un rapport mondial fait état de succès, mais le Nigeria et la RDC restent des points chauds importants

L’Organisation Mondiale de la Santé Rapport mondial sur la tuberculose 2024 révèle une réalité qui donne à réfléchir. De formidables défis restent à relever dans la lutte contre la maladie la plus contagieuse au monde : une pauvreté persistante dans les pays les plus touchés ; augmentation des taux d’infection parmi les populations vulnérables ; l’incapacité de retrouver et de traiter tous les cas manquants ; et les déficits de financement.

Le rapport de l’OMS mesure les progrès de deux manières : le nombre de décès liés à la tuberculose et le nombre de personnes qui tombent malades. Il reste encore un long combat à mener pour éradiquer une maladie qui fait plus de 10 millions de patients parmi les personnes déjà infectées et fait environ 1,5 million de morts chaque année. Ceci même si cela est évitable et guérissable.

La bonne nouvelle est que certains pays d’Afrique ont réalisé des progrès significatifs dans la réduction des taux d’infection et des décès liés à la tuberculose.

Le spécialiste de la santé mondiale Tom Nyirenda évalue certaines des principales conclusions et messages du rapport.

Lutter contre la pauvreté vainc la tuberculose

En 2023, on estime 10,8 millions des personnes ont contracté la tuberculose dans le monde entier, dont 6,0 millions d’hommes, 3,6 millions de femmes et 1,3 million d’enfants. C’est un peu plus que le 10,6 millions de personnes recensées en 2022.

La tuberculose peut être vaincue parce que nous disposons de bons outils de diagnostic et de traitements efficaces pour les formes les plus courantes de la maladie. Le financement mondial, qui est essentiel dans la lutte contre la tuberculose, n’est pas encore à la hauteur de ce qui est nécessaire pour arrêter la maladie. Seulement 26% des fonds engagés par les partenaires mondiaux en faveur des services de prévention, de diagnostic et de traitement de la tuberculose se sont jusqu’à présent concrétisés.

De bons outils de diagnostic et de bons traitements ne sont pas la panacée. Presque 87% des cas de tuberculose proviennent de 30 pays pauvres à forte prévalence dans le monde. La lenteur ou l’absence de progrès économique des populations touchées constitue l’un des plus grands défis auxquels le monde continue d’être confronté.





Décès liés à la tuberculose

Du côté positif, des progrès ont été réalisés dans la réduction des décès liés à la tuberculose dans la région Afrique. Le continent a connu la plus forte baisse des décès liés à la tuberculose depuis 2015 parmi les six régions – 42%. La région européenne arrive ensuite avec une baisse des décès dus à la tuberculose de 38% dans la même période.

En ce qui concerne les infections tuberculeuses, ce sont les régions africaine et européenne de l’OMS qui ont réalisé le plus de progrès : une réduction des infections tuberculeuses. 24% en Afrique et 27% en Europe.

L’une des principales raisons du succès en Afrique réside dans les progrès réalisés dans le traitement des patients atteints du VIH. C’est parce que la tuberculose est l’une des maladies les plus courantes infections opportunistes chez les patients séropositifs. (Les infections opportunistes surviennent plus souvent ou sont plus graves chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.)

Avant antirétroviraux traitement transformé pour les patients atteints du VIH, le continent africain a enregistré le plus Taux de co-infection tuberculose-VIH dans le monde. Une mortalité élevée a été observée parmi les patients co-infectés.

À un moment donné, la prévalence du VIH parmi les patients tuberculeux était estimée à 90% dans certaines régions d’Afrique subsaharienne.

Le traitement des patients co-infectés avec des antirétroviraux a contribué de manière significative à la baisse des cas et des décès liés à la tuberculose sur le continent.

Certains pays ont augmenté le dépistage de la tuberculose parmi les groupes vulnérables tels que les enfants et ceux qui vivent dans des zones confinées, comme les prisonniers et les personnes déplacées.

