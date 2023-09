Un rapport indique qu’Odell Beckham Jr. traîne effectivement avec Kim K

Il semble que les rumeurs soient vraies selon lesquelles un joueur des Ravens de Baltimore se battrait avec un Kardashian. Un nouveau rapport a fait surface, alléguant qu’Odell Beckham Jr., 30 ans, « traîne avec désinvolture » avec Kim Kardashian, 42 ans.

L’histoire vient de Page six qui a rapporté mardi que Beckham et la mère de son enfant, Lauren « LoLo » Wood, ne sont plus ensemble et qu’il passe du temps avec Kimmy Kakes.

Citant des sources, le média a déclaré que les deux amis d’Hollywood « traînaient principalement en groupe car ils partagent beaucoup de connaissances communes » et ce n’est « pas sérieux » puisque l’objectif principal de Kim est ses multiples entreprises ainsi que ses enfants ; Nord, Saint, Chicago et Psaume Ouest.

La rumeur survient alors qu’une source affirme sur Deux Mois Podcast de potins sur les célébrités « Deux U » que les deux sont généralement foutus.

« Kim Kardashian a un nouvel intérêt amoureux », a déclaré l’initié sur le podcast rapporté par Le miroir la semaine dernière. « Il joue pour les Ravens de Baltimore, donc c’était la côte Est. »

Finalement, l’informateur a déclaré ouvertement : « C’est Odell Beckham Jr » et a ajouté que lui et Kim « traînaient ensemble très récemment ».

Comme vous pouvez l’imaginer, certaines personnes ne sont pas très heureuses d’apprendre qu’Odell pourrait être le dernier amour des Kardashian, en particulier les fans des Ravens qui pensent que la soi-disant « malédiction des Kardashian » est réelle.

Et… Cue Odell se blesse à la cheville. « La Malédiction » perdure. https://t.co/c2pfeBwCcK -Chris Manno (@Mann_O_Steel17) 19 septembre 2023

Je mets en garde Odell à propos de la malédiction Kardashian :pic.twitter.com/qXB5mTFKMD https://t.co/Ew1ACQlqhe – Rick E Langston (@radvstheworld) 19 septembre 2023

Je ne veux pas qu’une malédiction kardashienne arrive aux Ravens. Odell ferait mieux d’arrêter cette merde dans son élan et de ne pas être un simp 🥴 https://t.co/gAkF41N3gf –Jonathan Fuentes (@Jon_Fuentes_) 20 septembre 2023

Dans le même ordre d’idées, il y a aussi des spéculations selon lesquelles l’ex d’Odell aurait réagi à la rumeur via un message énigmatique.

