Un rapport fédéral renforce le plan de suppression de 4 barrages sur la rivière Calif

PORTLAND, Oregon (AP) – Les régulateurs fédéraux ont publié vendredi une déclaration finale sur l’impact environnemental qui soutient la démolition de quatre barrages massifs sur la rivière Klamath, dans le nord de la Californie, pour sauver le saumon migrateur en péril.

La recommandation du personnel, qui fait largement écho à un projet d’avis antérieur, déclenche un vote sur le projet d’environ 500 millions de dollars par la Commission fédérale de réglementation de l’énergie, composée de cinq membres, plus tard cette année.

La suppression des quatre barrages hydroélectriques sur le cours inférieur de la rivière Klamath – un dans le sud de l’Oregon et trois en Californie – serait le plus grand projet de démolition de barrages de l’histoire des États-Unis.

Les barrages vieillissants près de la frontière Oregon-Californie ont été construits avant les réglementations environnementales actuelles et ont essentiellement coupé en deux la rivière de 253 milles (407 kilomètres de long) pour les saumons migrateurs. Le saumon migrateur a été durement touché par le réchauffement des eaux et le faible débit des rivières causés par une grave sécheresse et la concurrence pour l’eau avec les intérêts agricoles.

Le projet sur le deuxième plus grand fleuve de Californie serait à l’avant-garde d’une campagne de démolition de barrages aux États-Unis à mesure que les structures vieillissent et deviennent moins viables économiquement et que les inquiétudes grandissent quant à leur impact environnemental, en particulier sur les poissons.

Les tribus du nord de la Californie se battent depuis des années pour supprimer les barrages. Ils ont applaudi les dernières nouvelles.

“Nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel de retrait du barrage”, a déclaré le président de Karuk, Russell “Buster” Attebery, dans un communiqué. « Je suis tellement fier de tous les membres de nos communautés riveraines qui ont travaillé si dur au cours des 20 dernières années pour concrétiser notre vision de la restauration des rivières.

Le saumon coho de la rivière est répertorié comme menacé en vertu des lois fédérales et californiennes, et sa population a chuté de 52% à 95%. Le saumon quinnat de printemps, autrefois la plus grande montaison du bassin de Klamath, a diminué de 98 %.

Le quinnat d’automne, le dernier à persister en nombre significatif, a été si maigre au cours des dernières années que la tribu Yurok a annulé la pêche l’année dernière pour la première fois de mémoire. En 2017, ils ont acheté du poisson dans une épicerie pour leur festival annuel du saumon.

Au cours des dernières années, jusqu’à 90 % des saumons juvéniles échantillonnés ont été testés positifs pour une maladie qui se développe lorsque le débit des rivières est faible.

Si les barrages restaient, la compagnie d’électricité PacifiCorp devrait probablement dépenser des centaines de millions de dollars pour moderniser les structures afin de se conformer aux lois environnementales d’aujourd’hui. Dans l’état actuel des choses, le service public a déclaré que l’électricité produite par les barrages ne représente plus une part importante de son portefeuille d’électricité.

La proposition de démolition originale a sombré après que les régulateurs aient initialement hésité à permettre à PacifiCorp de quitter complètement le projet.

Un accord historique conclu en 2020 a fait de l’Oregon et de la Californie des partenaires égaux dans la démolition avec une entité à but non lucratif appelée Klamath River Renewal Corporation, qui supervisera le projet. Cet accord a également ajouté 45 millions de dollars au budget de 450 millions de dollars du projet après avoir craint que les fonds disponibles ne soient pas suffisants pour couvrir les dépassements.

L’Oregon, en Californie, et PacifiCorp, qui exploite les barrages hydroélectriques et appartient à la société du milliardaire Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ont chacun fourni un tiers des fonds supplémentaires.

Certains critiques ont déclaré que les gouverneurs de l’Oregon et de la Californie étaient irresponsables d’assumer la responsabilité financière des dépassements de coûts et objectent qu’une partie du projet est financée par une obligation d’eau californienne approuvée par les électeurs.

Certains responsables locaux et étatiques s’inquiètent du contrôle des inondations et les habitants qui vivent autour d’un grand réservoir créé par l’un des barrages ont intenté en vain des poursuites pour arrêter le projet.

Les barrages qui seraient démolis sont Iron Gate, Copco 1, Copco 2 et JC Boyle, qui se trouve dans l’Oregon.

Gillian Flaccus, Associated Press