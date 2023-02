Un rapport pousse à mettre davantage l’accent sur le recrutement et la rétention des enseignants dans un contexte de pénurie – Shaw Local

Les écoles de l’Illinois sont toujours aux prises avec une pénurie d’enseignants qui semble ne faire qu’empirer, un récent enquête par l’Association des surintendants régionaux des écoles de l’Illinois.

Cela reflète les propres données de l’État, qui montrent que la pénurie d’enseignants dans l’Illinois est au plus haut niveau des cinq dernières années. Plus de 5 300 postes de classe, y compris le personnel administratif et de soutien, sont restés vacants en 2022, selon le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois.

En conséquence, les enseignants doivent souvent absorber des étudiants non supervisés dans leurs classes existantes ou remplir des matières dans lesquelles ils n’ont aucune expérience.

“Peu importe à quel point nous essayons, nous ne comblons pas tous les postes et ceux que nous comblons sont des personnes qui ne sont pas nécessairement qualifiées pour enseigner quelle est leur affectation”, a déclaré le président de l’IARSS, Mark Klaisner, dans une récente interview.

L’IARSS, un groupe professionnel pour les fonctionnaires qui servent d’intermédiaire entre les districts scolaires locaux et le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois, a interrogé près de 700 districts scolaires sur l’état de la crise de la pénurie d’enseignants au cours des six dernières années. Mais l’enquête de cette année s’est concentrée plus attentivement sur les solutions à court et à long terme proposées par les districts scolaires à l’échelle de l’État.

Selon leur enquête de 2022, 68% des districts ont signalé moins de candidats enseignants que l’année précédente. Et 45 % des districts ont signalé que la pénurie dans leur école s’était aggravée par rapport à l’année précédente.

Klaisner a déclaré que toutes les personnes impliquées dans l’éducation doivent être entendues lors de l’examen des changements de politique, car les problèmes de recrutement et de rétention des enseignants ont des causes différentes dans différentes parties de l’État.

“Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la façon de trouver des solutions”, a-t-il déclaré. “Une partie est liée à l’argent, mais une grande partie est liée au rétablissement de la profession enseignante et, quoi qu’il en coûte, nous devons travailler avec l’enseignement supérieur, nous devons travailler avec la petite enfance et partout entre les deux.”

Un domaine d’intérêt, a déclaré Klaisner, est d’améliorer le pipeline entre les établissements d’enseignement et les écoles K-12 de l’Illinois en commençant le recrutement des éducateurs plus tôt. Cela pourrait inclure des programmes permettant aux collégiens de suivre des enseignants.

D’autres recommandations politiques dans le rapport de l’IARSS incluent rendre l’université plus abordable pour les futurs éducateurs et augmenter le bassin d’enseignants suppléants.

Améliorer le pipeline

Le rapport soulignait l’importance de rendre la profession enseignante plus attrayante pour les futurs éducateurs, énonçant des recommandations politiques qui allégeraient les charges financières et encourageraient une plus grande diversité.

Parallèlement aux programmes d’observation au travail, il a plaidé pour des programmes à double reconnaissance de crédit qui permettent aux étudiants d’obtenir des crédits universitaires pendant leurs études secondaires.

“Nous devons rechercher des itinéraires accélérés qui seront moins chers”, a déclaré Klaisner.

Le rapport appelle également à un financement direct de l’État dans des domaines clés pour encourager une plus grande diversité au sein de la profession. Cela comprend l’augmentation du financement de 4,2 millions de dollars à 7 millions de dollars par an pour la bourse Minority Teachers of Illinois; investir plus d’argent dans le programme de remboursement des prêts des enseignants de l’Illinois, qui aide à rembourser la dette des étudiants des collèges de l’Illinois qui se qualifient pour enseigner dans les zones à faible revenu ; et en augmentant encore le programme de récompenses monétaires de l’État de 50 millions de dollars.

Ces subventions MAP vont aux étudiants éligibles et n’ont pas besoin d’être remboursées. Alors que le financement du programme est passé à 601 millions de dollars contre environ 400 millions de dollars au cours des quatre dernières années, le rapport suggère de l’augmenter de 50 millions de dollars pour garantir que davantage d’enseignants des communautés minoritaires recevront les subventions.

Pour mieux combler les lacunes à court terme, Klaisner a souligné qu’il fallait inciter les enseignants à compléter des mentions de matières supplémentaires, ce qui peut être fait via le site Web de l’ISBE.

“Si vous avez un bon enseignant qui est prêt à essayer quelque chose de nouveau, donnez-lui l’approbation appropriée, mais donnez-lui ensuite trois ans pour pouvoir terminer le cours afin d’être pleinement certifié dans ce domaine”, a déclaré Klaisner.

En donnant aux enseignants le temps et l’espace nécessaires pour compléter les avenants supplémentaires, Klaisner a déclaré que cela les équiperait mieux pour combler les lacunes potentielles en personnel.

D’autres recommandations incluent l’observation de la façon dont les districts ont utilisé les fonds fédéraux de secours d’urgence pour les écoles élémentaires et secondaires à l’ère de la pandémie, ou ESSER, pour aider les enseignants à obtenir des licences provisoires dans les matières en pénurie. De plus, l’enquête recommande de renforcer les programmes de préparation des éducateurs de l’État en montrant quelles voies ont les meilleurs résultats en matière de placement et de réussite des enseignants.

Plusieurs répondants au sondage ont également noté qu’une loi d’État de 2010 créant un niveau inférieur de prestations de retraite pour les nouveaux employés a rendu la profession enseignante moins souhaitable du point de vue de la rémunération.

Accroître l’accessibilité des enseignants suppléants

Lorsqu’il s’agit de combler les lacunes à court terme, le rapport s’est concentré sur l’augmentation du bassin d’enseignants suppléants.

“Quand vous n’avez pas assez d’enseignants dans la classe, et que vous n’avez pas assez de sous-traitants, alors vous avez des salles de classe qui sont littéralement vides. Je veux dire, les enfants sont dans la salle mais il n’y a pas d’enseignant », a déclaré la représentante Sue Scherer, D-Decatur, qui a également été enseignante pendant 34 ans à Decatur et Maroa-Forsyth.

En avril dernier, le gouverneur JB Pritzker a signé un paquet de quatre factures pour remédier à la pénurie, y compris Projet de loi interne 4798qui permet aux étudiants actuellement inscrits en enseignement ayant au moins 90 heures de crédit d’être agréés en tant qu’enseignants suppléants.

Selon l’enquête, 60 % des personnes interrogées ont déclaré que HB 4798 avait aidé à recruter et à retenir des enseignants.

En outre, 80 % des districts soutiennent un plan qui augmenterait le nombre de jours que les enseignants retraités peuvent remplacer de 120 jours à 140 jours sans affecter leurs prestations de retraite.

Le nombre a été porté à 120 contre 90 dans un projet de loi signé en avril, Projet de loi du Sénat 3893mais il devait expirer en 2023. L’idée a été soutenue par 79% des répondants à l’enquête IARSS, et le rapport préconisait de rendre l’extension permanente.

Les lois autorisant les étudiants à servir d’enseignants suppléants doivent également expirer, et le rapport suggère de les rendre également permanentes.

