Le Post a demandé pourquoi Cummings gagnait autant que le chef de la police d’un si petit village, notant que son salaire annuel était de plus de 20000 $ de plus que le salaire de 239092 $ du commissaire de police de New York, même si Shea supervise une population de 8300000 et un énorme 36 000 policiers.

On a constaté que le chef de la police d’un petit village de New York gagnait plus que le commissaire de police de la ville de New York, Dermot Shea – malgré le fait que la région ne compte que très peu de criminalité.

