Un rapport ne révèle « aucune preuve » que les autorités hawaïennes se sont préparées à un incendie de forêt dévastateur malgré les avertissements

HONOLULU, Hawaï — Les enquêteurs examinent la réponse d’urgence à L’incendie dévastateur de l’année dernière Les responsables de Maui ont déclaré dans un rapport publié vendredi qu’ils n’avaient trouvé « aucune preuve » que les responsables hawaïens s’y étaient préparés, malgré des jours d’avertissements annonçant que des conditions météorologiques critiques pour les incendies étaient sur le point d’arriver.

Ce manque de planification a entravé les efforts d’évacuation des ville historique de Lahaina avant qu’il ne brûle dans un incendie qui a fait 102 morts, selon le rapport.

Un météorologue du National Weather Service a dépassé les procédures normales en envoyant un courriel aux responsables des incendies le 4 août 2023 pour leur donner un « avertissement préalable sans précédent » du danger qui se développerait le 8 août, notamment des vents extrêmes alors qu’un ouragan passerait loin au sud, selon le rapport publié par le procureur général de l’État. Le courriel soulignait la certitude inhabituelle des modèles de prévision et la « préoccupation importante » des prévisionnistes.

Mais dans les quatre jours qui ont suivi, le rapport a révélé qu’il n’y avait aucune preuve que les agences clés – l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï, le service d’incendie de Maui, la police de Maui et d’autres – aient élaboré des plans pour faire face aux risques graves d’incendies de forêt, par exemple en ayant du personnel supplémentaire en service, en stationnant des véhicules ou des fournitures d’urgence dans les zones à haut risque, ou en planifiant d’éventuelles évacuations.

« La nature virulente du courriel, s’il avait été communiqué aux responsables des incendies d’autres États dotés de stratégies de préparation aux situations d’urgence plus élaborées, aurait pu attirer l’attention et susciter des discussions et une planification opérationnelle », indique le rapport. « Il s’agissait d’un appel aux responsables des incendies de l’État d’Hawaï pour qu’ils se préparent aux conditions météorologiques extrêmes imminentes. »

Les efforts héroïques des pompiers et de la police — qui ont souvent risqué leur vie, parfois en courant de porte en porte pour avertir les résidents de partir ou en entassé les évacués dans leurs voitures pour les conduire en sécurité — ont été sapés par un manque de planification. L’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis En un siècle, des milliers de bâtiments ont été détruits et des milliards de dégâts ont été causés.

Les commandants des pompiers de Maui ont discuté des prévisions, mais « aucune preuve de plans de préparation préalables à l’événement par le MFD n’a été produite », indique le rapport. La police et les pompiers n’ont jamais établi de poste de commandement unifié en cas d’incident, et il était donc plus difficile de savoir qui répondait à quoi, ou où les voies d’évacuation étaient bloquées par des arbres abattus ou des lignes électriques.

Les services partagent un véhicule de commandement mobile, mais le comté n’a pas fourni de preuve qu’il ait été utilisé ce jour-là, selon le rapport. Certains véhicules d’urgence n’avaient pas l’équipement nécessaire pour éliminer les obstacles tels que les arbres tombés ou les barrières verrouillées sur les routes privées.

Alors que de nombreux incendies faisaient rage à Maui avant que le brasier dévastateur n’éclate dans l’après-midi, la police s’est concentrée sur des tâches de routine comme le contrôle de la circulation plutôt que sur la préparation d’une évacuation, selon le rapport. Les intervenants n’avaient pas de plan d’action en cas d’incident, ce qui a entraîné des difficultés à déterminer où diriger les ressources. La police et les pompiers ont fonctionné séparément, entraver la communication alors que les vents renversaient des poteaux électriques, coupant l’électricité et le service cellulaire.

Les pompiers de Maui et le Département des terres et des ressources naturelles de l’État font appel à des entrepreneurs privés pour les aider à lutter contre les incendies avec des camions-citernes, des excavatrices et d’autres équipements. Mais ces entrepreneurs utilisent principalement des téléphones portables et n’ont pas été formés à l’utilisation de radios portables. Ils ont dû communiquer en personne avec les pompiers en raison de l’absence de service cellulaire, ce qui a réduit leur efficacité. Les pompiers ont dû héler les camions-citernes pour leur demander de lutter contre les incendies. Certaines bouches d’incendie ont cédé lorsque la pression de l’eau a chuté.

La politique du service d’incendie de Maui exige que les véhicules de secours, ceux qui soutiennent la flotte de première ligne lors d’événements majeurs, soient toujours prêts à répondre à une urgence. Mais certains manquent d’équipements essentiels tels que des appareils respiratoires et des radios portables, selon le rapport. Le personnel des casernes de pompiers a passé un temps précieux à localiser et à charger des articles tels que des tuyaux, des buses et des outils à main.

Malgré les avertissements des météorologues, les responsables de l’agence de gestion des urgences du comté et du service des incendies de Maui étaient tous deux hors de l’île ce jour-là, participant à des conférences à Honolulu. Le rapport indique que personne ne semble être responsable de l’allocation stratégique des ressources.

