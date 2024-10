Un rapport indique que la Maison Blanche de Trump a entravé l’enquête du FBI sur les allégations contre Kavanaugh

L’administration Trump n’a pas permis le Le FBI va mener une enquête approfondie dans le inconduite sexuelle allégations contre Brett Kavanaugh qui menaçait sa confirmation à la Cour suprême, selon un nouveau rapport, contestant le président de l’époque Donald Trumpc’est revendications publiques à l’époque.

Le rapportpublié mardi par le sénateur Sheldon Whitehouse, DR.I., six ans après avoir lancé une enquête sénatoriale, affirme que l’administration Trump « a exercé un contrôle total sur la portée de l’enquête » et a empêché le FBI d’interroger certains témoins et de suivre des pistes. . En conséquence, l’enquête sur les allégations contre Kavanaugh était « imparfaite et incomplète » et « indigne de confiance de la part du Sénat », indique le rapport.

La confirmation de Kavanaugh au tribunal en 2018 avait été compromise en raison d’allégations d’inconduite sexuelle de la part de Christine Blasey Ford, Deborah Ramirez et Julie Swetnickce qu’il a nié. Le FBI a lancé une enquête supplémentaire sur ces allégations après que Kavanaugh et Ford ont témoigné séparément devant la commission judiciaire du Sénat et avant le vote du Sénat sur sa confirmation.

Le FBI avait conclu à l’époque qu’il n’y avait « aucune corroboration des allégations formulées par le Dr Ford ou par Mme Ramirez ». (allégation de Swetnick n’était pas inclus dans son enquête.) Kavanaugh a finalement été confirmé au tribunal de grande instance.

Le rapport du Sénat est un reproche accablant à l’insistance de l’administration Trump à donner au FBI « libre cours» pour mener l’enquête sur les allégations. Trump a déclaré à l’époque qu’il voulait l’agence «interviewer toute personne qu’ils jugent appropriée, à leur discrétion.» Les résultats corroborent rapport au fil des années que Fonctionnaires de Trump travaillé pour paralyser l’enquête.

Selon le nouveau rapport du Sénat, l’administration Trump ne se contente pas de «[ed] La capacité des enquêteurs du FBI à enquêter de manière adéquate sur ces allégations, mais le manque de transparence a induit le Sénat et le public en erreur sur la rigueur de l’enquête.»

L’examen de l’enquête sénatoriale, qui dure depuis des années, arrive très tard en raison d’un manque de coopération de la part du pouvoir exécutif, a déclaré Whitehouse. L’administration Trump a fait obstacle à l’enquête du Sénat et, bien que l’administration Biden se soit montrée plus coopérative, le sénateur a déclaré que « les enquêteurs avaient toujours du mal à obtenir des réponses directes aux questions écrites, étaient confrontés à des retards considérables dans la réception des réponses à ces questions et recevaient souvent des réponses incomplètes ou des réponses qui n’étaient pas satisfaisantes ». pistes d’enquête complètement ignorées.

Le FBI n’a fait aucun commentaire sur Rapport du Sénat à CNNmais a déclaré au média qu’il « suit un processus établi de longue date par lequel la portée de l’enquête est limitée à ce qui est demandé ».

Kavanaugh n’a pas répondu à la demande de commentaires du Washington Post envoyée à la Cour suprême. Un porte-parole du sénateur Chuck Grassley, qui a présidé la commission judiciaire pour la confirmation, a déclaré au Post que le rapport « n’offre aucun nouveau terrain légitime et substantiel ».

Karoline Leavitt, porte-parole de la campagne Trump dit à Axios que le rapport est « une autre tentative de délégitimer la Cour suprême ». Les avocats de Ford, en revanche, ont déclaré à Axios que le rapport confirmait « l’effort simulé dirigé par la Maison Blanche de Trump pour faire taire les courageuses victimes et autres témoins qui se sont manifestés et pour cacher la vérité ».

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com