCHANGENT LE FEU ALORS QUE LE NOMBRE DE MORTS À GAZA AUGMENTE À 24

Dans une interview cette semaine, le chef de la police nationale israélienne, Kobi Shabtai, a déclaré au quotidien Yediot Ahronot qu’il pensait que les médias sociaux avaient alimenté les combats communautaires. Il a appelé à fermer les réseaux sociaux si des violences similaires se reproduisaient et a déclaré qu’il avait suggéré de bloquer les réseaux sociaux pour éteindre les flammes l’année dernière.

“Je parle de fermer complètement les réseaux, de calmer la situation sur le terrain et, quand c’est calme, de les réactiver”, a-t-il déclaré. “Nous sommes un pays démocratique, mais il y a une limite.”

Les commentaires ont provoqué un tollé et la police a publié une clarification disant que sa proposition n’était destinée qu’aux cas extrêmes. Omer Barlev, le ministre du Cabinet qui supervise la police, a également déclaré que Shabtai n’a pas le pouvoir d’imposer une telle interdiction.