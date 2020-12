Il conclut qu’en dépit des lacunes de plusieurs agences, il n’y avait aucun signe clair que l’attaque était imminente – à part le manifeste selon lequel Tarrant a commencé à tirer huit minutes avant de commencer à tirer, ce qui est arrivé trop tard pour que les agences réagissent.

Mais le rapport détaille les lacunes du système de police pour vérifier les licences d’armes à feu, affirmant que les services de renseignement néo-zélandais se concentraient davantage sur la menace de l’extrémisme islamique que sur les suprémacistes blancs.

Sur les 44 recommandations, le rapport indique que le gouvernement devrait créer une nouvelle agence nationale de renseignement.

La Nouvelle-Zélande dispose actuellement d’un service de renseignement qui se concentre sur les menaces nationales et un autre qui se concentre sur les menaces internationales. Souvent, ces agences se concentrent sur des événements immédiats, comme assurer la sécurité des dignitaires en visite. Le rapport recommande la création d’un nouveau service de renseignement et de sécurité bien financé, de nature plus stratégique, capable de se concentrer sur les menaces émergentes et d’élaborer une stratégie antiterroriste.

Le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a déclaré que le gouvernement avait accepté de mettre en œuvre toutes les recommandations et s’est excusé pour les lacunes des agences.

Tarrant, qui est australien, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en août après avoir plaidé coupable à 92 chefs d’accusation de terrorisme, de meurtre et de tentative de meurtre.

Le rapport décrit les longs voyages de Tarrant dans le monde, mais montre également qu’il n’a eu presque aucune interaction significative avec les gens en Nouvelle-Zélande parce qu’il était introverti et ne travaillait pas.

Enfant, Tarrant avait accès sans surveillance à Internet et s’est intéressé aux jeux vidéo dès l’âge de six ou sept ans, indique le rapport. Il a commencé à exprimer des idées racistes dès son plus jeune âge et a dit à sa mère qu’il avait commencé à utiliser le forum Internet 4chan dès l’âge de 14 ans.

Il a pris beaucoup de poids à l’adolescence avant de commencer à faire de l’exercice compulsif dans les gymnases et à suivre un régime, perdant environ 50 livres (110 livres). Son père, Rodney, a reçu un diagnostic de cancer du poumon causé par une exposition à l’amiante et s’est suicidé à la maison en 2010, laissant un héritage de 457 000 dollars australiens (339 000 $) à Tarrant.

Le tireur a travaillé comme entraîneur personnel dans un gymnase de la ville australienne de Grafton pendant environ trois ans, mais a pris sa retraite après une blessure et a utilisé son héritage pour vivre et voyager. Il a visité des dizaines de pays à travers le monde, dont l’Inde, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et de nombreux pays d’Afrique et d’Europe.

Il a déménagé en Nouvelle-Zélande en 2017 et s’est concentré sur la planification de son attaque. Le rapport indique qu’il n’a eu que des interactions superficielles avec des gens dans un gymnase et le club de tir à la carabine où il pratiquait le tir rapide. Mais au besoin, Tarrant pouvait se présenter aux autres d’une manière qui n’éveillait aucun soupçon.

Tarrant a déclaré aux enquêteurs que s’il visitait régulièrement des forums de discussion d’extrême droite sur des sites Web comme 4chan et 8chan, il a trouvé que YouTube était une source d’informations et d’inspiration beaucoup plus importante.

Ardern a déclaré qu’elle prévoyait de parler « directement » avec les dirigeants sur YouTube de la façon dont le tireur a été inspiré par les vidéos sur le site.

En 2018, Tarrant a été traité à l’hôpital de Dunedin pour des blessures à l’œil droit et à la cuisse après avoir dit aux médecins qu’il avait accidentellement tiré une arme à feu alors qu’il nettoyait son appartement, selon le rapport. Il a reçu une compensation du gouvernement pour sa blessure, qui n’a pas été signalée à la police. Le commis de l’hôpital a déclaré que l’accident semblait imprudent et « un peu inhabituel », mais n’a pas déclenché de sonnette d’alarme.

Les autorités sanitaires ont également écrit que Tarrant prenait des stéroïdes illégaux et s’injectait de la testostérone après avoir été traité pour des douleurs à l’estomac, mais elles ont également omis de le signaler à la police.

Dans le cadre du processus de licence des armes à feu, Tarrant a dû fournir à la police les noms de deux arbitres qui pouvaient parler avec sa bonne moralité. Il leur a donné le nom d’un ami qu’il connaissait principalement en ligne en jouant ensemble, avec le père de cet ami. Les agents d’inspection ont interrogé Tarrant et les arbitres et lui ont conseillé de donner sa licence.

Le commissaire de police Andrew Coster a déclaré qu’en décidant si Tarrant était «apte et correct» à avoir un permis d’arme à feu, «nous aurions pu faire plus pour déterminer si les deux arbitres connaissaient suffisamment la personne pour servir d’arbitre».

Le rapport a également révélé que l’agence néo-zélandaise de renseignement de sécurité, l’agence d’espionnage nationale, avait choisi de concentrer ses rares ressources de lutte contre le terrorisme sur la menace du terrorisme extrémiste islamiste inspiré par des groupes comme l’État islamique au détriment d’autres menaces.

Malgré les lacunes de plusieurs agences, conclut le rapport, il n’y avait aucun moyen plausible pour que les plans de Tarrant soient découverts «sauf par hasard».