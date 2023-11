Un rapport identifie un « fossé générationnel » au sein des rangs miniers en matière d’adaptation aux nouvelles technologies

Les conseils de main-d’œuvre du Nord affirment que l’industrie, les écoles et le gouvernement doivent rattraper leur retard en matière de perfectionnement des compétences de l’industrie.

Une grande partie de la main-d’œuvre de l’industrie minière risque d’être laissée pour compte face aux nouveaux changements de haute technologie dans ce domaine.

C’est l’une des conclusions de Équilibrer l’impact potentiel des nouvelles innovations et technologiesun récent rapport de Planification de la main-d’œuvre pour Sudbury et Manitoulin et le Groupe du marché du travail à North Bay.

Selon le journal, les changements dans le secteur obligent le bassin de main-d’œuvre vieillissant du Nord de l’Ontario à adopter de nouvelles compétences pour rester compétitif.

Et malgré l’engagement du gouvernement de l’Ontario à développer les ressources minérales de la région et les efforts visant à favoriser l’innovation dans le Nord de l’Ontario grâce aux nouvelles technologies, la main-d’œuvre actuelle – du moins en ce qui concerne l’intelligence artificielle (IA), les équipements autonomes et les appareils électriques à batterie véhicules (BEV) – rattrape son retard.

Reggie Caverson, directeur général de Workforce Planning pour Sudbury et Manitoulin et l’un des coauteurs du rapport, a déclaré que beaucoup d’argent, tant gouvernemental que privé, a été concentré sur la technologie et non sur les travailleurs.

« Tout le monde s’efforce de repousser les limites de l’innovation, mais personne ne se soucie vraiment de l’impact que cela aura sur les compétences de la main-d’œuvre qui seront nécessaires », a déclaré Caverson.

Les données ont été recueillies au cours d’un processus d’entretien d’un an avec certains des principaux acteurs du secteur. Bien que Caverson ait déclaré qu’elle gardait leurs noms hors des projecteurs – les PDG sont plus ouverts à un peu d’intimité, a-t-elle déclaré – leurs préoccupations collectives concernant le bassin de main-d’œuvre sont mises au premier plan de la conversation.

“Je ne vais pas dire que nous tirons la sonnette d’alarme”, a déclaré Caverson. « Mais il y a des entreprises qui comptent beaucoup de travailleurs qualifiés, des travailleurs qualifiés, et la question est : comment peuvent-elles améliorer les compétences de ces travailleurs ?

Le déficit de compétences ne surprend pas Caverson.

Elle a dit aux intervenants du Nord de l’Ontario qu’une pénurie de main-d’œuvre s’annonce : depuis au moins 2015.

La croissance de la population active était même un pilier du développement de la province. Stratégie sur les minéraux critiques, une feuille de route pour garantir la place de l’Ontario dans le domaine mondial des minéraux critiques. Mais la stratégie n’aborde pas directement les étapes nécessaires pour stimuler cette croissance.

« La réalité est que les emplois dans l’industrie minière ne resteront probablement pas exactement les mêmes », a déclaré Caverson.

Le rapport utilise un langage fort pour faire passer son message. « La nouvelle réalité est imminente, et non quelque part dans un avenir lointain », lit-on dans l’introduction.

Le rapport suggère également qu’il existe un fossé croissant – un « fossé générationnel », a déclaré Caverson – qui empêche certains mineurs chevronnés d’adopter certaines des nouvelles méthodes.

Et les travailleurs qui choisiront l’industrie minière dans les années à venir seront plus susceptibles d’être familiers avec des choses comme l’IA et le stockage de données dans le cloud qu’avec les équipements de forage pratiques.

Cela crée un certain problème alors que l’industrie commence à adopter des technologies en évolution rapide qui nécessitent un changement de mentalité, ce que les travailleurs chevronnés n’ont peut-être pas eu l’occasion d’adopter dans leur milieu de travail.

« Les entreprises ne veulent pas perdre leurs effectifs », a déclaré Caverson. “Ils pensent simplement qu’ils auront peut-être besoin de davantage de formation et d’autres choses pour améliorer les compétences des gens.”