Un mélange de taux d’infection

Les succès dans la région africaine varient d’un pays à l’autre.

Par exemple Nigéria et République démocratique du Congo font partie des huit pays qui représentaient environ les deux tiers du nombre mondial estimé de personnes ayant développé la tuberculose en 2023. Le Nigeria compte 4,6 % des nouveaux cas mondiaux et la RDC 3,1 %.

Il convient de noter que les deux pays ont des niveaux de pauvreté élevés ; ils sont vastes, avec d’énormes populations ; et leurs services de santé sont limités par rapport à l’ampleur de la charge de morbidité à laquelle ils sont confrontés.





Parfois, l’augmentation du nombre de cas signalés n’est pas une mauvaise chose. Ils peuvent être dus à une meilleure recherche des cas ou à de meilleures procédures de diagnostic. Mais la vigilance est de mise pour maintenir la dynamique visant à atteindre les objectifs mondiaux.

Obstacles à la recherche d’un traitement

Les familles des personnes atteintes de tuberculose doivent souvent supporter des coûts tels que les médicaments, les aliments spéciaux, le transport et une perte de revenus.

De telles dépenses découragent parfois les malades de la tuberculose de se faire soigner.

Le rapport mondial de l’OMS estime que les familles de nombreux pays d’Afrique font partie des personnes confrontées à «coûts totaux catastrophiques» à la suite du fait que des membres sont tombés malades de la tuberculose. C’est alors que les coûts directs et indirects représentent plus de 20 % du revenu annuel du ménage. Les pays où c’est le cas sont le Niger, le Ghana, le Burkina Faso, la Tanzanie et l’Afrique du Sud.

Course au vaccin

Le seul vaccin contre la tuberculose, le vaccin Bacillus Calmette-Guérin, est utilisé depuis plus de 100 ans. Il est largement efficace chez les enfants de moins de cinq ans, mais moins chez les personnes âgées. Et il ne peut pas être utilisé sur des patients souffrant de certaines conditions médicales.

Le développement de vaccins est un exercice long et coûteux. Seulement un cinquième des fonds nécessaires à la recherche ont été mis à disposition à ce jour.





La bonne nouvelle est que de toutes les maladies infectieuses, la tuberculose est probablement celle pour laquelle le plus grand nombre de vaccins candidats sont en préparation (environ 17). Il y a actuellement six vaccins candidats pour adultes dans les essais de phase III. Ils pourraient être disponibles d’ici cinq ans.

Vaincre la maladie nécessitera un vaccin efficace de prévention primaire ou récurrente contre la tuberculose ou un vaccin thérapeutique pour les personnes déjà infectées par la bactérie tuberculeuse mais qui n’ont pas encore développé la maladie.

Menaces futures

Le changement climatique affectera la sécurité alimentaire et la nutrition, essentielles à la guérison de la tuberculose, et détournera également les ressources liées à la tuberculose vers les épidémies et les pandémies qui y sont associées.

Les conflits humains, les migrations et les déplacements sont d’autres menaces auxquelles le monde est confronté et qui entraveront le contrôle et le traitement de l’infection tuberculeuse.

Il est également urgent de s’attaquer tuberculose pharmacorésistante.

Ces dangers renforcent les arguments en faveur d’une collaboration multisectorielle pour partager des ressources rares et lutter pour un impact significatif. La rapidité avec laquelle les vaccins contre la COVID-19 ont été développés au milieu d’une pandémie et de confinements mondiaux montre que cela est possible dans les meilleurs comme dans les pires moments.

Que faut-il faire

Sans le soutien du gouvernement, la guerre contre la tuberculose ne sera jamais gagnée. Chaque pays et chaque communauté est différent. Il est donc essentiel que des recherches économiques pertinentes au niveau local soient menées dans chaque situation pour orienter les politiques visant à réduire le fardeau économique de la tuberculose sur les communautés. Les données probantes générées devraient guider les politiques et les pratiques. Il convient avant tout de mobiliser des financements de qualité, sous la direction des gouvernements.