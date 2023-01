Un rapport mondial met en lumière le lien entre la corruption et la violence

Commentez cette histoire Commenter

BERLIN – La plupart des pays du monde continuent de ne pas lutter contre la corruption, 95% des pays n’ayant fait que peu ou pas de progrès depuis 2017, selon une étude étroitement surveillée par une organisation anti-corruption publiée mardi. L’indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International, qui mesure la perception de la corruption dans le secteur public selon des experts et des hommes d’affaires, a également révélé que les gouvernements entravés par la corruption n’ont pas la capacité de protéger la population, tandis que le mécontentement public est plus susceptible de se transformer en violence.

« La corruption a fait de notre monde un endroit plus dangereux. Comme les gouvernements ont collectivement échoué à faire des progrès contre cela, ils alimentent la montée actuelle de la violence et des conflits – et mettent en danger les gens partout dans le monde », a déclaré Delia Ferreira Rubio, présidente de Transparency International.

“La seule issue est que les États fassent le travail acharné, en éradiquant la corruption à tous les niveaux pour s’assurer que les gouvernements travaillent pour tout le monde, pas seulement pour une élite”, a-t-elle ajouté.

Le rapport classe les pays sur une échelle allant de 0 “très corrompu” à 100 “très propre”. Le Danemark est considéré comme le moins corrompu cette année avec 90 points, et la Finlande et la Nouvelle-Zélande suivent de près avec 87. Des institutions démocratiques fortes et Le respect des droits de l’homme fait également de ces pays l’un des plus pacifiques au monde, selon le rapport.

Cependant, le rapport montre également que si l’Europe occidentale reste la région la mieux notée, certains de ses pays montrent des signes inquiétants de déclin.

Le Royaume-Uni a perdu cinq points à 73 – son score le plus bas jamais enregistré. Le rapport indique qu’un certain nombre de scandales allant des dépenses publiques au lobbying, ainsi que des révélations d’inconduite ministérielle, ont mis en évidence de lamentables insuffisances dans les systèmes d’intégrité politique du pays. La confiance du public dans la politique est également inquiétante, a-t-il déclaré.

Des pays comme la Suisse, à 82, et les Pays-Bas, qui ont marqué 80 points, montrent des signes de déclin au milieu des inquiétudes concernant la faiblesse des réglementations en matière d’intégrité et de lobbying – même si leurs scores restent élevés par rapport au reste du monde.

En Europe de l’Est, la corruption est considérée comme endémique, de nombreux pays ayant atteint des niveaux historiquement bas.

La Russie en particulier a été citée comme un exemple flagrant de l’impact de la corruption sur la paix et la stabilité.

L’invasion de l’Ukraine par le pays il y a près d’un an a été un rappel brutal de la menace que la corruption et l’absence de responsabilité du gouvernement représentent pour la paix et la sécurité mondiales, selon le rapport. Il a ajouté que les kleptocrates en Russie, qui est à 28 points, ont amassé de grandes fortunes en promettant fidélité au président Vladimir Poutine en échange de contrats gouvernementaux rentables et de la protection de leurs intérêts économiques.

“L’absence de tout contrôle sur le pouvoir de Poutine lui a permis de poursuivre ses ambitions géopolitiques en toute impunité”, conclut le rapport. “Cette attaque a déstabilisé le continent européen, menaçant la démocratie, et a tué des dizaines de milliers de personnes.”

Avant l’invasion, l’Ukraine, qui marquait 33 points, avait un score faible mais entreprenait d’importantes réformes et s’améliorait régulièrement. Même après le déclenchement de la guerre, le pays a continué à donner la priorité aux réformes anti-corruption. Cependant, les guerres perturbent les processus normaux et exacerbent les risques, souligne le rapport, permettant aux acteurs corrompus d’empocher des fonds destinés à la récupération. Plus tôt ce mois-ci, des enquêtes ont révélé des profits de guerre présumés par plusieurs hauts fonctionnaires.

L’indice a évalué 180 pays et territoires. La Somalie était en bas avec 12 points ; Le Soudan du Sud est à égalité avec la Syrie pour l’avant-dernier avec 13.

Seuls huit pays se sont améliorés l’année dernière, dont l’Irlande avec 77 points, la Corée du Sud avec 63, l’Arménie avec 46 et l’Angola avec 33.

Le rapport a également souligné comment, après des décennies de conflit, le Soudan du Sud est dans une crise humanitaire majeure avec plus de la moitié de la population confrontée à une insécurité alimentaire aiguë – et la corruption exacerbe la situation.

Au Yémen, à 16 ans, où les plaintes pour corruption ont contribué à déclencher la guerre civile il y a huit ans, le rapport indique que l’État s’est effondré, laissant les deux tiers de la population sans nourriture suffisante dans ce qui est devenu l’une des pires crises humanitaires au monde. .