Certains des défis auxquels étaient confrontés les autorités et les résidents étaient particuliers à Hawaï et à Maui : des routes étroites encombrées de voitures garées et de petits chemins de terre aux noms incohérents — « Oil Road », « Old Road », « Old Oil Road » — souvent bloqués par des barrières.

De nombreuses maisons anciennes en bois ont été conçues pour résister à la chaleur et à l’humidité, et non aux incendies de forêt. Elles étaient souvent séparées par moins de 1,8 mètre et les résidents laissaient souvent les fenêtres ouvertes, ce qui facilitait la propagation du feu. De nombreuses maisons étaient dotées d’extensions pour accueillir la famille élargie, une pratique courante à Hawaï, où se trouvent certains des logements les plus chers du pays.

Certaines personnes sont mortes dans leurs voitures. D’autres a sauté dans l’océan pour échapper aux flammes.

Le rapport de 518 pages, réalisé pour le bureau du procureur général d’Hawaï par le Institut de recherche sur la sécurité incendieest la deuxième partie de une tentative en trois parties par les responsables pour comprendre la tragédie et la meilleure façon d’éviter de telles catastrophes à l’avenir.

L’étude a permis de déterminer que le manque de planification s’inscrivait dans une longue période d’apathie face aux risques d’incendies de forêt à Hawaï, où les tsunamis et les ouragans sont considérés comme des dangers plus pressants, et qu’il s’agissait de l’un des nombreux facteurs qui ont préparé le terrain pour la catastrophe. Le rapport suggère que les responsables des incendies se sont peut-être concentrés sur la première phrase du courrier électronique du National Weather Service, qui indiquait que l’ouragan Dora devait passer au sud de l’État, plutôt que de toucher terre, et ont donc supposé qu’Hawaï était en sécurité.

À l’échelle nationale, les gens considèrent Hawaï comme une destination de vacances tropicale, et non comme une destination sujette aux incendies. Même parmi les résidents, il peut être difficile de s’enthousiasmer à l’idée d’un risque d’incendie de forêt lorsque le « temps de drapeau rouge » – chaud, sec et venteux – n’est pas très différent d’une journée d’été typique.

« Bien qu’une grande partie de l’île d’Hawaï, y compris Maui, présente un risque relativement élevé d’incendies de forêt, il semble que la perception de ce risque – aux niveaux local, étatique et national – ne soit pas toujours en phase avec la menace réelle et croissante que représentent les incendies de forêt pour la population et l’environnement bâti », indique le rapport. « Cet écart entre la perception du risque et la réalité semble avoir contribué à un sous-investissement relatif dans la prévention, la préparation et la capacité de réponse aux incendies de forêt au fil des ans. »

Même si un incendie de forêt a éclaté en 2018 à West Maui, près de Lahaina brûlé 2 000 acres (810 hectares), détruit 21 structures et forcé 600 personnes à se réfugier dans des abris, le « Plan de catastrophes naturelles et d’origine humaine » du département de police de Maui n’incluait pas les incendies de forêt.

Le service d’incendie de Maui dispose de politiques pour répondre aux ouragans. Une surveillance d’ouragan nécessite par exemple une liste de personnel et un calendrier de rotation pour le personnel de secours. Mais le service n’a pas de telles politiques pour les risques d’incendie élevés, selon le rapport.

Et même si le comté de Maui a adopté une loi en 2022 donnant au service d’incendie le pouvoir d’exiger des propriétaires qu’ils éliminent la végétation, comme les herbes sèches envahissantes qui ont contribué à alimenter l’incendie du 8 août, sous peine d’une amende de 1 000 $, le comté « n’a produit aucune preuve que le MFD a appliqué ces amendements dans la région de Lahaina », indique le rapport.

Le rapport préconisait une meilleure gestion de la végétation et des coupe-feu. Il recommandait également de prévoir des moyens alternatifs d’approvisionnement en eau pour lutter contre les incendies en cas d’événements extrêmes, notamment des pompes portables pour puiser l’eau dans les piscines, les étangs et même dans l’océan.

Le rapport exhorte la police, les pompiers, le département des terres de l’État et les responsables des urgences de Maui à travailler sur leurs procédures de gestion conjointe des incidents : « Ces procédures sont très courantes dans d’autres juridictions des États-Unis. »

Le département de police de Maui devrait élaborer des procédures d’évacuation sûres et le service d’incendie devrait établir des procédures opérationnelles en cas d’incendies. Cela comprendrait la préparation et le pré-positionnement du matériel et du personnel dans les zones à haut risque, la garantie de lignes de communication claires et ouvertes pour un déploiement rapide des ressources et une meilleure préparation du public à d’éventuelles évacuations.

___

Johnson a réalisé son reportage depuis Seattle. Les journalistes de l’Associated Press Mark Thiessen à Anchorage, en Alaska ; ​​Claire Rush à Portland, dans l’Oregon ; Claudia Lauer à Philadelphie ; et Christopher L. Keller à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ont contribué à l’enquête.