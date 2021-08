Citant des avis d’achat, des entretiens et d’autres données open source, un prochain rapport du Congrès américain sur les origines de la pandémie de Covid-19 a apparemment découvert « de nombreuses preuves » pour prouver la théorie contestée des fuites de laboratoire de Wuhan.

Malgré les licenciements répétés de la Chine, l’idée que le virus a émergé d’un laboratoire scientifique de la ville – et non d’une source de « marché humide » – a été ressuscitée ces derniers mois.

Les partisans de la théorie aux États-Unis ont souligné des procédures de sécurité de laboratoire prétendument défectueuses et une implication présumée du gouvernement chinois et de l’armée dans la conception du virus et sa libération.

Maintenant, les républicains de la commission des affaires étrangères de la Chambre des États-Unis ont compilé des documents qui montreraient que le nouveau coronavirus s’est échappé de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) « avant le 12 septembre 2019 » – à ce moment-là, affirme-t-il, les autorités chinoises ont fait appel à un expert en armes biologiques de l’armée et ont renforcé les systèmes de sécurité, de ventilation et de désinfection de l’air.

Ce jour-là, la base de données de séquences virales du WIV a disparu d'Internet et l'institut a publié une annonce pour « Services de sécurité » au laboratoire pour « s'occuper de « l'enregistrement et de l'accueil du personnel étranger », » selon Fox News, qui a déclaré avoir obtenu une copie du rapport.





Un autre élément décisif pour le rapport était basé sur le témoignage d’un inconnu « ancien haut fonctionnaire américain » qui a apparemment déclaré que le général de division Chen Wei, un expert en biologie et en armes chimiques, avait pris le contrôle du laboratoire de biosécurité de niveau 4 (BSL-4) du WIV fin 2019.

Selon le média, le reportage indique le moment de sa nomination comme preuve que les autorités étaient « préoccupé par l’activité qui s’y déroule alors que la nouvelle de la propagation du virus se propage. » Il a estimé que cela signifiait que le Parti communiste chinois (PCC) « connaissait le virus plus tôt et que l’épidémie avait commencé plus tôt. »

Comme preuve supplémentaire de cette chronologie alternative, le rapport fait état de reportages sur des athlètes ayant apparemment développé des symptômes de type Covid en novembre 2019 après avoir participé aux Jeux militaires mondiaux organisés à Wuhan en octobre 2019. Le virus a acquis une importance internationale en décembre 2019.

Un autre « élément circonstanciel » dans le rapport, comme l’a noté Fox News, était un « rénovation importante » projet par le laboratoire national de biosécurité de Wuhan à proximité des mois avant l’épidémie. Comme il était opérationnel depuis moins de deux ans, le rapport indique qu’il était « inhabituel » que les installations de recherche nécessitaient d’importants travaux sur leurs systèmes de sécurité de l’air et de traitement des déchets.

Le rapport complet de l'enquête – menée par le représentant Michael McCaul (R-Texas), le membre de rang du GOP au sein de la commission des affaires étrangères de la Chambre – sera apparemment publié en septembre. Le même mois, un examen officiel de la communauté du renseignement américain sur les origines de la pandémie, ordonné par le président Joe Biden en mai, devrait être publié.





Le rapport s’est également appuyé sur des entretiens avec des scientifiques étrangers travaillant au laboratoire pour étayer certaines de ses conclusions, mais qui semblent plutôt les contredire. Par exemple, il a cité une interview de Bloomberg avec la virologue australienne, le Dr Danielle Anderson, qui a travaillé au laboratoire BSL-4 du WIV jusqu’en novembre 2019.

Dans cette interview de juin, le Dr Anderson a parlé à la publication des procédures de sécurité strictes du laboratoire et a affirmé qu’elle ne connaissait personne au WIV qui était tombé malade à l’époque. Elle a également exprimé sa conviction que le virus n’était pas d’origine humaine.

Cela faisait écho à la conclusion tirée par une enquête de l’OMS plus tôt cette année, selon laquelle le virus avait très probablement des origines naturelles et avait été transmis à l’homme par un animal. Cependant, le scepticisme des États-Unis à l’égard de ce rapport a suscité des appels à une autre enquête de la part de l’organisme de santé des Nations Unies.

Le mois dernier, l’OMS a appelé à une deuxième phase d’enquêtes, qui comprendrait « audits des laboratoires et instituts de recherche concernés » à Wuhan. Mais le vice-ministre chinois de la Santé, Zeng Yixin, a rétorqué que le plan montrait « manque de respect pour le bon sens et arrogance envers la science ».

