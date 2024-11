Un rapport indique que les vérifications participatives des faits sur X ne parviennent pas à répondre au flot de désinformation sur les élections américaines

SAN FRANCISCO– Le programme de vérification des faits de X, appelé Community Notes, ne répond pas au flot de désinformations électorales américaines sur la plateforme de médias sociaux d’Elon Musk, selon un rapport publié mercredi par un groupe qui suit les discours en ligne.

Le Center for Countering Digital Hate, une organisation à but non lucratif, a analysé la fonctionnalité Community Notes et a constaté que des notes précises corrigeant des allégations fausses et trompeuses sur les élections américaines n’étaient pas affichées sur 209 messages sur un échantillon de 283 jugés trompeurs, soit 74 %.

Les messages trompeurs qui n’affichaient pas les notes de la communauté, même lorsqu’elles étaient disponibles, incluaient de fausses allégations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 avait été volée et que les systèmes de vote n’étaient pas fiables, a déclaré le CCDH.

Dans les cas où des notes de la communauté étaient affichées, les messages trompeurs originaux ont reçu 13 fois plus de vues que les notes qui les accompagnaient, a ajouté le groupe.

Les notes de communauté permettent aux utilisateurs de X de vérifier les faits sur les publications une fois que les utilisateurs ont été acceptés en tant que contributeurs au programme. Les contrôles sont ensuite évalués par d’autres utilisateurs en fonction de leur exactitude, de leurs sources, de leur facilité de compréhension et de leur utilisation ou non d’un langage neutre. Le programme a été lancé en 2021 par l’ancienne direction du site – alors connu sous le nom de Twitter – et s’appelait Birdwatch. Musk l’a renommé Community Notes après avoir repris le site en 2022.

L’année dernière, X a poursuivi le CCDH, accusant le groupe d’avoir perdu « des dizaines de millions de dollars » de revenus publicitaires après avoir documenté une augmentation des discours de haine sur le site. Le procès était rejeté par un juge fédéral en mars.

Keith Coleman, vice-président des produits chez X qui supervise Community Notes, a déclaré dans un communiqué que le programme « maintient la barre haute pour rendre les notes efficaces et maintenir la confiance dans toutes les perspectives, et des milliers de notes liées aux élections et à la politique ont franchi cette barre dans 2024. Rien qu’au cours du dernier mois, des centaines de ces notes ont été affichées sur des milliers de publications et ont été vues des dizaines de millions de fois. C’est grâce à leur qualité que les notes sont si efficaces.

X, basé à San Francisco, a également souligné recherche universitaire externe qui a montré que les Notes de la communauté étaient dignes de confiance et efficace.

Imran Ahmed, PDG du CCDH, a cependant déclaré que les recherches du groupe « suggèrent que les notes communautaires de X ne sont guère plus qu’un pansement contre un torrent de haine et de désinformation qui sape notre démocratie et polarise davantage nos communautés ».