« Lorsque vos superviseurs ou gestionnaires ne sont peut-être pas aussi à l’aise avec les technologies numériques lorsqu’ils travaillent avec de jeunes travailleurs, la question devient : comment pouvez-vous créer des équipes qui travaillent ensemble ? »

L’une des recommandations du rapport est que les entreprises pourraient bénéficier de la mise en commun de leurs talents avec d’autres parties prenantes afin de faire du Nord un endroit attrayant pour les nouveaux arrivants et un endroit qui retient ses talents locaux.

« Identifions les 10 principales choses dont nous avons besoin. Existe-t-il un moyen de travailler ensemble pour attirer ces personnes dans notre région et notre industrie ? » » dit Caverson.

Le rôle des écoles postsecondaires pour relever le défi

Le rapport recommande également que les écoles postsecondaires mettent en place davantage de programmes qui contribueront à fournir le vivier nécessaire de compétences et de talents.

À Sudbury, le Cambrian College, le Collège Boréal et l’Université Laurentienne offrent tous des programmes adaptés à l’industrie, mais les données du rapport suggèrent qu’ils ne répondent pas à la demande de l’industrie.

«Tout ce qui s’est passé autour de la Laurentienne a certainement changé notre communauté», a déclaré Caverson, faisant allusion à l’insolvabilité de l’université et à la destruction des programmes qui a suivi.

« Et actuellement, nos programmes collégiaux et ceux de la Laurentienne sont fortement axés sur les étudiants internationaux. Mais nous devons faire davantage pour les inciter à rester.

Janice Clark, vice-présidente académique par intérim de Cambrian, a déclaré que les données contenues dans le rapport confirment ce que l’école entend de la part de l’industrie depuis des années : le visage de l’exploitation minière est en train de changer et les communautés doivent s’y rallier.

“Nous savons qu’il y a toujours plus à faire et nous prenons certainement ces recommandations à cœur”, a déclaré Clark dans un courriel à Entreprises du Nord de l’Ontario.

« Bien que nous souhaitions évoluer au rythme de l’industrie, tout nouveau programme ou toute refonte importante d’un programme doit répondre à des critères très stricts du ministère des Collèges et Universités afin de garantir que les étudiants reçoivent les connaissances et la formation requises pour répondre aux normes professionnelles. »

« Ce processus prend du temps et il ne faut pas le précipiter parce que vous voulez que vos étudiants disposent de bases solides une fois diplômés. »

Actuellement, l’école propose des stages coopératifs pour l’ensemble de ses plus de 20 programmes de métiers et de technologie, ce qui permet aux étudiants d’acquérir des expériences sur place auprès d’employeurs pendant qu’ils apprennent.

L’école a également ouvert son laboratoire de véhicules électriques au Cambrian R&D Center for Smart Mining, qui se concentre sur le perfectionnement et l’adoption de la technologie des véhicules électriques dans l’industrie lourde, en particulier l’exploitation minière, et sur la formation des travailleurs dans ce domaine.

Les sociétés minières sont-elles prêtes à changer de cap ?

Aujourd’hui, Caverson a déclaré qu’elle faisait circuler le rapport à différents niveaux de gouvernement, aux présidents d’école et aux PDG d’entreprises pour obtenir leurs commentaires.

En fin de compte, a déclaré Caverson, les conclusions du rapport devraient ouvrir les yeux à l’industrie.

Le succès futur du secteur en dépend probablement.

“Si tout d’un coup vous n’êtes pas en mesure de produire aussi rapidement qu’une autre entreprise, ou si vous courez des risques pour votre sécurité, ou si vous n’avez pas répondu aux besoins de l’industrie, cela pourrait nuire à vos entreprises”, a déclaré Caverson.

« Je pense que chaque entreprise doit constamment pivoter et évoluer. Et il s’agit simplement d’essayer de leur présenter certains des pivotements et des changements qui pourraient devoir se produire.

« Ce n’est pas une nécessité d’arriver. Cela se produit déjà.