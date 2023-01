Un rapport prédit des milliards de pertes de recettes fiscales sur le carburant si l’État atteint les objectifs des véhicules électriques – Shaw Local

SPRINGFIELD – Malgré les efforts de l’Illinois pour intégrer en douceur les véhicules électriques dans l’économie de l’État, un nouveau rapport de l’Institut de politique économique de l’Illinois met en garde contre une forte baisse potentielle des revenus du transport à mesure que le processus d’électrification s’accélère.

Le principal problème concerne les taxes sur les carburants, qui connaîtront une baisse significative à mesure que de plus en plus de véhicules électriques se rendront sur la route et que moins de personnes feront le plein d’essence.

Étant donné que les taxes sur les carburants constituent l’épine dorsale du financement de l’État pour les projets de routes et de ponts, l’ILEPI, qui entretient des liens étroits avec le travail organisé, a averti dans son rapport que de nouvelles sources de revenus devront être identifiées pour garantir le plan décennal d’amélioration des immobilisations de l’État. reste sur la bonne voie.

“Il y a absolument un avantage à avoir des véhicules électriques, mais cela aura finalement un impact important sur le financement des transports”, a déclaré Mary Tyler, l’auteur du rapport, dans une interview. “C’est quelque chose dont je pense qu’on ne parle pas assez.”

Revenus de transport de l’État de l’Illinois par source. (Graphique de Nika Schoonover via Flourish.studio) (Graphique de Nika Schoonover via Flourish.studio)

La taxe sur les carburants est la principale source de financement des transports de l’État et représente 52% des revenus totaux des transports de l’Illinois et 82% de ses contributions au fonds fiduciaire fédéral pour les autoroutes.

La principale recommandation politique du rapport est la mise en place d’une taxe sur les kilomètres parcourus par les véhicules, ou VMT, qui remplacerait la taxe sur le carburant actuelle par une taxe déterminée par le nombre de kilomètres parcourus par une voiture sur les routes de l’Illinois.

L’idée a été lancée dans le passé, notamment par le gouverneur JB Pritzker dans une interview avec Le Daily Herald d’Arlington Heights lors de sa première campagne au poste de gouverneur en 2018.

“Dans certains États (comme l’Oregon), ils ont récemment fait des tests pour une taxe VMT parce que nous avons de plus en plus de voitures électriques sur la route, de plus en plus d’hybrides et parce que la consommation d’essence augmente”, a déclaré le candidat de l’époque, Pritzker. sortie. “Ce n’est que juste si vous êtes sur une route et voyagez sur cette route que vous devriez payer votre juste part.”

Au cours de ses quatre années en tant que gouverneur, cependant, Pritzker n’a pas fait d’effort législatif sérieux pour un VMT.

C’est un problème qui, selon l’ILEPI, deviendra plus pressant à mesure que l’État se rapproche de son objectif de mettre 1 million de véhicules électriques sur les routes nationales d’ici la fin de la décennie – un objectif inscrit dans la loi avec l’adoption de la Loi sur le climat et l’équité en matière d’emploi en 2021.

Avant même que cette promesse ne soit faite, l’Illinois connaissait une augmentation annuelle des véhicules électriques. De 2017 à 2021, les immatriculations de véhicules électriques sont passées de 8 255 à 36 482. Les données les plus récentes du bureau du secrétaire d’État de l’Illinois montrent qu’en décembre 2022, il y avait 57 311 immatriculations de véhicules électriques.

“En regardant la croissance que nous constatons, nous la voyons croître à un rythme plus rapide que ce que nous avons jamais connu auparavant”, a déclaré Tyler.

Selon l’estimation de Tyler, l’Illinois devrait ajouter 119 000 véhicules électriques chaque année afin d’atteindre son objectif d’un million d’ici 2030. Si cela se concrétisait, l’État perdrait 765 millions de dollars en ventes combinées et en taxe sur le carburant en tenant compte de l’ajout Frais de VÉ. En comptant les revenus fédéraux, ce chiffre grimperait à 1,1 milliard de dollars.

Les véhicules électriques mis à part, Tyler a déclaré que les véhicules économes en carburant constituaient une menace supplémentaire pour les revenus de transport de l’État. Environ 10 % des véhicules immatriculés dans l’Illinois sont électriques, tandis que les 11 millions restants sont de plus en plus économes en carburant.

“Si vous regardez l’image de tous les véhicules sur la route, à mesure que de nouveaux véhicules sortent et sont plus économes en carburant, cela signifie que nous avons juste globalement, en moyenne, une flotte plus économe en carburant”, Tyler m’a dit.

Tyler a calculé que la perte totale de revenus de l’État et du gouvernement fédéral au cours de la prochaine décennie serait d’environ 4,3 milliards de dollars.

Impact estimé de l’objectif des véhicules électriques sur les revenus du transport (Graphique de Nika Schoonover via Flourish.studio) (Nika Schoonover via Flourish.studio)

Cette perte serait particulièrement menaçante pour la moitié arrière du plan d’infrastructure historique de 45 milliards de dollars sur 10 ans de Pritzker, connu sous le nom de Rebuild Illinois.

La partie routes et ponts du programme 2019 a été rendue possible en grande partie en doublant la taxe sur le carburant de l’État, qui n’avait pas connu d’augmentation depuis 1990, puis en la liant à l’inflation les années suivantes. Le plan d’infrastructure a également augmenté les frais d’immatriculation annuels des véhicules électriques de l’Illinois de 100 $ par an.

Tyler a déclaré que bien que la hausse des frais ait aidé à remplacer une partie des revenus perdus, elle n’irait pas assez loin.

“Dès que le changement peut être effectué, mieux c’est”, a déclaré Tyler. «Même à ce jour, il y a des véhicules électriques sur la route qui ne paient pas autant qu’ils le feraient sur la taxe sur le carburant. Il y a donc un impact, c’est juste qu’en ce moment, l’impact n’est pas aussi important que ce qu’il sera dans le futur.

D’autres domaines politiques à explorer, suggère Tyler, incluent l’augmentation encore plus importante des frais d’immatriculation existants, la mise en œuvre d’une redevance distincte pour les véhicules hybrides et la création d’une redevance de kilowatt par heure spécifique au véhicule électrique.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État. Il est distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État, ainsi qu’à des centaines de stations de radio et de télévision. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.